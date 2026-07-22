Počasie sa pokazí, ochladí sa aj o 15 stupňov: Vrátia sa aj silné búrky, tu udrú najsilnejšie

Počasie na Slovensku čaká ďalšia výrazná zmena. Po chladnejšej strede začne už vo štvrtok cez naše územie postupovať studený front, ktorý prinesie početné prehánky, dážď aj ojedinelé búrky. Najvýraznejšie sa zmena počasia prejaví na severe a východe Slovenska, kde meteorológovia očakávajú najviac zrážok. Ochladenie bude natoľko výrazné, že vo vysokých polohách Tatier môže opäť snežiť.
Vyplýva to z predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) aj meteorologického portálu iMeteo, ktoré sa zhodujú, že rozhodujúcu úlohu zohrá studený front postupujúci od severozápadu. Ten prinesie nielen zrážky, ale aj prílev chladnejšieho vzduchu, ktorý ovplyvní počasie aj v ďalších dňoch.
Už streda prinesie chladnejšie počasie
Podľa SHMÚ bude streda prevažne polooblačná až oblačná, miestami až zamračená. Ojedinele, najmä na severe Slovenska, sa vyskytnú prehánky. Na hrebeňoch Vysokých Tatier meteorológovia nevylučujú ani sneženie. Denné maximá dosiahnu na väčšine územia 22 až 27 °C.
V Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní však bude výrazne chladnejšie, zväčša len 17 až 22 °C. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa teplota bude pohybovať okolo 10 °C. Práve streda bude predzvesťou výraznejšej zmeny, ktorá dorazí o deň neskôr.
Vo štvrtok dorazia prehánky aj búrky
Už zajtra začne cez Slovensko postupovať studený front spojený s brázdou nízkeho tlaku vzduchu vo vyšších vrstvách atmosféry. V noci bude ešte prevažne jasno až polooblačno, miestami sa prechodne zvýši oblačnosť a ojedinele sa objavia prehánky. Počas dňa však bude oblačnosti pribúdať.
Na severe krajiny bude prevažne veľká oblačnosť. Na viacerých miestach Slovenska sa vyskytnú prehánky alebo dážď, pričom na juhu západného a juhu stredného Slovenska budú zrážky skôr ojedinelé. Meteorológovia zároveň nevylučujú ani búrky.
Podľa portálu iMeteo sa búrky vytvoria predovšetkým na severe a východe Slovenska. Práve v týchto regiónoch budú podmienky na ich vznik najpriaznivejšie a zároveň tam môže spadnúť najviac zrážok.
Najväčším rizikom budú intenzívne lejaky
Na vznik búrok bude počas štvrtka dostatok energie prakticky na celom Slovensku. Hodnoty takzvanej potenciálnej energie CAPE síce nebudú mimoriadne vysoké, keďže sa nad naším územím bude nachádzať chladnejší vzduch, na tvorbu početných búrok to bude podľa iMeteo postačovať.
Najvýraznejším sprievodným javom búrok budú intenzívne zrážky a krátkodobé lejaky. Na severe a východe Slovenska môže podľa predpokladov ojedinele spadnúť viac ako 10 milimetrov zrážok.
Dobrou správou je, že riziko ďalších nebezpečných javov zostáva zatiaľ pomerne nízke. Chladnejší vzduch obmedzuje vznik veľmi silných búrok sprevádzaných veľkými krúpami alebo extrémne silným vetrom. Napriek tomu nemožno podceniť nárazy vetra, ktoré môžu dosahovať približne 55 až 65 km/h.
Ochladenie pocítia najmä severné regióny
Studený front prinesie aj ďalší pokles teplôt. Vo štvrtok sa najvyššia denná teplota vyšplhá na 21 až 26 °C, no v Žilinskom kraji, na hornom Spiši a na Horehroní bude len 15 až 21 °C.
Nočné teploty klesnú na 16 až 11 °C, v údoliach miestami až na 6 °C. V najvyšších polohách Vysokých Tatier sa opäť môže objaviť sneženie, čo je na druhú polovicu júla pomerne nezvyčajný jav.
Meteorológovia upozorňujú, že studený front nebude znamenať len krátkodobú zmenu počasia. Za ním začne nad Slovensko od severu prúdiť chladnejší vzduch, takže ochladenie sa naplno prejaví aj v nasledujúcich hodinách a dňoch.
Ak plánujete výlety do hôr alebo dlhší pobyt vonku, oplatí sa sledovať aktuálny vývoj počasia. Najmä na severe a východe Slovenska sa môžu podmienky meniť veľmi rýchlo a prechod búrok, lejakov či zosilneného vetra môže situáciu skomplikovať.
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