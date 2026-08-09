„Ročne odložím 61 000 eur, no v Chorvátsku som si musel variť,“: Americký turista odchádzal z dovolenky prekvapený

Chorvátsko

Ilustračná foto: Unsplash

Petra Sušaninová
Chorvátsko
Turista nerozumie tomu, ako Chorváti dokážu vyžiť pri súčasných platových podmienkach.

Na nejednom online fóre natrafíte na diskusie, v ktorých Chorváti hovoria o neľahkých podmienkach v krajine. Najmä na miestach, kde je mnoho turistov, sú okrem iného aj potraviny poriadne drahé. Američan nechápe, ako dokážu domáci prežiť a neustále si užívať reštaurácie a dovolenky.

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Ako tu ľudia dokážu vyžiť?

Turista z Ameriky odchádzal po týždňovej návšteve Chorvátska poriadne zmätený. Vo svojom príspevku na Reddite píše, že podľa jeho informácií sa tu platy pohybujú na úrovni okolo 20 až 25 000 eur ročne.

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„Napriek tomu sa zdá, že všetci sú na dovolenke, jedia v reštauráciách, bývajú v pekných hoteloch a chodia na výlety so sprievodcami. Nič z toho nevyzerá lacno. Sú tu životné náklady naozaj také nízke?“ pýta sa, pričom jeho otázka sa týka nielen samotného Chorvátska, ale aj okolitých krajín.

„Keďže pochádzam zo Spojených štátov amerických, len ťažko si viem predstaviť, že by rodina s príjmom nižším ako 55 000 až 60 000 eur uvažovala o takejto dovolenke. Môj príjem je viac ako desaťnásobok mediánu chorvátskeho príjmu a jedlo som si varil sám, aby som ušetril, pretože v akejkoľvek reštaurácii by nás to vyšlo na 60 eur pre dvoch ľudí,“ vysvetľuje.

Chorvátsko
Ilustračná foto: Unsplash

Európania nemusia šetriť

Na záver svojej úvahy dodáva, že Európania podľa jeho názoru nemusia až tak šetriť, pretože štát pokrýva ich výdavky tam, kde je to potrebné, o niečo lepšie. Američania si však musia šetriť na všetko, vrátane dôchodku, poistenia či pre prípad, keby dostali v práci výpoveď. Dodal, že si ročne odloží alebo investuje odhadom 70 000 dolárov (v prepočte takmer 61 000 eur), aby sa poistil do budúcnosti.

„Ako si Chorváti plánujú budúcnosť? Stará sa o nich štát? Žijú si všetci vo všeobecnosti bez starostí?“ nerozumie turista. Niektorí v komentároch sa chytili toho, že si Američan dokáže ročne odložiť alebo investovať takmer 61 000 eur, ale je mu ľúto v reštaurácii zaplatiť za jedlo 60 eur. Myslia si, že takto šetriť je jednoducho smutné a ani si nemôže poriadne užiť život.

Vlastnia svoje nehnuteľnosti

Američan ale reaguje, že je to niečo za niečo. On si je istý, že ak by sa prihodila nečakaná udalosť, nemusel by rátať drobné, aby si mal za čo kúpiť potraviny. „Zdá sa ale, že toto je niečo, nad čím Európania nemusia premýšľať,“ uvažuje.

Chorvátsko
Ilustračná foto: Unsplash

Ďalší dodávajú, že rodiny si na dovolenku jednoducho našetria počas roka a nerozumejú, čo je zvláštne na tom, ak idú do reštaurácie. Z komentárov sa tiež dozvedáme, že väčšina Chorvátov vlastní svoju nehnuteľnosť a ak niekto býva priamo pri mori, zájsť k nemu na dovolenku nie je také náročné. Najmä ak vyčkajú, kým skončí hlavná turistická sezóna.

Chorvátsko čelí kritike

Nedávno sme vám priniesli aj článok o turistke, ktorá kritizovala príliš vysoké ceny v Chorvátsku. Sklamanie z populárnej dovolenkovej destinácie podľa jej slov ani nemôže byť väčšie. Od Dubrovníka vraj mala počas letnej sezóny väčšie očakávania. No všetko vraj bolo nudné a predražené.

Kritika na seba ani v tomto prípade nenechala dlho čakať. Ľudia sklamanej turistke vysvetlili, že šla na týždeň na miesto, ktoré je známou turistickou pascou. Zvyšku krásnej krajiny vraj nedala ani šancu, no kritizuje ju.

Niet ani najmenších pochýb o tom, že Chorvátsko má čo ponúknuť. Pozrite si napríklad náš článok o Slovenke, ktorá v Chorvátsku nejaký čas žije. Prezradila, ktoré chorvátske pláže sú tie najkrajšie.

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