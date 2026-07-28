Kolotoč sa rozbieha. Na Slovensku pribudne množstvo predajní, Biedronka odkrýva ďalšie nové lokality

Expanzia Biedronky na slovenský trh sa začala počas minuloročného marca. Vo všeobecnosti sa očakávalo, že diskontné predajne rýchlo zaplavia tuzemské obchodné zóny, no skutočné tempo rozširovania je oveľa pomalšie. Ako sa zdá, na obrátkach by mohlo nabrať už v najbližších mesiacoch a spoločnosť Jerónimo Martins spustila masívnejší nábor nových zamestnancov.
Vyplýva to zo zverejnených pracovných ponúk, ktoré do veľkej miery spoľahlivo odrážajú expanzné plány reťazca. Biedronka by tak mohla zamieriť do krajských miest, ale tiež do menších obcí na strednom a západnom Slovensku.
Stihnú 50 predajní ešte tento rok?
Nie je tajomstvo, že zástupcovia Biedronky na Slovensku niekoľkokrát avizovali ambíciu, podľa ktorej chcú mať na konci tohto roka otvorených 50 predajní. „Momentálne pracujeme na viacerých projektoch týkajúcich sa nových predajní, keďže naším plánom do konca roka 2026 je mať otvorených 50 predajní,“ potvrdili v júni pre interez zástupcovia tlačovej kancelárie Biedronky.
Na konci júla stále platí, že logo lienky nájdeme v 17 lokalitách, pričom tento rok spoločnosť Jerónimo Martins sprístupnila obchody iba v Kostolných Kračanoch a Nesvadoch.
Ako sme vás už viackrát informovali, Biedronka by sa mala v rámci expanzie pozrieť aj do krajských miest. Aktuálne sú potvrdené predajne v Bratislave, Nitre a Žiline. Čo sa týka hlavného mesta, tam je už aj známe, kde Poliaci pobočku otvoria. Stať by sa tak malo na Račianskej ulici v mestskej časti Nové Mesto.
Na základe pracovných ponúk sa spomínajú napríklad Gbely, Galanta, Trstice, Sebedražie, Chorvátsky Grob, Gbelce, Bošany, Čierne, Dudince, Zemianska Olča, Veličná, Mostová, Močenok či Bánovce nad Bebravou.
K uvedeným lokalitám teraz pribudli ďalšie a v horizonte posledných mesiacov ide o najvýraznejší nábor portugalskej skupiny na Slovensku. Na pracovných portáloch Biedronka hľadá manažment do miest a obcí ako Bytča, Nitrianska Blatnica, Nitra – Janíkovce, Partizánske, Diviacka Nová Ves, Oslany, Detva, Nová Dubnica, Trenčín, Jelka či Dunajská Lužná.
Kým niekde sú projekty iba v ranej fáze, inde už predajne naberajú reálne kontúry a ich otvorenie môžeme očakávať v blízkej dobe. Zároveň stále platí, že nový diskontný reťazec sa primárne zameriava na rozvoj svojej západoslovenskej a stredoslovenskej siete.
Po pomalšom štarte sa teda zdá, že Biedronka v najbližších rokoch skutočne zamieša kartami na domácom maloobchodnom trhu. Ako zároveň nedávno upozornil portál Index, lienka na Slovensku nakúpila nehnuteľnosti za desiatky miliónov eur, čo tiež signalizuje rozsiahle tuzemské plány.
Aplikáciu si stiahlo už 100-tisíc Slovákov
Keď Biedronka vstupovala na slovenský trh, dialo sa tak bez vernostnej aplikácie, ktorú mnohí zákazníci poznali napríklad z Poľska. Zmenilo sa to presne rok po otvorení prvej predajne v Miloslavove a po pár mesiacoch hlási Jerónimo Martins zaujímavý míľnik.
Aplikácia totiž prekonala hranicu 100-tisíc stiahnutí a pridružený prieskum ukázal ďalšie ukazovatele nákupného správania Slovákov. Biedronka podľa neho zažíva mimoriadnu úroveň zákazníckej lojality – až 62 % zákazníkov sa opakovane vracia do predajní tohto člena medzinárodnej skupiny Jerónimo Martins.
„Sme nadšení, že sa Biedronka stala každodennou súčasťou slovenských domácností a že sa zákazníci radi vracajú do našich predajní. Naša aplikácia nie je len zoznamom zliav; je to digitálny asistent, ktorý vracia kontrolu nad cenami nákupov späť do rúk spotrebiteľov,“ uviedol na margo novinky v tlačovej správe Miroslav Verner, marketingový riaditeľ spoločnosti Biedronka Slovensko.
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