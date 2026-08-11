Nové predajne sú už otvorené, drogérie pribudli v nákupnom centre či retailovom parku. Lídrom je dm

Predajňa 101 drogéria

Foto: Linkedin (Ľubomír Bejdák, CEO 101 drogéria)

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Slováci ročne v drogériách míňajú stovky miliónov eur, trhoví lídri postupne pridávajú nové predajne.

Na slovenskom trhu je aktuálne etablovaných viacero sietí drogérií. Medzi najznámejšie patria dm drogerie, 101 drogéria a Teta drogérie, ktoré v posledných týždňoch hýrili aj expanznou aktivitou. Kým dm drogeria otvorila predajňu v Žiline, značka 101 pribudla v Turčianskych Tepliciach.

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Spoločnosti o tom informovali v tlačovej správe a na sociálnych sieťach.

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Nová pobočka dm drogerie je otvorená v žilinskom nákupnom centre Aupark, 101 drogéria si to zase namierila do obchodnej zóny S1 Center v Turčianskych Tepliciach.

Podpora pre lokálny projekt, novinky v interiéri

Pre dm drogerie ide už o siedmu pobočku v Žiline a zároveň 168 predajňu známej značky na Slovensku. Súčasťou nákupu počas otváracieho dňa boli rôzne akcie a tiež 15 % zľava na celý nákup. Spoločnosť zároveň zachovala tradíciu a podporila lokálny projekt. Časť obratu z prvého dňa otvorenia novej predajne darovala dm na zveľadenie oddychovej zóny v Mestskej knižnici Žilina.

„V lokalitách, kde dm pôsobí, podporuje projekty, ktoré majú pre ľudí reálny prínos. Knižnice sú dôležitým priestorom pre vzdelávanie, spájanie ľudí a zmysluplné trávenie voľného času. Preto sme sa rozhodli podporiť Mestskú knižnicu Žilina a veríme, že vynovený Zelený balkón prinesie návštevníkom radosť a príjemné prostredie na oddych s dobrou knihou,“ uviedla Lucia Kohárová, zodpovedná za novú žilinskú predajňu.

Predajňa dm drogerie
Ilustračné foto: dm drogerie

Novinku v uplynulom období ohlásila aj 101 drogéria, ktorá otvorila svoju druhú pobočku v Turčianskych Tepliciach. Miesto si tentoraz našla v retailovom parku S1 Center a podľa kompetentných má predstavovať alternatívu voči už zabehnutej mestskej predajni. Zástupcovia reťazca zároveň avizovali aj interiérové novinky. Ako vyplýva z oficiálneho webu, značka má na Slovensku viac ako 200 pobočiek.

Nové čelá slúžia nielen na zvýraznenie zľavovej ponuky, ale poskytujú tiež nový spôsob vystavenia pre dodávateľov. Výrazný remodeling je predzvesťou krokov k významnej modernizácii zákazníckeho zážitku v predajniach 101,“ uviedol CEO Ľubomír Bejdák.

Predajňa 101 drogéria
Foto: Linkedin (Ľubomír Bejdák, CEO 101 drogéria)

Ako dodal, uvedený prvok nadviazal na úpravy použité v žilinskej predajni – jemnejšiu tonalitu prispôsobenú ženskej cieľovej skupine, svetelnú úpravu pre príjemnejší pocit z nákupu aj prehľadnosť v kategóriách a jednoduchšiu orientáciu pri hľadaní akcií.

Tržby stabilne rastú len drogérii dm

Z oficiálnych hospodárskych výsledkov je zrejmé, že lídrovi trhu stabilne rastú tržby. Spoločnosti dm drogerie markt vlani stúpli na takmer 500 miliónov eur (medziročný nárast o 12 %, pozn. red.), pričom firma vykázala rekordný zisk 9,87 milióna eur.

Naopak, konkurencia v podobe Teta drogérie zaznamenala tržbový štvorpercentný pokles, no dokázala sa udržať tesne nad hranicou 100 miliónov eur. 101 drogéria ešte vlaňajšie výsledky na Finstate nemá, no predvlani mierne tržbami klesla a z dvojmiliónového zisku sa prepadla takmer do trojmiliónovej straty. Teta vykázala minimálny zisk 70-tisíc eur.

Niektorí spotrebitelia očakávali, že kartami by mohla zamiešať aj nová sieť Hebe. Tá prišla na Slovensku spolu s Biedronkou a je vo vlastníctve rovnakej skupiny Jerónimo Martins. Po otvorených prevádzkach v Bratislave a Prešove však expanzia nepokračovala a obchodník pôsobí ešte prostredníctvom svojho internetového obchodu. Jeho tržby vlani stúpli na bezmála 3 milióny eur, zisk predstavoval zhruba 35-tisíc eur.

Predajňa Hebe
Foto: interez.sk

Otázne je, ako kartami zamieša nemecký Müller. Ten ohlásil väčšiu slovenskú expanziu a po predajni v Trenčíne otvoril obrovskú pobočku napríklad v bratislavskom Avione. V pláne je aj niekoľko ďalších obchodov a jeho vplyv na etablovaných domácich hráčov zrejme uvidíme až v najbližšom období.

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