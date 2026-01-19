Návrat na grécky ostrov? Scenár k Mamma Mia 3 je hotový, Amanda Seyfried o tom, aký osud čaká Sophie

Dana Kleinová
Diváci by sa v nej presunuli do budúcnosti, nie do minulosti.

Prvý film zo série Mamma Mia! vyšiel v roku 2008 a sleduje príbeh 20-ročnej budúcej nevesty Sophie Sheridanová, ktorá prezradí svojím družičkám Ali a Lise, že na svoju svadbu pozvala troch mužov bez toho, aby o tom jej matka Donna vedela. Chce totiž zistiť, ktorý z nich je jej otcom. 

Ako sa Donna zoznámila so Samom, Billym a Harrym následne ukázalo pokračovanie s názvom Mamma Mia: Here We Go Again!, ktoré vyšlo o desať rokov neskôr, takže si na neho diváci poriadne počkali. V ňom však zistili aj to, že Donna zomrela a Sophie po nej prevzala hotel. V závere filmu navyše Sophie porodí zdravého chlapčeka, ktorého pomenuje po svojej mame Donny.

Vie, čo chce

Teraz Amanda Seyfried, predstaviteľka Sophie, prehovorila o tom, ako by mohla vyzerať tretia časť. Pre portál People navyše povedala, že kým dýcha, bude sa biť za to, aby tento film vznikol. Na otázku, aký by mal byť jeho príbeh mala jasnú predstavu. Najmä o postave Sophie.

„Oh, s deťmi. Milujem byť matkou,“ povedala 40-ročná matka dvoch detí o svojej postave v Mamma Mia! a o sebe samej. „Milujem hrať matku a rada by som sa ponorila do kuriozít materstva a výchovy detí na gréckom ostrove – rovnako ako to urobila Donna so Sophie.“

Seyfried pokračovala o potenciálnej dejovej línii, v ktorej by Sophie bola matkou: „Myslím, že by to bolo naozaj zaujímavé. Nemám tušenie, kam sa príbeh bude uberať, ale viem, že tam bude veľa spevu a tanca.“

Podľa producentky Judy Craymer je pritom scenár k filmu Mamma Mia 3, ktorý by mal byť pokračovaním predchádzajúceho filmu Mamma Mia! Here We Go Again z roku 2018, už hotový a film je stále vo vývoji.

„Vieme, čo chceme s filmom urobiť, a to sa aj stane,“ povedala Craymer v máji pre Deadline pri diskusii o možnom pridaní popovej hviezdy Sabriny Carpenter do obsadenia, pravdepodobne po boku Seyfried a Streep.

