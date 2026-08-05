Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Navštívila som mesto Baku, ktoré na jeseň spojí s Bratislavou priama letecká linka, a môžete tak vyraziť na netradičný výlet tiež.

Nadšenci svetových rekordov možno tušia, kde sa nachádza tá najväčšia vlajúca vlajka na svete. Odpoveďou je Baku, hlavné mesto Azerbajdžanu. Na turistov tu čaká mix orientálnych prvkov a modernej architektúry, a do tejto pre mnohých Slovákov neprebádanej destinácie si môžete čoskoro zaletieť priamo zo Slovenska. Azerbajdžan sa spája aj s kontroverziou okolo vládnutia súčasného prezidenta, ktorý je pri moci už od roku 2003, a s ťažbou ropy, z ktorej peňazí bola modernizácia mesta financovaná. 

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Ak by ste sa len tak ocitli v uliciach Baku a mali by ste uhádnuť, kde sa nachádzate, nebola by to najjednoduchšia úloha. Zmiasť by vás mohla moderná architektúra, výrazná panoráma či promenáda pri vode, a na chvíľu by ste mohli uvažovať, či nie ste náhodou v Dubaji alebo dokonca v Sydney. Keď sa ale zadívate pozornejšie, nadchne vás jeho eurázijská podoba. Pre mnohých Slovákov zostáva Baku neobjavenou „exotickou“ destináciou, no jedno je isté, keď ho navštívite, zostanete prekvapení.

Baku je domovom najväčšej vlajky sveta

Najväčšia vlajúca vlajka na svete je umiestnená na Námestí štátnej vlajky pri pobreží Kaspického mora, no neprehliadnete ju z rôznych kútov mesta. Môžete si urobiť príjemnú prechádzku po promenáde a ako jej cieľ si zvoliť toto námestie, kam trafíte aj bez mapy.

Na vlajke Azerbajdžanu sa nachádzajú tri farby – modrá, červená a zelená, ktoré symbolizujú turkický pôvod Azerbajdžanu, zámer vybudovať z neho moderný štát a vzťah tejto krajiny k islamskej civilizácii. V strede je umiestnený biely polmesiac a osemcípa hviezda.
Vlajka v Azerbajdžane
Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Najväčšia vztýčená vlajka sa rozkladá na ploche 3,235,79 m² a bola zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov 18. novembra 2025. Je umiestnená na stožiari vo výške 195,074 metra, ktorý nesie prívlastok druhého najvyššieho na svete. V podstavci, na ktorom sa nachádza, je umiestnené Národné múzeum vlajky.

Ak si myslíte, že dobre poznáte vlajky, otestujte sa v našich kvízoch. Pripravili sme kvíz o európskych vlajkách alebo všeobecný kvíz o vlajkách, ktorý preverí aj tých, ktorí si myslia, že ich majú v malíčku.

Fotografovanie s vlajkou sa strážnikovi nepáčilo

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  • čo zaujímavé sa dialo v okolí vlajky;
  • aká povesť sa spája s prezidentom bozkávajúcim vlajku;
  • kde môžete vidieť prvý ropný vrt svojho druhu na svete;
  • ako sa sem dostanete;
  • koľko vás bude stáť ubytovanie či obed v tejto destinácii.

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