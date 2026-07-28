Japonskom otriaslo zemetrasenie s magnitúdou 7,1: Hlásia možné obete aj zranených

Následky zemetrasenia v Japonsku

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Zrútilo sa viacero budov, vrátane časti nákupného centra.

Po utorkovom zemetrasení v Japonsku zahynulo podľa tamojších médií v nákupnom centre v meste Kašima „značné množstvo“ ľudí. Polícia tvrdí, že nemôže potvrdiť, či došlo k úmrtiam. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.

Malo dôjsť k výbuchu

Podľa vyhlásenia hasičov sa zrútilo druhé poschodie nákupného centra, kde je uväznených „mnoho ľudí“. Polícia uviedla, že dostala hlásenie o zvukoch podobných výbuchu v nákupnom centre. Hovorca nákupného centra podľa agentúry Reuters povedal, že zamestnancov a zákazníkov evakuovali hneď po zemetrasení a presná príčina výbuchu nie je jasná.

Miestna televízia Fuji TV hlási viacero mŕtvych, zatiaľ čo televízia TBS informuje, že pri incidente zahynulo „značné množstvo“ ľudí. Zemetrasenie s predbežnou magnitúdou 7,1 zasiahlo japonskú prefektúru Kumamoto. Americká geologická služba USGS odhadla jeho silu na 6,8. Otrasy sa nachádzali v hĺbke desať kilometrov pod hladinou mora.

Reuters s odvolaním sa na zábery televízie NHK informuje, že pri zemetrasení došlo k požiarom a čiastočnému zrúteniu ďalších budov. Škody zaznamenali aj na cestách a úrady pozastavili prevádzku železníc, prerušená bola tiež letecká doprava. Podľa agentúry pre riadenie katastrof približne 300 000 ľudí dostalo nariadenie, aby sa presunuli do evakuačných centier.

Následky zemetrasenia v Japonsku
Foto: SITA/AP

Výpadky elektriny a požiare

Premiérka zároveň oznámila, že v niektorých oblastiach došlo k výpadkom elektrickej energie aj požiarom. Celkový rozsah škôd úrady naďalej vyhodnocujú. Ministerstvo obrany vyslalo do postihnutej oblasti lietadlo na posúdenie situácie.

JMA pôvodne varovala pred vlnou cunami s výškou jedného metra, ktorá by mohla zasiahnuť japonské pobrežie. Približne o dve hodiny neskôr agentúra varovanie zrušila. Na ostrove Kjúšú bola dočasne pozastavená prevádzka rýchlovlakov šinkansen i miestnych vlakov z dôvodu bezpečnostných kontrol. V troch jadrových elektrárňach, ktoré sa nachádzajú v oblasti, nezistili žiadne nezvyčajné javy.

Následky zemetrasenia v Japonsku
Foto: SITA/AP

Zem sa začiatkom mesiaca triasla aj v Chorvátsku

Obľúbenú dovolenkovú destináciu Slovákov – Chorvátsko zasiahlo večer 8. júla zemetrasenie. Otrasy trvali len pár sekúnd. Zemetrasenie malo silu 2,3 magnitúdy, čo považujeme za slabšiu seizmickú udalosť. Našťastie, neboli hlásené žiadne väčšie škody ani zranenia.

Podľa svedkov však bolo zemetrasenie hrozivé. Ľudia sa vyjadrili, že mali strach. Zemetrasenie bolo možné cítiť nielen v Chorvátsku, ale aj v Slovinsku. Nejde však o prvé zemetrasenie v Chorvátsku v tomto roku, už v máji bolo zaznamenané zemetrasenie s magnitúdou 4,1.

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