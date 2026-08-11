Garsónka pri mori na predaj za 26-tisíc eur: Je lacnejšia ako prázdne pozemky v Chorvátsku

Slnečné pobrežie v Bulharsku a dom na predaj

Ilustračná foto: www.vacacionesbulgaria.com, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons / Bolgarskiy Dom

Zuzana Veslíková
Pozreli sme sa na trh s nehnuteľnosťami v ďalšej európskej prímorskej destinácii.

Predstava kúpy vlastnej nehnuteľnosti je v dnešnej dobe pre mnohých iba sci-fi, a nie to ešte pri mori. Našli sme apartmány pri mori v Bulharsku na predaj za cenu, aká je v mnohých lokalitách na Slovensku priam nepredstaviteľná. Čo získa nový majiteľ za sumu, za akú často nedostať ani prázdny pozemok?

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Jednoizbák za 22-tisíc eur, no má to háčik

Pri hľadaní najlacnejších apartmánov na predaj v Bulharsku sme narazili na predaj jednoizbového bytu v štvrti Meden Rudnik v Burgase. Za cenu 21 990 eur čaká na nového majiteľa objekt na 16. poschodí s celkovou rozlohou 70 m². Nachádza sa vo vzdialenosti 3 kilometre od mora.

Ponuku zverejnila realitná agentúra Bolgarskiy Dom, ktorá láka na to, že síce ide o nedokončený objekt, a práve vďaka tomu si byt investor môže prispôsobiť podľa svojich predstáv. Budove zatiaľ chýba kolaudačné rozhodnutie, čo je dôvodom nižšej ceny nehnuteľnosti.

Slnečné pobrežie v Bulharsku
Slnečné pobrežie v Bulharsku, foto: Unsplash

Dostupné sú aj zariadené garsónky v komplexoch s bazénmi

Len s pártisícovým rozdielom však realitka ponúka aj viaceré „hotové“ nehnuteľnosti, ktoré sú obývateľné hneď, prípadne si vyžadujú len menšiu rekonštrukciu alebo modernizáciu. Za najnižšiu cenu je v ponuke garsónka v komplexe Sunny Day 6, ktorý sa nachádza priamo na Slnečnom pobreží v Bulharsku. Jej celková rozloha je 30 m², nachádza sa na 2. poschodí zo štyroch a súčasťou komplexu je 6 bazénov, posilňovňa či supermarket.

Od piesočnatej pláže je vzdialená 4 kilometre, je zariadená a vhodná na celoročné ubytovanie. V predaji je za 26-tisíc eur. Slnečné pobrežie je najpopulárnejším letoviskom v Bulharsku, ktoré počas leta láka mnohých dovolenkárov.

Nehnuteľnosť na predaj v Bulharsku
Nehnuteľnosť na predaj v Bulharsku, v komplexe Sunny Day 6, foto: Bolgarskiy Dom

Za 31 500 eur je dostupná aj garsónka v komplexe Sunny Day 5 s celkovou plochou 26 m². Garsónka je zariadená, má balkón a je v stave pripravenom na bývanie alebo vhodná ako nehnuteľnosť na ďalší prenájom. Súčasťou komplexu je taktiež bazén s ležadlami a slnečníkmi či detské ihrisko.

Bývanie na týchto adresách je v ponuke už dlhšiu dobu

V spomínaných komplexoch je dostupných na predaj viac garsóniek v podobných cenových reláciách. O predaji dostupného bývania v tejto lokalite sme vás informovali už v roku 2024 a podľa nášho porovnania to vyzerá, že cena za meter štvorcový vzrástla.

Pred dvoma rokmi sme vám predstavili najlacnejšiu garsónku v komplexe Sunny Day 5 v cene 733 eur za meter štvorcový, pričom v aktuálne spomínanej ponuke za najnižšiu sumu je cena za meter štvorcový 1 211 eur.

Situácia na trhu s nehnuteľnosťami v Chorvátsku vyzerá inak

Keď si tieto možnosti ku kúpe nehnuteľností porovnáme s trhom v Chorvátsku, lacnejšie vychádza Bulharsko, čo asi nie je vôbec prekvapivé. Nedávno sme vám ukázali kamenný dom v Chorvátsku na predaj za 45-tisíc eur, no v zrúcanom stave a je potrebné investovať ďalšie financie do kompletnej rekonštrukcie.

Na stránkach realitných kancelárií pri Jadrane len ceny pozemkov často začínajú na vyššej cenovke než spomínané zariadené garsónky v Bulharsku. Pri tomto porovnaní vidíme, čo s cenou dokáže urobiť lokalita, kde sa nehnuteľnosť nachádza, jej atraktivita a záujem ľudí o bývanie na danom mieste.

Článok má čisto informačný charakter a predtým, než sa rozhodnete k akejkoľvek kúpe, poraďte sa s odborníkom. 

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Kamenný dom v Chorvátsku je na predaj za 45-tisíc eur. Jeho cena je nižšia ako…

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