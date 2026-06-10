„Chorvátsko, milujeme ťa, ale už nikdy viac,“ píše smutný turista. Vysvetlil, prečo ho krajina sklamala

Mnoho Slovákov aj tento rok zamieri k Jadranu do Chorvátska. Hoci niektorí naň nedajú dopustiť, iným sa nepozdávajú zvyšujúce sa ceny. Turista, ktorý precestoval viacero krajín, priznal, že Chorvátsko miluje, no už sa sem nevráti.
Neuveriteľné ceny ubytovania, jedla a nápojov
Na Reddite sa objavil príspevok, ktorý si získal množstvo pozornosti. Cestovateľ v ňom sklamane popisuje svoj zážitok z Chorvátska a priznáva, že sa do populárnej destinácie už viac nevráti. „Po týždňoch strávených v Taliansku, v Grécku, vo Francúzsku a v Španielsku bolo Chorvátsko do programu pridané v poslednej minúte, ale už sa tam nevrátime,“ píše.
„Neuveriteľné ceny jedla, nápojov a ubytovania. Úplne šialené. A to za jedlo, ktoré bolo síce dobré, ale v rebríčku by sa ľahko umiestnilo až na piatom mieste za ostatnými štyrmi krajinami. Tanier cestovín stál dvakrát toľko, čo sme platili v Taliansku, ale ani zďaleka nebol taký dobrý. Ceny koktailov sú šialené, často presahujú 17 eur. Chcete k jedlu pohárik domáceho červeného? Deväť a niekedy až desať eur za maličký pohárik,“ hnevá sa.
Dodáva, že nerozumie, čo sa to deje. Je to podľa neho krásna krajina, no najlepšie na nej nie sú pláže ani jedlo, ale samotní ľudia. Chorváti sú podľa autora príspevku jednoducho skvelí. „A zdá sa, že aj oni sú nahnevaní a majú toho dosť. Jeden človek nám prezradil, že dokonca aj minister cestovného ruchu kritizoval, že sa situácia v sektore pohostinstva a stravovania vymkla spod kontroly,“ vysvetľuje.
Cenami vraj konkuruje aj Švajčiarsku
Vraj Florencia pôsobí popri Splite lacno a ceny v Dubrovníku by aj Zürich prinútili červenať sa. K príspevku pribudli stovky komentárov. Hneď prvý z nich hodnotí, že Chorvátsko trápi jedna z najvyšších inflácií v celej Európe. Problémy prehĺbil prechod na euro, to ale podľa komentujúceho nie je dostatočná výhovorka na to, aby boli ceny v Chorvátsku vyššie ako tie vo Švajčiarsku.
V jednom z komentárov sa dozvedáme, že aj Barcelona je už len o máličko drahšia ako Chorvátsko. Viacerí komentujúci spomínajú na to, ako kedysi chodili do Chorvátska práve preto, lebo bolo lacné. Ceny však začali narastať mimoriadne rýchlym tempom. „Chorvátsko vždy využívalo turistov na každom kroku. Dialo sa to už aj pred 20 rokmi,“ myslí si jeden z používateľov Redditu.
Ďalší popisuje problém, že sa tu nebudujú dlhodobé vzťahy, ale cieľom je len rýchlo každého čo najviac využiť a čo najviac vyžmýkať. Podobná situácia podľa neho panuje aj v Česku, na Slovensku, ale aj v Poľsku či v Maďarsku. Dodáva, že sa to dostalo do bodu, keď vás čašník v reštaurácii bude ignorovať, lebo vie, že na turistoch z Nemecka zarobí viac.
Príliš preplnené a drahé
Pripája sa aj komentujúca, ktorá do Chorvátska cestuje nie za turizmom, ale za rodinou: „Je mi ľúto, že už nikdy nezažijem Chorvátsko tak, ako som ho poznala v detstve. Všetko je teraz príliš preplnené, príliš rušné a príliš drahé.“
Na názor na dovolenkovanie v Chorvátsku sme sa pred časom v ankete pýtali aj Slovákov. Hoci niektorí priznávajú, že im to finančne nevychádza a nemajú v pláne zadlžiť sa kvôli dovolenke pri mori, viacerí na Jadran nedajú dopustiť. Niektorí tu dokonca majú svoj druhý domov a v Chorvátsku trávia aj niekoľko mesiacov do roka.
Ako sme napísali, nájdete tu aj nádherné pláže. Absolútnym favoritom sa stala pláž Zlatni Rat, ktorá sa nachádza na ostrove Brač. Je to presne tá neuveriteľne fotogenická pláž, ktorej výbežok z vtáčej perspektívy vyzerá, akoby sa strácal v azúrovom mori. Za zmienku stojí aj pláž Sveti Jakov, ktorú nájdete v populárnom Dubrovníku. Ukrýva sa v zátoke a je obkolesená útesmi. Návštevníci však upozorňujú, že cesta na pláž je “tŕnistá” a vedú k nej strmé schody. No dodávajú, že len čo ste už vo vode, ten zážitok stojí za to.
Ak však chcete vedieť, kam sa chystajú Slováci, ktorí nemajú namierené do Chorvátska, prečítajte si náš článok tu.
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