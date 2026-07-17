Helenu Trójsku stvárňuje herečka tmavej pleti a niektorým sa to nepáči. Film Odysea však uchvátil divákov

Len včera mal v kinách premiéru jeden z najočakávanejších filmov tohto roka – Odysea (The Odyssey) od režiséra a scenáristu Christophera Nolana. Prvé reakcie divákov sú prevažne pozitívne, chvália vizuál, hudbu, kameru, dej, aj herecké výkony. Filmu však vyčítajú jeho dĺžku, stopáž 3 hodiny bola na nich už vraj pridlhá. V negatívnych recenziách sa diváci sťažujú najmä len na to, že postavu Heleny Trójskej stvárnila herečka tmavej farby pleti.
Rozpočet filmu predstavoval 250 miliónov dolárov
Odysea je bezpochyby jedným z najväčších príbehov našej civilizácie. Aj preto sa ho chopil Christopher Nolan, jeden z najlepších režisérov súčasnosti, aby s epickou šírkou sebe vlastnou rozprával o neochvejnej túžbe jedného muža vrátiť sa domov z nekonečne dlhej vojny.
Rozpočet filmu predstavoval 250 miliónov dolárov. Časť scén vznikala na sicílskom ostrove Favignana, ktorý je podľa niektorých teórií spájaný s jednou zo zastávok Odyseovej cesty. Snímka má navyše aj slávne herecké obsadenie. Odysea stvárnil Matt Damon, jeho manželku Anne Hathaway, ich syna Tom Holland, Aténu Zendaya, Calypso Charlize Theron a Antinousa Robert Pattinson.
Nolan podľa vlastných slov chce priblížiť príbeh modernému divákovi. „Keď som písal scenár, rozhodol som sa, že chcem, aby bol film prístupný. Chcel som, aby sa svet Odysey javil ako svet, s ktorým sa moderné publikum môže stotožniť,“ prezradil Nolan.
Zároveň prezradil, že bez Matta Damona si tento film nevie predstaviť. Dokonca vraj, keď Nolan oslovil Damona na spoluprácu, herec kývol ešte predtým, ako mu vôbec povedal, o aký film ide, či kedy sa má nakrúcať. Jednoducho vedel, že s ním chce pracovať na novom projekte bez ohľadu na to, o aký projekt ide.
Má hodnotenie 82 %
Diváci novú snímku na filmovom portáli ČSFD ohodnotili zatiaľ na 82 %, toto číslo sa však ešte môže v najbližších dňoch až týždňoch meniť. Prvé recenzie sú prevažne pozitívne. Diváci chvália vizuál, hudbu, kameru, dej, aj herecké výkony. Film je však podľa viacerých divákov príliš dlhý, tvrdia, že keby bol o polhodinu kratší, tempo by bolo svižnejšie.
V negatívnych recenziách sa diváci sťažujú najmä na to, že postavu Heleny Trójskej stvárnila herečka tmavej farby pleti – Lupita Nyong’o.
„Christopher Nolan to znova dokázal a natočil veľmi kvalitný film, ktorý je presne taký, aký som si ho vysníval. Je to veľkolepé dobrodružstvo, kde je vidieť každý utratený dolár. Vďaka precíznej réžii a výbornej technickej stránke film vyzerá úchvatne. Skoro každý záber je pastva pre oči a uši – kamera a hudba sú úžasné. Matt Damon je ako Odyseus lepší, než čakáte, a Robert Pattinson je úžasne slizký.“
„Dokonalá filmárčina. Skvelé spracovanie, úžasná hudba! A Matt Damon, ktorý predvádza jeden zo svojich najlepších výkonov. Budete si pripadať, ako keď čítate epický príbeh a k tomu vás čaká vizuál, ktorý vám vyrazí dych.“
„Christopher Nolan znovu ukázal, prečo patrí medzi najlepších režisérov súčasnosti. Herecké výkony, kamera, hudba, scenár, jednoducho všetko funguje. Každý z hlavných hercov zo seba dostáva maximum a príbeh dokáže vtiahnuť od prvej minúty.“
„Christopher Nolan opäť nesklamal, herecké obsadenie výborné.“
„Nolan to skrátka vie. Má to výpravu, atmosféru, vie to dojať, nadchnúť i vystrašiť (tie dve desivé scény potvrdzujú, že by si mal Nolan vyskúšať aj horor). Nie je to dokonalé, v záverečnej tretine tomu dochádza trochu dych, no záver je bravúrny.“
„Keby som mal za svoj život vidieť iba jeden film, vybral by som si Nolanovu Odyseu na filmovom plátne.“
„Christopher Nolan znovu potvrdzuje, prečo patrí medzi najvýraznejších filmárov súčasnosti. Najväčšou prednosťou filmu je bezpochyby kamera – jednotlivé lokácie pôsobia takmer hmatateľne a po vizuálnej stránke je Odysea jedným z najpôsobivejších filmov, ktoré som za posledné roky videl,“ chváli veľké množstvo divákov.
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