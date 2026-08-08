Vykúpenie z väznice Shawshank bol prepadák: Herec sa musel popasovať s výkalmi, režisér odmietol 2,5 milióna

Záber z filmu Vykúpenie z väznice Shawshank

Foto: MovieStillsDB

Petra Sušaninová
Tip na film
Vykúpenie z väznice Shawshank patrí medzi tie najlepšie filmy vôbec.

Ak si dnes pozriete film, ktorý práve beží v kinách, budete si ho pamätať aj o 10 rokov? Film Vykúpenie z väznice Shawshank (The Shawshank Redemption) uzrel svetlo sveta ešte v roku 1994, no do dnešného dňa patrí medzi tie najlepšie a najobľúbenejšie. Na ČSFD ho nájdete na vrchole rebríčka s hodnotením 95 %. Na IMDb zas má 9,3 hviezdičky z 10. Čo ste však o tomto legendárnom diele možno nevedeli?

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Tak ako mnoho iných filmov, ktoré vznikli na základe kníh napísaných Stephenom Kingom, aj Vykúpenie z väznice Shawshank vo vás zanechá hlboký dojem. Je to príbeh odvahy, odhodlania, vynaliezavosti, ale aj sily priateľstva.

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Z prepadáku zázrak

Hoci sa Vykúpenie z väznice Shawshank dnes radí medzi najikonickejšie filmy posledných desaťročí, po vydaní v roku 1994 bolo prepadákom, dozvedáme sa z webu The Independent. Niektorí to považujú za zázrak a prirovnávajú to k tomu, ako sa hlavná postava Andy Dufresne musela preplaziť kanalizáciou plnou výkalov. Kým Andyho čakala na druhej strane sloboda, film sa po počiatočných nepríjemnostiach dočkal nevídanej slávy a uznania.

Záber z filmu Vykúpenie z väznice Shawshank
Foto: MovieStillsDB

Príbeh kúpený za 5 000 dolárov

Už pred 30 rokmi mal Frank Darabont, ktorý film režíroval, na konte zaujímavé filmy. Istý čas napríklad pôsobil ako scenárista a pracoval na Nočnej more z Elm Street 3 (A Nightmare on Elm Street). Do formy krátkeho filmu adaptoval tiež jeden z Kingových príbehov Žena v izbe. Darabont kúpil práva na tento príbeh za jediný dolár. Stephen King mal totiž dlhodobo platnú ponuku, ktorá umožňovala začínajúcim filmárom adaptovať jeho poviedky za takúto smiešnu sumu.

Vykúpenie z väznice Shawshank bolo súčasťou knihy Štyri ročné obdobia. Darabont za práva na sfilmovanie údajne Kingovi zaplatil v tomto prípade 5 000 dolárov (približne 4 330 eur). Ani samotný King si pritom nebol istý, ako jeho príbeh vo sfilmovanej podobe bude vôbec vyzerať a či to bude stáť za to.

Stephen King
Foto: Kevin Payravi/WikiPortraits

V hlavnej úlohe mohol byť aj Tom Cruise

Tom Cruise si zahral množstvo ikonických úloh, no dokážete si ho predstaviť ako Andyho? Rolu odmietol len preto, lebo sa mu zdalo, že Frank Darabont nie je dostatočne skúseným režisérom na to, aby film zvládol, píše Screenrant. Ak by bol film režíroval niekto iný, podľa Cruisa ideálne Rob Reiner, videli by sme v hlavnej úlohe Cruisa.

Myslíme si však, že Morgan Freeman a Tim Robbins do filmu zapadli dokonale. Aj Reda mohol namiesto Freemana hrať niekto iný. Do úvahy prichádzali napríklad Clint Eastwood či Harrison Ford.

Tom Cruise vo filme Top Gun
Foto: MovieStillsDB

V čom sa v skutočnosti Andy plazil v kanalizačnom potrubí?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • prečo režisér odmietol 2,5 milióna dolárov;
  • či sa hlavná postava musela naozaj plaziť vo výkaloch;
  • aké nepresnosti si môžete vo filme všimnúť;
  • koľko času strávil herec stvárňujúci Andyho na samotke;
  • ako si Morgan Freeman na pľaci poranil ruku.

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