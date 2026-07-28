Nedokončený megaprojekt v Arménsku sa stal turistickou atrakciou: Socha Ježiša mala byť najvyššou na svete

Arménsko často nie je destináciou, o ktorej by ľudia snívali pri pomyslení na dovolenku. Miestny kontroverzný bývalý športovec a politik sa však rozhodol pritiahnuť do krajiny viac ľudí. Dal vyrobiť sochu Ježiša Krista, ktorá sa mala stať tou najväčšou na svete. Stojí však nedokončená na ohradenom pozemku.
Kuriózna atrakcia
Ako informuje web The Independent, približne 30 minút cesty od Jerevanu, hlavného mesta Arménska, natrafíte v dedinke Zovuni na zvláštnu atrakciu. Mala tu stáť najvyššia socha Ježiša Krista na svete. V súčasnosti však jej neposkladané tri časti ležia v oplotenom areáli. Ľudia sú však zvedaví, zvláštnou atrakciou sa tak stal nedokončený monument.
Ak bude socha jedného dňa dokončená, jej časti by helikoptéra mala vziať na najbližšiu horu. Napriek jej stavu ju nájdete vyznačenú na Google mapách pod názvom „Statue de Jesus Christ en construction“. Dedinka inak nie je ničím príliš zaujímavá, no časť obrovského Ježiša medzi garážami pôsobí naozaj kurióznym dojmom. Ľudia nakúkajú za plot a robia si fotky.
77 metrov vysoké dielo
Tento projekt vznikol v hlave bývalého majstra v pretláčaní rukou, ktorý sa neskôr stal podnikateľom a politikom, Gagika Tsarukjana. Ide o jednu z najbohatších a najkontroverznejších verejných osobností Arménska. Nápad postaviť pamätník bol prvýkrát predstavený v roku 2022. Dielo malo pozostávať z 33-metrovej hliníkovej sochy Ježiša, stojacej na vrchole 44-metrového podstavca na vrchu Hatis.
S celkovou výškou 77 metrov by dokončená socha prekonala ikonickú sochu Krista Spasiteľa v Brazílii. Predstihla by aj doterajších držiteľov rekordu v Poľsku a v Indonézii. Tsarukjan sa v minulosti vyjadril, že socha má symbolizovať nádej a národnú obnovu po rokoch politických nepokojov a strát, ktoré Arménsko utrpelo počas konfliktu v Náhornom Karabachu. Malo ísť o strážcu krajiny a jej ľudu, no socha mala zároveň ohúriť svet.
Projekt má fanúšikov, ale aj kritikov
Socha ľudí rozdelila na dva tábory. Niektorí Tsarukjanov nápad podporujú a myslia si, že socha by skutočne mohla do krajiny pritiahnuť viac turistov. Arménsko sa totiž čoraz viac usiluje presadiť na medzinárodnom trhu a rozširuje turistické prepojenia so západom Európy. Už na jeseň sa do Jerevanu dostanete s WizzAir aj z Bratislavy, pričom letenky kúpite od 20 eur.
Kritici ale rozpútali debatu o prepojení medzi vierou a bohatstvom. Arménsko sa stalo prvým národom, ktorý na začiatku 4. storočia prijal kresťanstvo za svoje štátne náboženstvo. Monumentálne sochy Ježiša Krista však nikdy neboli súčasťou náboženskej tradície.
Arménska cirkev tak projekt kritizuje ako niečo, čo neladí so stáročiami histórie. Poukazuje na to, že súčasťou tradície sú chačkary, teda do kameňa vytesané kríže s bohatou ornamentálnou výzdobou. Cirkev uznáva, že Tsarukjan dlhodobo podporuje výstavbu kostolov, no sochu považuje za krok vedľa.
This Jesus looks completely amazing coming out of the ground in this Armenian village. Unintended masterpiece. Outsider-oligarch art. 10/10, will visit for sure. Thankyou Dodi Gago! https://t.co/qlI5J7co2r
— William Dunbar (@undrawbill) July 26, 2026
Pritiahne socha turistov?
Ďalší sa pozerajú na finančnú stránku veci a pýtajú sa, či by sa peniaze investované do masívnej sochy nedali použiť aj na lepšie účely. Je teda otázne, aká budúcnosť čaká arménskeho Ježiša Krista, v súčasnosti rozostavaného medzi garážami. Údajne sa už pracuje aj na piedestáli, na ktorom by socha mala stáť.
Najvyššia socha má aj svoj vlastný web, no nie je príliš funkčný. Našli sme informáciu, že socha mala byť pôvodne v celej svojej majestátnosti odhalená ešte minulý rok. A hoci sa ju napokon ešte dokončiť nepodarilo, isté je, že pozornosť púta už teraz.
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