Bola som v Afganistane: Musela som dodržiavať pravidlá. Ženy nesmú pracovať, diktujú im, ako sa obliekať

Na internete sa v uplynulých týždňoch stala virálnou 26-ročná Američanka menom Alex Sunny, ktorá začala verejne hovoriť o tom, že plánuje odísť do Afganistanu, aby mohla byť so svojím manželom, ktorý je Afganec. Medzi ľuďmi vyvolala obrovský ošiaľ, zároveň ju však vystríhali pred tým, že život v Afganistane vyzerá inak, než si možno myslí, a odhovárali ju od tohto rozhodnutia. Američanka je v týchto dňoch už v krajine, kde vládne tvrdý režim Talibanu, ktorý je k ženám obzvlášť krutý. Afganistan som navštívila a zhrnula pravidlá, ktoré musia ľudia v krajine dodržiavať a ktoré sa aktuálne týkajú aj Alex.
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Spoznali sa cez Snapchat
Alex Sunny sa so svojím manželom spoznala na aplikácii Snapchat v júli 2024 a stretli sa spolu v decembri toho roka. Strávili spolu niekoľko dní v Pakistane, mali sa vziať a svoj vzťah udržiavali nažive na diaľku. Popri svojej práci ako vodička kamiónu mala veľa času na to, aby spolu viedli nekonečné telefonické rozhovory. „Hovorili sme spolu 12 – 15 hodín denne,“ priznala v jednom zo svojich videí.
Začiatkom augusta zverejnila na TikToku video, v ktorom ukázala, že už je v Afganistane aj so svojím manželom. Predchádzala tomu záplava videí, v ktorých dokumentovala svoju prípravu a stali sa virálnymi. Jej cestu sleduje obrovské publikum a vzniklo množstvo videí, v ktorých ľudia rozoberali a hodnotili jej rozhodnutie, ktoré väčšina vníma negatívne.
@alexsunnyyy Replying to @Rita just scrolling on Snapchat & accidentally found a husband 😅 #snapchat #howimetmyhusband #longdistancemarriage #afghanistan ♬ original sound – Alex Sunnyyyy
Dokonca sa objavili obavy z toho, či sa náhodou nestane tvárou propagandy Talibanu, ktorý v krajine vládne a prostredníctvom Američanky s veľkým dosahom na sociálnych sieťach by si mohol chcieť urobiť vo svete „lepšie očko“.
Alex sa stala na internete takým fenoménom, že ľudia dokonca sledovali jej let z Ameriky do Kábulu a vášnivo o ňom diskutovali. „Potrebujem novinky o tom, ako pristála v Afganistane aj s hidžábom a so všetkým ostatným. Som do tohto príbehu úplne zažratý,“ zhodnotil jeden z komentujúcich.
@themarissagold Part 19: Who Is Alex Sunny? Can somebody help me translate this flight itinerary? I’m trying to figure out exactly what time she’ll land in Kabul in Eastern Time. I think it’s around 7:45 PM ET, but I’m not 100% sure. We all know she’ll probably post once she lands to let everyone know she arrived safely. I’m genuinely interested to see what happens next now that she’s beginning this new chapter. If you’ve already converted the flight times, drop the correct arrival time in the comments! 👇 #alexsunny #longdistancemarriage #afganistan #drama #truecrime ♬ Suspense, horror, piano and music box – takaya
Alex Sunny svojim sledovateľom priniesla aktualizáciu a ukázala, že sa po dlhom čakaní „konečne“ stretla so svojím manželom v Afganistane. Miestny život začala dokumentovať a v ľuďoch iba vzrástlo podozrenie z toho, či nejde propagovať režim v pozitívnom svetle. Pravda je taká, že Taliban vládne v Afganistane prísnymi pravidlami, ktoré musia ľudia v krajine dodržiavať. V júli som krajinu navštívila a skúsim načrtnúť, ako skutočne vyzerá život na tomto mieste.
Ženy nesmú chodiť do práce a ich práva boli značne obmedzené
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako vyzerá Afganistan za vlády Talibanu – aké pravidlá zaviedol a ako ich kontroluje;
- v akých podmienkach žijú ženy v Afganistane a v čom sa líši ich život od života mužov;
- čo som musela ako žena v Afganistane dodržiavať;
- aké pravidlá platia v Afganistane pre turistov;
- s akými problémami sa stretávajú miestni ľudia.
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