Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien

Egypt ju volal k sebe a rozhodla sa tento vnútorný hlas vypočuť. Češka Nikol Lacková strávila niekoľko mesiacov v meste Daháb, kde spoznala autentický miestny život a ľudí. Vyskúšala si ramadán a začala sa učiť čítať hieroglyfy. Ako sama priznáva, počas tohto obdobia však zišla zo svojej cesty. Na chvíľu sa preto vrátila do Česka, aby sa rozpomenula, prečo sa do Egypta vlastne vybrala. Teraz sa do krajiny pyramíd a faraónov presťahovala natrvalo, konkrétne do Hurgady, a ako hovorí, cíti, že sem patrí.
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Nikol spoznala v Egypte reálny život mimo rezortov a zamilovala si ho aj spolu s miestnymi ľuďmi. „Hovorí sa, že Egypt si vás zavolá a otvorí vo vás témy, ktoré treba vyliečiť. Daháb bol na to ideálnym miestom. Ľudia prichádzali v správny čas a odchádzali, keď naplnili svoj účel. Transformovala som sa vo všetkých smeroch – ľudských, pracovných aj vo vzťahových,“ priznala Nikol.
„Egypťania sú podľa môjho názoru veľmi pohostinní, nápomocní a srdeční ľudia, a to aj keď vás vôbec nepoznajú,“ priblížila nám v rozhovore.
Kedy si sa dostala prvýkrát do Egypta, koľkokrát si ho už navštívila a čím si ťa získal? Spomínaš si na moment, kedy si si povedala, že chceš, aby sa táto krajina stala tvojím domovom?
Prvýkrát som do Egypta priletela na dovolenku v roku 2021, ale až svojím prvým sólo tripom v roku 2023 som sa doň zamilovala. Potom už bolo jasné, na akú destináciu budem pri last minute pozerať. Dovolenky nerada plánujem, riadim sa pocitom. A ten ma ťahal do Egypta znova a znova.
A koľko egyptských pečiatok už mám v pase? Veľa! Pred niekoľkými dňami som absolvovala už 10. cestu do Egypta, ale tentoraz bola iná. Veľa ľudí v mojom okolí nechápe, prečo som si vybrala Egypt. Čím ma tak okúzlil? Všetko to začalo knihou Alchymista, ktorú som čítala na jednej z dovoleniek práve tu. Nasledujúce mesiace ku mne chodili rôzne synchronicity. Započula som niekoho hovoriť o Egypte, Luxore, pyramídach a ich tajomstvách, zoznámila som sa so ženami, ktoré v Egypte žili a zrazu moja predstava o „domove pri mori“ začala byť viac hmatateľná.
Vo februári 2025 som čítala ďalšiu knihu, Návrat do Kaviarne na konci sveta, ktorá ma poštuchla k hľadaniu pracovnej príležitosti v Egypte. Podarilo sa mi nájsť dobrovoľnícku pozíciu v málo známom mestečku Daháb, na Sinajskom polostrove. Prihlásila som sa a prešla pohovorom. Celá natešená som si už predstavovala svoj život pri mori, a to sa náhle rozpustilo na prach – nevzali ma.
O pár mesiacov neskôr som do Dahábu odletela na vlastnú päsť na tri týždne. Bývala som v hosteli, zoznámila som sa s ľuďmi z rôznych kútov sveta, spoznávala som „skutočný Egypt“ mimo rezort a zamilovala si to. Štyri mesiace na to som sa do Dahábu „presunula na skúšku“ na 1,5 mesiaca. Utvrdila som sa, že by naozaj mohol byť mojím domovom. A tak som sa do Egypta vrátila a strávila tu ďalších 6 mesiacov.
Nemala si problém s nájdením bývania?
Nájsť si byt v Egypte je jednoduché, ale aby spĺňal všetky kritériá za rozumnú cenu, to človek musí mať šťastie a byť vytrvalý v hľadaní – hovorím konkrétne o Dahábe. Byty sa ponúkajú vo facebookových skupinách, na telegramových kanáloch alebo cez Airbnb. Po prvých týždňoch bývania v hosteli som si našla bývanie práve cez skupinu na Facebooku a bolo to rýchle.
Aké boli tvoje výdavky na život v Dahábe?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- koľko stojí ubytovanie a život v Dahábe;
- s akými problémami sa stretávajú miestni Egypťania;
- v čom sa tu líšia rodinné a partnerské vzťahy od tých, ktoré vedieme u nás;
- ako prebieha ramadán a ako ho strávila Nikol;
- že sa začala učiť čítať hieroglyfy a arabčinu, a v čom je to náročné;
- prečo sa rozhodla odísť z Dahábu a napokon sa presťahovala do Hurgady;
- čo by poradila ľuďom, ktorí cítia, že ich nejaké miesto volá a ako sa na tento krok pripraviť.
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