Našli sme najmenej navštevovaný ostrov Chorvátska: Je hitom roka 2026

Máte radi Chorvátsko, radi dovolenkujete v Stredomorí a predstava masového turizmu vo vás vyvoláva nechuť. A my sa vôbec nečudujeme. Ak by sme sa chceli lepiť na cudzích ľudí, počúvať plač cudzích detí a robiť uhýbajúce manévre pri každom kroku, stačí zájsť v piatok do nákupného centra alebo sa po práci zviezť autobusom. Na dovolenke niečo také rozhodne robiť nechceme.
Súčasťou predstavy o ideálnej dovolenke je aj fakt, že pri vlastnom tanieri nemusíme viesť očný kontakt s nemeckou rodinou, ktorá má deku rozloženú presne 30 centimetrov od tej našej.
A keďže Slováci milujú dovolenky v Chorvátsku aj napriek tomu, že problém s nadmerným turizmom v krajine je obrovský, chceme vás zoznámiť s miestom, kde nájdete to najlepšie z oboch svetov. Vieme, ako môžete vyraziť na dovolenku do Chorvátska a zároveň sa masovému turizmu vyhnúť. Odpoveďou je ostrov Vis.
Ostrov Vis je rajom na zemi, turistov je najmenej v krajine
Chorvátsky ostrovný raj sa nedávno objavil na zozname „nehorúcich miest“ magazínu Intrepid na rok 2026. Ten sa zameriava na destinácie mimo hlavných turistických trás, ktoré ponúkajú porovnateľne silný, často ešte lepší zážitok než lokality, ktoré každoročne prilákajú stovky tisíc návštevníkov.
Ako informoval The Scottish Sun, ostrov Vis sa nachádza vo vzdialenosti zhruba tridsiatich námorných míľ od mesta Split. Stredomorský klenot napriek tomu získal štatút „najmenej navštevovaného ostrova v Chorvátsku“. Ročne sem totiž dorazí menej než 28-tisíc turistov. Taký Hvar oproti tomu ročne navštívi 195-tisíc ľudí.
Samotný Intrepid vysvetlil, že prístup k cestovnému ruchu je tu založený na malých, lokálnych zážitkoch a pred turizmom ho desaťročia chránil štatút vojenskej základne Juhoslávie. Asistent produktového manažéra magazínu Intrepid pre západnú Európu Duje Dropuljić dodáva, že na ostrove mohla vzniknúť iná stratégia, pretože boli priamymi svedkami pohľadu na zničujúce následky nadmerného turizmu, ktorým čelia iné južné lokality vrátane Jadranu.
Na ostrov sa viete dostať loďou z pevniny a ideálnym východiskovým bodom je práve blízky Split, pričom cesta naň trvá približne dve a pol hodiny.
Zoznam všetkých „nehorúcich“ miest v roku 2026 podľa magazínu Intrepid:
- Ostrov Tiwai, Sierra Leone
- Ťanšan, Kirgizsko
- Sierra Norte, Mexiko
- Ostrov Vis, Chorvátsko
- Juhovýchodná Anatólia, Turecko
- Arunáčalpradéš, India
- Via Transilvanica, Rumunsko
- Ruta de las Flores, Salvádor
- Oulu, Fínsko
- Národný park Great Basin, USA
Odmenou za cestu je niekoľko krásnych pobrežných miest vrátane pláží Stiniva, Zaglav a Srebrna. Spolu s gréckym ostrovom Skopelos bol filmovou lokalitou pre film Mamma Mia! Here We Go Again a okrem kúpania si tu môžete užiť aktivity ako horolezectvo, jaskyniarstvo, výlety do tradičných dedín či návštevy miestnych vinárstiev.
Tajný tip dali Slovákom aj známe cestovateľky
Cestovateľky Katarína „Nana“ Naništová a Nikola Kökényova nedávno pre interez priniesli aj tip, ako si užiť lacnú náhradu za Bali. Zhodujú sa, že Slovákov by mala jednoznačne lákať juhovýchodná Ázia.
„Je stále lacná. Akože fakt. Prišli sme tam po roku strávenom v Južnej Amerike a boli sme prekvapené, že je to tam ešte približne o polovicu lacnejšie,“ hovorí Nikola. „Takže naozaj, odpoveďou je stále juhovýchodná Ázia. A tým myslím naozaj všetky krajiny.“
Ak by však mala vybrať konkrétnu, menej navštevovanú destináciu v regióne, odporúča ľuďom Laos. Ako dodáva: „Ľudia ho stále navštevujú málo. Pritom sa tam dá zažiť úplne všetko.”
Nana dodáva, že napriek tomu, že Srí Lanka už síce stráca povesť skrytého klenotu, o ktorom nikto nepočul, stále ju odporúča ľuďom, ktorí hľadajú menej frekventovanú alternatívu k Bali: „Už keď sme tam boli pred tromi rokmi, hovorili sme si, že to tu vyzerá ako Bali kedysi.“
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