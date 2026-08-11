Nízka hladina Dunaja odhalila temné tajomstvo: Nacistické plavidlo sa potopilo za pár sekúnd

Potopená loď Wotan

Foto: Facebook - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Roland Brožkovič
TASR
Na lodi zahynulo niekoľko členov posádky.

Nízka hladina rieky Dunaj odkryla v uplynulých dňoch neďaleko obce Medveďov vrak lode Wotan, ktorá sa v minulosti podieľala na odmínovacích prácach na jednej z najdôležitejších zásobovacích trás vtedajšieho nacistického Nemecka. Na sociálnej sieti o tom informoval štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

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Na vojenské plavidlo sa z vodohospodárskej lode zmenila po pripojení Rakúska k nacistickému Nemecku. Loď sa potopila 17. septembra 1944. „Pod jej trupom explodovala magnetická mína. Silný výbuch roztrhol zadnú časť lode. Posádka mala len niekoľko okamihov na záchranu. Niektorí lodníci zahynuli, ďalší utrpeli ťažké zranenia a loď sa potopila na dno Dunaja,“ priblížil SVP.

V roku 1944 sa vojna naplno preniesla aj na Dunaj. Spojenecké bombardéry v rámci operácie Gardening zhadzovali do rieky magnetické míny, aby ochromili nemeckú lodnú dopravu. Dunaj sa z obchodnej tepny Európy zmenil na nebezpečné bojisko.

Potopená loď Wotan
Foto: Facebook – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Na dne rieky zostala loď viac ako 80 rokov. „Po vojne vrak nikdy nevyzdvihli, keďže neležal v hlavnej plavebnej dráhe. Generácie lodníkov okolo neho prechádzali bez toho, aby tušili, aký príbeh sa skrýva pod hladinou,“ doplnili vodohospodári. Dnes je Wotan považovaný za spoľahlivo identifikovaný vrak vojnového plavidla z druhej svetovej vojny na slovenskom úseku Dunaja.

„Nie je to len kus hrdzavejúcej ocele. Je to tichý svedok obdobia a dejín, keď sa aj Dunaj stal frontovou líniou druhej svetovej vojny a keď sa z lode postavenej na ochranu a údržbu rieky stala obeť vojnového konfliktu,“ dodali vodohospodári.

Našli aj výbušninu

Keďže je v týchto dňoch rieka mimoriadne nízko, niekedy odhaľuje aj nečakané veci. Jednou z nich bola aj munícia pri Virte, pre ktorú musela byť zastavená lodná doprava, ako sa ukázala, išlo o poriadny kus bomby.

Najväčšia bomba nájdená na území Slovenska je už od minulého týždňa úspešne zlikvidovaná. O jej likvidáciu sa postarali pyrotechnici Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre v spolupráci s pyrotechnikmi Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v Bratislave a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, informovalo KR PZ v Nitre.

Leteckú bombu vážiacu 700 kilogramov naložili pyrotechnici na špeciálne upravené vozidlo hasičov s pieskovým lôžkom, ktoré zabezpečilo jej bezpečný prevoz. Bombu previezli na vopred určené bezpečné miesto, kde ju odborníci uložili do približne päť metrov hlbokej jamy. Následne ju za prísnych bezpečnostných opatrení zneškodnili riadeným výbuchom.

Pohľad na muníciu nájdenú v Dunaji
Foto: Facebook – Polícia Slovenskej republiky

Podľa doterajších zistení ide o britskú leteckú námornú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Na územie dnešného Slovenska sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostala počas operácie Operation Gardening, v rámci ktorej britské Kráľovské letectvo (RAF) v roku 1944 zamínovalo rieku Dunaj s cieľom narušiť zásobovanie nepriateľských vojsk.

Situácia na Dunaji je kritická

Lodná doprava musela byť včera počas odstraňovania munície pozastavená. „Toto opatrenie je prijaté s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť všetkých účastníkov plavebnej prevádzky aj zasahujúcich zložiek,“ uviedla včera polícia. Zároveň prosila všetkých prevádzkovateľov plavidiel, ako aj verejnosť, aby rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru a ostatných zasahujúcich zložiek.

Ako sme vás informovali, voda v Dunaji, druhej najdlhšej rieke v Európe, klesla na niektorých úsekoch na rekordné minimum v dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku dažďa a po sebe nasledujúcich vĺn horúčav, ktoré kontinent sužujú už od mája. Krajiny pozdĺž 2 850 kilometrov dlhého toku – od prameňa v pohorí Čierny les (Schwarzwald) v západnom Nemecku až po ústie do Čierneho mora na východe Rumunska – pociťujú tieto dôsledky.

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