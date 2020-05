Prvá poprava elektrickým kreslom: Odsúdený umieral 8 minút, z hlavy mu išiel dym a všade smrdelo zhorené mäso

Trest smrti je mimoriadne kontroverzný akt uplatňovania spravodlivosti. Kým v mnohých štátoch je zakázaný, v USA má dlhodobú tradíciu. Kým v súčasnej dobe sa využívajú hlavne smrtiace injekcie, v minulosti sa uplatňovala najmä šibenica. Avšak s rozvojom elektriny sa začalo uvažovať aj s jej využitím pri vykonávaní trestu smrti.

William Kemmler

Tento muž, zločinec, by nebol azda ničím pre históriu zaujímavým, ak by sa nestal prvou osobou, ktorá zasadla na elektrické kreslo smrti. Narodil sa vo Philadelphii rodičom prisťahovaným z Nemecka. Obidvaja boli alkoholici a aj ich smrť s ním súvisela.

William sa stal podomovým predavačom v Buffale, avšak rovnako ako jeho rodičia, aj on bol ťažkým pijanom. 29. marca 1888 sa pohádal so svojou družkou, obvinil ju, že ho okradla a chce od neho s milencom ujsť. Následne odišiel z domu do stodoly, odtiaľ zobral sekeru a vrátil sa do domu, kde ju zavraždil. Potom išiel do susedovho domu a oznámil, čo práve vykonal.

Rýchly súd a vojna prúdov

Ešte v ten deň bol obvinený z vraždy a 10. mája 1888 bol odsúdený za vraždu prvého stupňa. Počiatkom tohto roku štát New York, kde bol Kemmler súdený, zaviedol popravu elektrickým kreslom ako vôbec prvý štát. Rozhodlo sa, že Kemmler bude popravený práve na elektrickom kresle, ktoré 7 rokov predtým vynašiel zubár Alfred Southwick.

Rozhodnutie vzbudilo veľkú vlnu záujmu, ale aj kritiky. Kemmler mal byť popravený na kresle poháňanom striedavým prúdom, ktorého široké používanie podporoval George Westinghouse. Naopak, Thomas Edison podporoval jednosmerný prúd, a tak mu rozhodnutie vyhovovalo, keďže poprava by demonštrovala nebezpečnosť striedavého prúdu.

Westinghouse proti poprave bojoval, Kemmlerovi zabezpečil advokátov, ktorí argumentovali, že poprava na elektrickom kresle je nesmierne krutá. Nepomohlo to. Zamietnuté boli aj odvolania a dátum popravy bol stanovený na 6. august 1890.

Desivé divadlo

V deň popravy vstal Kemmler ráno o piatej hodine. Obliekol si oblek, kravatu a tričko. Po raňajkách a modlitbe mu oholili hlavu. O 6:38 vstúpil do miestnosti určenej na popravu, kde už čakali policajti ako aj prizerajúci. Kemmler sa pozrel na elektrické kreslo a povedal: „Páni, prajem vám veľa šťastia. Verím, že pôjdem na lepšie miesto a som pripravený tam odísť.“

Svedkovia uviedli, že Kemmler bol vyrovnaný s osudom, neplakal ani sa nevzpieral. Do obleku mu vyrezali otvor, cez ktorý pripojili druhý elektrický kábel. Následne sa posadil, dozorcovia ho ku kreslu pripútali, prekryli mu hlavu a umiestnili na ňu elektrickú platňu.

Dozorca nariadil zapnúť kreslo a povedal: „Zbohom William„. Do Kemmlera okamžite začala prúdiť elektrina z generátora nabitého na 1 000 voltov. Prúd prechádzal jeho telom 17 sekúnd. Po vypnutí ho prehlásili za mŕtveho, avšak svedkovia si všimli, že dýcha. Ošetrujúci lekár priskočil ku Kemmlerovi a potvrdil, že stále žije a údajne zvolal: „Zapnite opäť prúd, rýchlo„.

To ale nebolo možné, muselo sa chvíľu počkať, kým sa generátor opäť nabije. Počas tejto doby mal už Kemmler popáleniny a bolo ho počuť stonať. Následne opätovne pustili generátor a do odsúdeného poslali až 2 000 voltov po dobu približne jednej minúty, ktoré ho už zabili.

Svedkovia sa počas toho pozerali na desivú scénu. Kemmlerove krvné cievy pod kožou praskli, čo spôsobovalo krvácanie zo všetkých otvorov. Všade sa šíril smrad zhoreného mäsa a Kemmlerovi z hlavy stúpal dym. Niektorí ľudia sa na to nemohli pozerať a snažili sa z miestnosti ujsť.

Celá poprava tak trvala 8 minút, pričom odsúdený neskutočne trpel. Jeden reportér uviedol, že to bolo hrozné divadlo, oveľa horšie ako smrť obesením.

George Westinghouse, propagátor striedavého prúdu a muž snažiaci sa zabrániť poprave, neskôr povedal: „Urobili by oveľa lepšie, ak by použili sekeru„.

Poprava elektrickým kreslom

Po tejto poprave sa technológia aj samotný proces vylepšoval, aby samotný akt nebol taký hrozný ako pre odsúdeného, tak aj pre divákov. Stále je však tento spôsob vykonávania trestu smrti mimoriadne krutý. Pri poprave je v miestnosti cítiť spálená koža a mäso. Z odsúdeného môže stúpať dym alebo para, môže krvácať z úst alebo z očí, vracať, pomočiť sa, či sa defekovať. Niekedy mu môžu vypadnúť dokonca oči. Smrť nastáva zástavou srdca a paralýzou.

Aj v dnešnej dobe je možné vykonávať popravu elektrickým kreslom v niektorých štátoch USA. Väzni si môžu vybrať, či chcú dostať smrteľnú injekciu alebo zasadnúť na elektrické kreslo. Asi nie je prekvapivé, že väčšina z nich si volí radšej prvú možnosť.