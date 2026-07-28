Podarilo sa ho nájsť: Pátranie po 3-ročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli, má šťastný koniec

Trojročný chlapec sa stratil v kukuričnom poli na východe Slovenska. Dnes prebiehala pátracia akcia už druhý deň. Napokon sa ho podarilo nájsť živého.
Pátranie bolo úspešné
Denník N informoval o šťastnom konci pátracej akcie. Ľudia na sociálnych sieťach zdieľajú video, na ktorom je možné vidieť natešené reakcie. Dieťa nesie na rukách muž. Nájdenie chlapca pre denník potvrdil aj zdroj priamo z miesta. Informáciu potvrdil aj starosta obce Peter Majerčák.
„Chlapec sa našiel v lese, asi kilometer od rómskej osady,“ uviedol. O vypátraní chlapca informoval na sociálnej sieti aj Pátrací Tím Východ s dodatkom, že chlapec je zdravý.
Ako sme vás informovali, polícia pátrala po 3-ročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti.
Polícia o pomoc prosila aj verejnosť
„Policajti v súčasnosti vykonávajú rozsiahlu pátraciu akciu v obci Huncovce po trojročnom chlapčekovi, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli. Do pátrania sú nasadené policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a využívaný je aj policajný dron. Všetky dostupné sily a prostriedky smerujú k tomu, aby bol chlapček čo najskôr nájdený,“ uviedla polícia.
O pomoc žiadala polícia aj verejnosť. „Ak občania spozorovali osamotené malé dieťa alebo majú informáciu, ktorá by mohla pomôcť pri jeho vypátraní, treba kontaktovať políciu na čísle 158. Polícia neskôr spresnila, že do pátracej akcie bol nasadený aj vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR vybavený termovíziou, Pátrací tím Východ, ako aj dobrovoľnícky kynologický tím Canislog Poprad,“ informovala.
Každá minúta je dôležitá
Polícia avizovala, že využila všetky dostupné sily a prostriedky ako vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR vybavený termovíziou, dobrovoľnícky kynologický a pátrací tím, a to s jediným cieľom: nájsť maloletú osobu.
So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzvala, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch. Obávala sa, že by sa hľadaný chlapec mohol ukryť práve tam. Polícia zdôraznila, že pri podobnom pátraní je mimoriadne dôležitá každá jedna minúta.
Polícia zatiaľ viac informácií o stave dieťaťa neuverejnila. Video na sociálnych sieťach zdieľali a komentovali už tisícky ľudí. Mnohí neskrývajú dojatie nad tým, že sa 3-ročné dieťa podarilo nájsť po takom dlhom čase.
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