Chorváti zozbierali z pláže osušky, ktorými si dovolenkári obsadili miesto. V akciách chcú pokračovať

Keď sa vyberieme na dovolenku, ocitáme sa akoby v inom svete a vesmíre. Často sa stretáva so správaním, ktoré za bežných okolností nemusí dávať zmysel, no v týchto chvíľach sa ním mnohí nechajú strhnúť tiež. Ako každý rok, aj túto letnú sezónu sú témou v letoviskách osušky a ležadlá na plážach. Dovolenkári si jednoducho radi nárokujú na „svoje miesto“ pri mori či bazéne a sú odhodlaní urobiť maximum pre to, aby si ho obsadili. Chorvátska obec sa voči takémuto správaniu rozhodla zakročiť po svojom a na pláži vykonala „raziu“ namierenú proti rozloženým uterákom.
Chorvátska obec Sv. Filip i Jakov, ktorá leží asi 26 kilometrov južne od Zadaru, sa na sociálnej sieti pochválila svojimi „úlovkami“, všimol si chorvátsky web Večernji list. A miestni obyvatelia tento krok vítajú. Na Facebooku zverejnila fotografie z rannej akcie na pláži, počas ktorej z nej odpratali rozložené uteráky a ležadlá umiestnené priamo pri vstupe do mora, na lukratívnych miestach pod stromami v tieni.
„Ranná akcia komunálnych inšpektorov obce Sv. Filip i Jakov. Odstraňovanie predmetov ponechaných na plážach za účelom rezervácie miest,“ uviedla obec v popise príspevku s tým, že s takýmito akciami bude pokračovať aj v nasledujúcom období.
Uteráky a ležadlá boli po zozbieraní z pláže naložené na vlečku a odvlečené preč. Príspevok obce sa stal virálnym a za pár dní získal viac ako tisícku reakcií.
Akcia rozdelila ľudí do dvoch kategórií. Niektorí by si predstavovali iné riešenia
„Konečne!“ zhodli sa viacerí komentujúci s tým, že sa im nezdá správne, aby si ľudia „rezervovali“ miesta v tieni dopredu bez toho, aby ich hneď aj využívali. „Treba v tom urobiť poriadok a ak sa budú ľudia sťažovať, treba im uložiť aj pokutu,“ doplnil iný totožného názoru.
„Veľká pochvala. Roky bojujeme s ľuďmi, ktorí si nechávajú veci na pláži, aby si rezervovali miesto, keď sem prídu neskoro popoludní a my ostatní si potom nemáme kam položiť uteráky, keď sa prídeme okúpať. Je to predsa verejná pláž, na ktorej neexistujú rezervácie,“ vyzdvihla krok obce miestna obyvateľka.
No ozvali sa aj ľudia, ktorí s takouto akciou nesúhlasia. Nepáči sa im, že bola vykonávaná ráno, a myslia si, že by mala väčší zmysel večer, aby bola adresovaná práve ľuďom, ktorí si nechávajú uteráky na pláži cez noc. Takto totiž môžu prísť o svoje veci aj ranní plavci, ktorí si možno len práve odbehli na kávu, argumentovali.
Našiel sa aj názor, podľa ktorého by bolo vhodnejšie zabezpečiť na pláži viac tieňa, aby sa oň ľudia nemuseli „biť“.
Video zachytilo dovolenkovú rannú vojnu pri bazéne
Pred niekoľkými dňami sa na internete objavilo aj video, ktoré pobúrilo ľudí. Virálne zábery ukazujú, čo sa stane v jednom zo španielskych hotelov, keď sa ráno otvorí vstup k bazénu a dovolenkári sa rýchlo ponáhľajú rezervovať si ležadlá. Na videu je vidieť turistov, ako stoja v dlhom rade pri vstupe do bazénového areálu a čakajú na otvorenie, následne utekajú a „bijú sa“ o ležadlá.
@sheraleeg1 Will it be as bad this year🤷🏻♀️ #spain #holidays #sunbed #fyp #foruyou ♬ original sound – Sheralee
„Keď som to prvýkrát videla na dovolenke, bola som znechutená, správala som sa namyslene a ľahostajne. O pár dní neskôr som v tom rade už stála aj ja,“ priznala jedna z dovolenkárok, ktorá sa nechala potiahnuť davom.
Tu sa však objavil aj názor, že v hoteli by mal byť dostatok ležadiel pre každého ubytovaného. „Zaplatili ste si za dovolenku a nemali by ste sa biť o ležadlo,“ podotkol komentujúci pod virálnym videom.
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