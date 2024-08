Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

Neslávne slávny Charles Manson sa narodil do problematického prostredia v roku 1934 v štáte Ohio. Detstvo strávil len s matkou alkoholičkou, ktorú nakoniec odsúdili za krádež na 5 rokov väzenia a on sa stal príťažou pre blízkych príbuzných. Obdobie po návrate matky z väzenia neskôr opisoval ako najšťastnejšie týždne života. Ona to však zrejme vnímala inak a pre syna hľadala detský domov, aby sa ďalej mohla venovať svojej závislosti od alkoholu.

Prvé zločiny v podobe niekoľkých ozbrojených lúpeží a prepadnutí spáchal Charles Manson ako trinásťročný. Jeho neskoršia najslávnejšia obeť mala v tom čase len štyri roky.

32 rokov a polovica života za mrežami

Od roku 1947 Manson trávi dospievanie v niekoľkých nápravných zariadeniach a detských domovoch. Po ukradnutí auta, vylúpení niekoľkých čerpacích staníc a prekročení federálnych hraníc končí v roku 1951 v zariadení vo Washingtone. Tu je tesne pred svojimi 18. narodeninami podrobený testom spôsobilosti. Namerajú mu IQ 109, čo je 9 bodov nad národným priemerom, označia ho za agresívneho asociála a odporučia väzbu v zariadení s najnižším stupňom bezpečnosti. Napokon sa dostáva do domáceho väzenia u svojej tety.

Manson sa na slobodu mohol dostať už vo februári 1952, kedy ho čakalo pojednávanie o predbežnom prepustení. Ako uvádza Charles Manson, v januári ho však chytili pri znásilňovaní iného chlapca a nasledujúce roky strávil v ďalších prísnejších nápravných zariadeniach až do roku 1954, kedy sa dostáva na slobodu.

Po prepustení sa Manson oženil s Rosalie Jean Willisovou, ktorá čoskoro otehotnela. Narodenia svojho syna sa však nedočkal, za krádež auta a prekročenie federálnych hraníc skončil opäť vo väzení. Na slobodu sa Manson naposledy dostáva 21. marca 1967 vo veku 32 rokov a po približne polovici života stráveného vo väzení. V rovnakom čase sa Sharon Tate objavuje v časopise Playboy a v najbližších mesiacoch ju čaká holywoodsky sen.

Užíva si vtedy začínajúcu slávu a nemá ako tušiť, že o niečo vyše dva roky bude v rezidencii slávneho režiséra Romana Polanského vo vysokom štádiu tehotenstva prosiť vrahov, aby ušetrili aspoň jej nenarodené dieťa.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného