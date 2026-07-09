Vyšiel trailer k novému filmu Duna 3. Odhalil aj postavu Roberta Pattinsona či tehotnú Zendayu

Oficiálny trailer k filmu Duna: Časť tretia je konečne tu. Objavili sa v ňom nielen hlavní predstavitelia Timothée Chalamet a Zendaya, ale aj Jason Momoa a Robert Pattinson. V novej časti sa posunieme o 17 rokov neskôr, zažijeme menej bojov, ale o to viac intríg, politiky, filozofie a následkov moci. No napätie a akcia rozhodne nebudú chýbať. Trailer dokonca ukázal aj tehotnú Zendayu.
Nová časť do kín dorazí 17. decembra
Duna: Časť tretia (Dune: Part Three) je bezpochyby jedným z najočakávanejších filmov tohto roka. Do slovenských kín však dorazí až o niekoľko mesiacov, konkrétne 17. decembra. Ak sa už neviete dočkať premiéry, môžete si zatiaľ s nami pozrieť aspoň oficiálny trailer, ktorý tvorcovia zverejnili len pred pár hodinami.
Trailer tretej časti sa začína tým, že Chani (Zendaya) kričí na Paula (Chalamet): „Ja som ti verila, sľúbil si mi, že nikdy neprevezmeš moc vo svojom mene. Presvedčil si ma, že toto bol tvoj domov, že ja som tvoj domov.“ Potom vidíme zábery tehotnej Chani a veľkolepé boje.
V traileri sa objaví aj Jason Momoa, ktorý hrá postavu menom Duncan Idaho. Potom vidíme Pattinsonovu postavu Scytalea s jeho platinovo blond ostrihanými vlasmi. Trailer končí záberom na Paula, ktorý má tiež nakrátko ostrihané vlasy, ako hovorí: „Odpusť mi za všetko, čo som urobil.“
Návrat obľúbených hercov
V tretej časti sa opäť objavia Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Javier Bardem a Anya Taylor-Joy. No môžete sa tešiť aj na nový prírastok – Roberta Pattinsona, ktorého preslávila rola Cedrica Diggoryho v Harrym Potterovi. Nedávno však hviezdil v novom filme Dráma (The Drama) po boku legendárnej Zendaye, ktorý je navyše tretím najlepším filmom v prvom polroku 2026.
Réžie a scenára sa opäť ujal Denis Villeneuve, ktorému sa podarilo nemožné. Z knižnej predlohy Franka Heberta vytvoril nielen príbehovo nabitý, ale aj vizuálne ohromujúci film, ktorý pobláznil celý svet. Čerešničkou na torte je, že hudbu opäť zložil slávny Hans Zimmer.
Dej sa posunie o 17 rokov neskôr
Tretia časť prinesie adaptáciu románu Spasiteľ Duny. V knihe sa príbeh odohráva približne 12 rokov po udalostiach druhej časti, vo filme je však tento časový skok ešte väčší – až 17 rokov. Paul Atreides je cisár, čelí obrovským stratám, začína strácať kontrolu a čelí novým nepriateľom.
V tretej časti môžete očakávať menej bojov než v prvých dvoch častiach, ale zato viac intríg, politiky, filozofie a následkov moci. No akcia a napätie rozhodne nebudú chýbať.
Prvé dve časti mali obrovský úspech
Prvé dve časti sú mimoriadne úspešné. Prvý diel z roku 2021 získal od fanúšikov na filmovom portáli ČSFD hodnotenie až 82 % a podľa Box Office Mojo dosiahol celosvetové tržby 410 miliónov dolárov, čo je v prepočte približne 360 miliónov eur. Druhý diel z roku 2024 je ešte úspešnejší, na ČSFD mu svieti hodnotenie 87 % a celosvetovo dosiahol tržby takmer 715 miliónov dolárov, teda okolo 626 miliónov eur.
To, či tretia časť filmu zopakuje rovnaký úspech, alebo ho dokonca prekoná, zistíme až začiatkom roka 2027. Zatiaľ si však môžete pozrieť prvé dva diely, ak ste ich náhodou nevideli, alebo by ste si ich príbeh chceli pripomenúť. Nájdete ich na obľúbených streamovacích platformách Netflix, HBO Max a Apple TV+.
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