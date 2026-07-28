Trump prijal Zelenského v Oválnej pracovni: Reč bola aj o licenciách na výrobu striel Patriot

Americký prezident Donald Trump v utorok prijal Volodymyra Zelenského v Oválnej pracovni Bieleho domu. Stretnutie, na ktorom sa obaja prezidenti rozprávali aj o licenciách na výrobu striel Patriot, bolo podľa Zelenského dobré, píše TASR.
Ukrajinský prezident hovorí o dobrom stretnutí
„Dobré stretnutie s prezidentom Trumpom v Oválnej pracovni. Ďakujem za všetko, čo spolu robíme pre ochranu životov Ukrajincov a presadzovanie mieru. V prvom rade som prezidentovi Trumpovi vyjadril našu sústrasť nad úmrtím (senátora) Lindseyho Grahama. Bol skutočným priateľom Ukrajiny,“ napísal ukrajinský prezident na sieti X.
Zelenskyj sa s Trumpom zhováral o licenciách na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot a „niekoľkých ďalších nápadoch, ktoré by mohli pomôcť“. „Hovorili sme aj o diplomacii – je dôležité, aby bol diplomatický proces znovu oživený. Naše tímy dohodnú podrobnosti o ďalšej komunikácii. Som vďačný Spojeným štátom za ich pevnú podporu,“ dodal.
Zelenskyj do Washingtonu pricestoval na pohreb senátora Lindseyho Grahama, ktorý tento mesiac náhle zomrel vo veku 71 rokov zrejme po natrhnutí (disekcii) steny aorty. Graham patril medzi Trumpových najbližších spojencov v Senáte a počas súčasného konfliktu proti Iránu patril medzi jeho najvýraznejších podporovateľov. Viedol senátny rozpočtový výbor a v budúcom volebnom období sa mal stať najvyššie postaveným republikánom v senátnom justičnom výbore.
Hlasovať by sa malo o uvalení sankcií na Rusko
Zelenskyj sa v utorok stretne aj s americkými senátormi. Stretnutie by sa malo uskutočniť v utorok večer. Podľa jedného zo zdrojov sa tiež očakáva, že Senát začne v čase Zelenského návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý presadzoval Graham.
Návrh zákona sa prerokúval približne rok pred tým, ako Graham tento mesiac náhle umrel. Jeho zámerom je znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, ktoré slúžia na financovanie vojny proti Ukrajine. Kongresmani v rámci rokovaní znížili plánovanú výšku ciel na 100 percent namiesto paušálnych 500 percent z pôvodného návrhu, aby získali podporu pre zákon. Ten však v Kongrese vyvolal obavy v súvislosti s možnými novými právomocami pre prezidenta Donalda Trumpa.
Ukrajina tvrdí, že Rusko utrpelo od začiatku konfliktu obrovské straty
Podľa ukrajinského generálneho štábu Rusko stratilo aj 12 225 tankov, 25 032 obrnených bojových vozidiel, 126 302 vozidiel a cisterien, 46 831 delostreleckých systémov, 1 969 raketových systémov, 1 519 systémov protivzdušnej obrany, 439 lietadiel, 354 vrtuľníkov, 2 039 bezpilotných pozemných vozidiel, 34 lodí a člnov a dve ponorky.
Svoje vlastné straty ukrajinský generálny štáb nezverejnil s odvolaním sa na operačné tajomstvo. Nezávislé správy západných think-tankov sa však zhodujú na tom, že ruské straty prevyšujú ukrajinské. Napríklad americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) odhaduje tento pomer na „zhruba 2,5:1 alebo 2:1“ v neprospech Ruska.
Začiatkom júla odhadlo CSIS ruské straty na približne 1,4 milióna ľudí. Z nich bolo najmenej 450 000 zabitých, pričom mesačné straty sa podľa jeho tvrdení pohybovali v prvom polroku 2026 od 30 000 do 34 000, čo bolo menej ako nábor nových zmluvných vojakov. V prvej polovici tohto roku odhadlo CSIS pomer obetí medzi Ruskom a Ukrajinou na 8:1 v porovnaní s dovtedajším pomerom 2:1 až 3:1. Ukrajina podľa CSIS stratila 525 000 až 625 000 ľudí, z nich bolo 125 000 až 150 000 úmrtí.
Rusko v súčasnosti kontroluje približne 118 000 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo je asi 20 percent. Ukrajinské sily v poslednom období reagujú údermi hlboko v ruskom vnútrozemí vrátane útokov na rafinérie.
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