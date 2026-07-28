Rusko stratilo od začiatku vojny 1 440 580 vojakov: Ruské straty údajne prevyšujú ukrajinské

Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl na sociálnej sieti informoval, že od začiatku invázie 24. februára 2022 do 27. júla 2026 stratilo Rusko na Ukrajine 1 440 580 vojakov. Straty vo vojenskej terminológii zahŕňajú nielen zabitých, ale aj zranených, nezvestných a zajatých, ktorí sa už nemôžu zapojiť do bojov.
Vlastné straty ukrajinský generálny štáb nezverejnil
Podľa ukrajinského generálneho štábu Rusko stratilo aj 12 225 tankov, 25 032 obrnených bojových vozidiel, 126 302 vozidiel a cisterien, 46 831 delostreleckých systémov, 1 969 raketových systémov, 1 519 systémov protivzdušnej obrany, 439 lietadiel, 354 vrtuľníkov, 2 039 bezpilotných pozemných vozidiel, 34 lodí a člnov a dve ponorky.
Svoje vlastné straty ukrajinský generálny štáb nezverejnil s odvolaním sa na operačné tajomstvo. Nezávislé správy západných think-tankov sa však zhodujú na tom, že ruské straty prevyšujú ukrajinské. Napríklad americké Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS) odhaduje tento pomer na „zhruba 2,5:1 alebo 2:1“ v neprospech Ruska.
Najmenej 450 000 ľudí bolo usmrtených
Začiatkom júla odhadlo CSIS ruské straty na približne 1,4 milióna ľudí. Z nich bolo najmenej 450 000 zabitých, pričom mesačné straty sa podľa jeho tvrdení pohybovali v prvom polroku 2026 od 30 000 do 34 000, čo bolo menej ako nábor nových zmluvných vojakov. V prvej polovici tohto roku odhadlo CSIS pomer obetí medzi Ruskom a Ukrajinou na 8:1 v porovnaní s dovtedajším pomerom 2:1 až 3:1. Ukrajina podľa CSIS stratila 525 000 až 625 000 ľudí, z nich bolo 125 000 až 150 000 úmrtí.
Rusko v súčasnosti kontroluje približne 118 000 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo je asi 20 percent. Ukrajinské sily v poslednom období reagujú údermi hlboko v ruskom vnútrozemí vrátane útokov na rafinérie.
Obetí neustále pribúda
Najmenej desať mŕtvych a približne 100 zranených si vyžiadal nedávny útok ruských síl balistickými raketami na Kyjevskú oblasť. Rakety zasiahli súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a ukrajinských médií.
Ruské sily uskutočnili tento útok počas dňa – okolo 11.30 h miestneho času (10.30 h SELČ) – čo je pri úderoch balistickými raketami na Kyjevskú oblasť nezvyčajné. Podľa ukrajinských vzdušných síl boli vypálené tri strely, z ktorých protivzdušná obrana jednu zneškodnila a dve zasiahli cieľ. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil, že sa začalo vyšetrovanie pre porušenie zákonov a zvyklostí vedenia vojny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril sústrasť rodinám obetí a opätovne zdôraznil, že dodávky rakiet pre systémy protivzdušnej obrany Patriot zostávajú pre Ukrajinu prioritou číslo jeden.
Nový veliteľ ozbrojených síl
Zelenskyj nedávno oznámil, že novým hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl bude bývalý veliteľ pozemných síl Mychajlo Drapatyj. V tejto funkcii nahradí Olexandra Syrského.
„Rozhodol som sa, že novým hlavným veliteľom Ozbrojených síl Ukrajiny bude Mychajlo Drapatyj… Ďakujem Olexandrovi Syrskému a každému z našich vojakov za to, že Ukrajina si na fronte udržiava silné pozície,“ uviedol Zelenskyj. Prezident poznamenal, že Syrskyj dosiahol pre Ukrajinu významné výsledky pri „obrane Kyjeva, počas charkovskej protiofenzívy aj v kurskej operácii“.
K výmene na tejto pozícii došlo po protestoch ľudí, ktoré vypukli 15. júla po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova v dôsledku konfliktu so Syrským. Tisíce demonštrantov žiadali návrat Fedorova do funkcie a odvolanie najvyššieho veliteľa armády. Po odvolaní ministra sa začala riešiť otázka o ďalšom pôsobení Syrského. Prezident si údajne vyberal zo zoznamu jedenástich potenciálnych kandidátov, pričom favoritom bol práve Drapatyj.
Syrskyj bol hlavným veliteľom ukrajinských ozbrojených síl od roku 2024 a patril medzi najskúsenejších ukrajinských veliteľov. Na začiatku ruskej invázie v roku 2022 viedol obranu Kyjeva. Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore spoluobčanom tiež povedal, že exministrovi obrany Fedorovovi ponúkol „dôstojnú pozíciu“ zameranú na dohľad nad technologickou zložkou štátu.
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