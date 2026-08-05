Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá

Nadšenci svetových rekordov možno tušia, kde sa nachádza tá najväčšia vlajúca vlajka na svete. Odpoveďou je Baku, hlavné mesto Azerbajdžanu. Na turistov tu čaká mix orientálnych prvkov a modernej architektúry, a do tejto pre mnohých Slovákov neprebádanej destinácie si môžete čoskoro zaletieť priamo zo Slovenska. Azerbajdžan sa spája aj s kontroverziou okolo vládnutia súčasného prezidenta, ktorý je pri moci už od roku 2003, a s ťažbou ropy, z ktorej peňazí bola modernizácia mesta financovaná.
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Ak by ste sa len tak ocitli v uliciach Baku a mali by ste uhádnuť, kde sa nachádzate, nebola by to najjednoduchšia úloha. Zmiasť by vás mohla moderná architektúra, výrazná panoráma či promenáda pri vode, a na chvíľu by ste mohli uvažovať, či nie ste náhodou v Dubaji alebo dokonca v Sydney. Keď sa ale zadívate pozornejšie, nadchne vás jeho eurázijská podoba. Pre mnohých Slovákov zostáva Baku neobjavenou „exotickou“ destináciou, no jedno je isté, keď ho navštívite, zostanete prekvapení.
Baku je domovom najväčšej vlajky sveta
Najväčšia vlajúca vlajka na svete je umiestnená na Námestí štátnej vlajky pri pobreží Kaspického mora, no neprehliadnete ju z rôznych kútov mesta. Môžete si urobiť príjemnú prechádzku po promenáde a ako jej cieľ si zvoliť toto námestie, kam trafíte aj bez mapy.
Najväčšia vztýčená vlajka sa rozkladá na ploche 3,235,79 m² a bola zapísaná do Guinnessovej knihy rekordov 18. novembra 2025. Je umiestnená na stožiari vo výške 195,074 metra, ktorý nesie prívlastok druhého najvyššieho na svete. V podstavci, na ktorom sa nachádza, je umiestnené Národné múzeum vlajky.
Fotografovanie s vlajkou sa strážnikovi nepáčilo
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