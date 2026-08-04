Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku

Jazero Klinger v Banskej Štiavnici

Jazero Klinger v Banskej Štiavnici, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Tip na výlet
Všimli sme si, že návštevníci ignorovali zákaz, ktorý tu platí.

Ideálnym spôsobom, ako tráviť tieto horúce letné dni, je vyraziť k vode. Na Slovensku nájdeme množstvo jazier, zatopených lomov či priehrad, ktoré sú ukryté v prírode a letné radovánky si tu užijete zadarmo, pretože vstupné sa tu neplatí. Viaceré obľúbené klenoty ukrýva Banská Štiavnica. Miestne tajchy sú spomienkou na banícku históriu regiónu a dnes vyhľadávanými kúpacími lokalitami. A niet sa čo čudovať. Vybrali sme sa k tajchu Klinger, ktorý často dostáva prezývku toho najkrajšieho v chotári a je dostupný priamo z centra mesta aj pešky. 

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Banská Štiavnica patrí medzi turisticky najobľúbenejšie lokality na Slovensku. Môžete sa strácať v jej romantických uličkách, možno vás to vtiahne do miestneho antikvariátu, v ktorom sa rozlieva vôňa papiera, či do kaviarničky, ktorú si zamilujete pre jej útulnú atmosféru.

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Ako sme si všimli, trendom v štiavnických uliciach je matcha, na ktorú lákajú mnohé podniky a ponúkajú ju v rôznych podobách – od ceremoniálnej po chladené verzie s rôznymi príchuťami. Okrem nej na Hlavnej môžete ochutnať zmrzlinu od viacerých zmrzlinárov, my sme natrafili na miesto, kde si ju vyrábajú sami a bola skutočne chutná.

Tajch Klinger
Tajch Klinger v Banskej Štiavnici, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Po krátkej prechádzke po meste sme zamierili k nášmu cieľu – k tajchu Klinger. Spája sa so zaujímavou históriou – v minulosti tu bol zavedený kúpací poriadok, podľa ktorého sa ženy mohli kúpať v jazere len do 12.00 h a muži poobede. Dnes však tento „otvárací čas“ už neplatí a môže ho navštíviť ktokoľvek a kedykoľvek.

Ak sa chystáte na Slovensku k vode, môžete si jej kvalitu overiť na webe Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý každý týždeň aktualizuje výsledky odobratých vzoriek. Vďaka nim zistíte, ktorým miestam sa pre daný týždeň radšej vyhnúť, a naopak, ktoré môžete bez obáv navštíviť. Kúpanie v tajchu Klinger však prebieha na vlastné riziko a nie je monitorované.

Príjemná prechádzka priamo z centra Banskej Štiavnice

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • čím nás tajch príjemne prekvapil;
  • aký zákaz návštevníci porušovali;
  • čo si sem so sebou pribaliť;
  • čo tu na návštevníkov čaká;
  • aké sú ceny v bufete;
  • aké ďalšie miesta na okolí navštíviť.

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