Vieme, ktoré nové filmy a seriály sa oplatí vidieť tento víkend. Sú najsledovanejšie

Strelená komédia od legendárneho Bena Stillera, nová česká komédia, horor, ktorý vám nedá spať, seriál, ktorý vás pohltí a štvrtá séria obľúbeného seriálu Ted Lasso. Inšpirujte sa naším prehľadom a urobte si filmový večer, pre ktorý je víkend ako stvorený.
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Nová strelená komédia od legendárneho Bena Stillera
Ak máte radi legendárneho amerického herca Bena Stillera, určite si pozrite novú komédiu The Dink, ktorej je producentom a zároveň v nej stvárnil aj jednu z vedľajších postáv – doktora Stonea. Diváci ju nazvali „typickou stillerovkou“, keďže je poriadne bláznivá ako všetky komédie, v ktorých kedy Ben Stiller hral. Udelili jej hodnotenie len 54 %, no aj napriek tomu je aktuálne číslom jeden na Apple TV+.
Ústrednou témou komédie je tenista Dustin „Kladivo“ Boyd, ktorého od detstva trénuje jeho dominantný otec Chuck. Po zranení sa však musí vzdať svojho sna stať sa profesionálnym tenistom. Dustin ale stále túži po uznaní otca, preto sa začne venovať niečomu nemysliteľnému – pickleballu.
Do kín dorazila nová česká komédia
Do kina vyrazte na novú českú komédiu Dovolenka v „raji“, ktorej na filmovom portáli ČSFD svieti hodnotenie 62 %. Podľa divákov je to originálna letná komédia.
Snímka rozpráva o manželskom páre, Milanovi a Týne, ktorému to už nefunguje. Hádajú sa pre všetko a kdekoľvek. Aby zachránili vzťah, vyberú sa na letnú dovolenku. Problém je, že každý si ju predstavuje inak. Milan chce vyraziť do českej prírody a spať pod holým nebom. Týna túži po mori. Nakoniec skončia v kempe v Českom raji. Samozrejme, namiesto oddychu sa napätie medzi nimi len stupňuje.
Nový horor, ktorý vám nedá spať
Dnes, 7. augusta, Netflix pridal do svojej ponuky nový horor The Last House z britsko-francúzskej produkcie. Príbeh sleduje rodinu, ktorá sa nemôže dostať zo svojho domu. Jedia len zvyšky jedla a spoločne sa snažia prísť na to, aká záhadná sila ich uväznila.
Seriál, ktorý vás pohltí
Ak máte chuť na poriadne napätie, na streamovacej službe Prime Video si môžete pozrieť novú americkú akčnú dobrodružnú a zároveň komediálnu minisériu s názvom Ride or Die. Hlavné postavy stvárnili známe herečky – Octavia Spencer, ktorá je známa napríklad z filmu Divergencia ako šéfka frakcie Harmónia, a Hannah Waddingham, ktorú ste mohli vidieť v obľúbenom seriáli Ted Lasso, kde stvárnila Rebeccu Welton, majiteľku futbalového klubu.
Seriál sleduje dve najlepšie kamarátky Debbie a Judith, ktoré sa musia dať na útek po tom, čo Debbie zistí, že Judith nie je forenznou účtovníčkou, ale medzinárodnou nájomnou vrahyňou.
Ted Lasso je po 3 rokoch konečne späť
Pre fanúšikov úspešného seriálu Ted Lasso máme výbornú správu, pred pár dňami Apple TV+ po troch rokoch konečne pridal do svojej ponuky novú – 4. sériu. Tentoraz bude mať americký tréner európskeho futbalu Ted Lasso česť so ženským futbalovým tímom, ktorý bude trénovať.
Na streamovacej platforme je dostupná zatiaľ len prvá časť, ktorej diváci na ČSFD udelili vysoké hodnotenie – až 85 %. Celkovo sa môžete tešiť na 10 epizód, ktoré budú vychádzať každý týždeň vždy po jednej časti až do októbra.
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