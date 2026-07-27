Slovenka čakala na dôchodok vyše roka: Štát jej namiesto toho posielal 30 eur mesačne

Žiadateľka o invalidný dôchodok čakala na jeho schválenie vyše roka. Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský skonštatoval porušenie základného práva žiadateľky na prerokovanie bez zbytočných prieťahov. Sociálnej poisťovni odporučil prijať systémové opatrenia.
Informovala o tom Kancelária verejného ochrancu práv. Sociálna poisťovňa má na rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku 60 dní. V zložitých prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť ešte o ďalších 60 dní, Sociálna poisťovňa však o tom musí žiadateľa písomne informovať.
„Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský konštatoval porušenie základného práva žiadateľky o invalidný dôchodok na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Sociálna poisťovňa podľa jeho zistení nerozhodla o jej žiadosti bezodkladne ani po tom, ako mala k dispozícii všetky podklady potrebné na vydanie rozhodnutia,“ spresnila Kancelária verejného ochrancu práv.
Vyplácali jej smiešny preddavok
Verejný ochranca práv priblížil, že žiadateľka, ktorá žije v Českej republike, požiadala o invalidný dôchodok v novembri 2023. O slovenskom dôchodku však bolo rozhodnuté až v decembri 2024, teda o vyše roka neskôr. Počas konania začala Sociálna poisťovňa vyplácať žiadateľke invalidný dôchodok preddavkovo vo výške 30 eur mesačne. To podľa slov žiadateľky nestačilo na pokrytie základných životných nákladov.
„Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov patrí medzi základné ústavné práva. Ak má orgán verejnej moci k dispozícii všetky podklady na rozhodnutie, je povinný konať bezodkladne, najmä ak ide o osobu v zraniteľnej sociálnej situácii,“ priblížil Dobrovodský.
Pri posudzovaní pritom verejný ochranca práv zohľadnil, že konanie malo medzinárodný rozmer a časť jeho priebehu závisela od spolupráce s inštitúciou sociálneho poistenia v Českej republike. Poukázal však na to, že Sociálna poisťovňa vedela, že žiadosť bola podaná už viac než sedem mesiacov pred jej doručením na Slovensko, preto mala podľa Dobrovodského postupovať s osobitnou urgenciou.
„Sociálna poisťovňa pritom mala vedomosť, že sa podávateľka nachádza v nepriaznivej finančnej situácii a v stave neistoty – podľa vlastných slov totiž Sociálnu poisťovňu pravidelne, každý mesiac, kontaktovala a zaujímala sa o aktuálny stav konania,“ priblížila Kancelária verejného ochrancu práv. Problémom podľa Dobrovodského bolo najmä obdobie od doručenia všetkých potrebných podkladov zo zahraničia do vydania rozhodnutia, počas ktorého uplynuli viac než dva mesiace bez ďalšieho dokazovania.
Verejný ochranca práv upozornil, že vyplatenie preddavku nemá slúžiť na predlžovanie konania. Zákon totiž počas vyplácania dávky preddavkovo zastavuje plynutie zákonnej lehoty na rozhodnutie. „Preddavková výplata má slúžiť na ochranu žiadateľa, nie ako dôvod na odklad vydania rozhodnutia. Osoba, ktorej sa vypláca preddavok, nestráca ústavné právo na rozhodnutie bez zbytočných prieťahov,“ uviedol Dobrovodský.
Ukážkový prípad
Sociálna poisťovňa medzičasom vo veci rozhodla, verejný ochranca práv preto nenavrhol v tomto prípade opatrenia na odstránenie prieťahov konania. Sociálnej poisťovni však odporučil prijať systémové opatrenia na zlepšenie správnej praxe. Navrhol, aby poisťovňa zaznamenávala do dávkového spisu všetky telefonické kontakty žiadateľov o stave konania. Odporučil tiež, aby poisťovňa informovala nielen o predĺžení lehoty na rozhodnutie, ale aj o konkrétnom dátume uplynutia lehoty.
Súčasťou oznámenia má byť aj odôvodnenie, prečo bola vec posúdená ako mimoriadne zložitá. Podľa Dobrovodského sa Sociálna poisťovňa s odporúčaniami stotožnila a prisľúbila ich zaviesť do svojej praxe. „Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia medzi členskými štátmi Európskej únie nesmie byť na ujmu žiadateľov. Občania nesmú znášať negatívne dôsledky administratívnych prieťahov alebo nedostatočnej koordinácie medzi inštitúciami jednotlivých štátov,“ pripomenul verejný ochranca práv s tým, že Sociálna poisťovňa plánuje túto tém
u otvoriť na najbližšom bilaterálnom rokovaní s Českou správou sociálneho zabezpečenia.
Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia a je súčasťou dôchodkového poistenia. Jeho účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.
Za invaliditu sa pritom považuje taký zdravotný stav, ktorý spôsobí pokles schopnosti pracovať o viac než 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Zdravotný stav posudzuje posudkový lekár na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie.
Na rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku má Sociálna poisťovňa 60 dní. Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok. Ako ďalej informuje Sociálna poisťovňa na svojom webe, v zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o ďalších 60 dní, o čom inštitúcia informuje klienta písomne. Zároveň doplnila, že invalidný dôchodok môže byť vyplácaný aj preddavkovo, no splniť na to treba podmienky nároku na invalidný dôchodok.
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