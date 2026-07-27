Zákazník vypil v krčme 40 pív za dva dni: Pár, ktorý sa o podnik staral, prišiel o licenciu

Pohľad na krčmu, ktorá zákazníkovi podala 40 pív

Reprofoto: Google Maps

Michaela Olexová
Nalievať mu v podniku mali aj napriek tomu, že bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Vypil desiatky pív a krčma prišla o licenciu.

K tomu, či je nalievanie alkoholu osobám, ktoré sú zjavne pod vplyvom alkoholu, v súlade so zákonom, sa ešte dostaneme. Možno však aj vy budete súhlasiť s tvrdením, že zodpovedný manažér prevádzky by mal spozornieť dávno predtým, než zákazník počas jedného posedenia vypije 19 pív naraz a pridá k nim aj tvrdý alkohol.

Vyšetrovatelia sa zaoberali údajným vážnym pochybením zo strany personálu austrálskeho podniku Hotel Gladstone. Ide o krčmu v austrálskom Stocktone, o ktorú sa staral manželský pár, informuje LADBible na základe údajov z AFP.

Upozornenie: Tento článok sa venuje téme závislosti od alkoholu a jej dôsledkom, ktorá môže byť pre niektorých čitateľov citlivá. Príbeh v texte má informačný charakter. Jeho cieľom nie je zľahčovať ani odsudzovať ľudí so závislosťou. Cieľom je poukázať na riziká spojené s nadmerným pitím alkoholu a nezodpovedným prístupom k jeho podávaniu.

Muž sa po odchode z krčmy zrútil na ulici

Personál v krčme mal podľa nich rozpoznať zjavné signály, že zákazník bol v stave opitosti. Podľa výpovedí svedkov sa mal potácať, narážať do nábytku, oslovovať ostatných hostí a správať sa „príliš priateľsky“. Napriek týmto varovným signálom regulátori zistili, že manažér baru Mark Keegan pokračoval v obsluhe zákazníka. Dokonca mu mal v jednom momente priniesť ďalšie pivo ešte predtým, ako dopil to predchádzajúce.

Neskoršie kamerové záznamy z 23. marca 2024 zachytili moment, keď sa muž po odchode zrútil na ulici pred podnikom po tom, ako vypil údajne až 21 alkoholických nápojov. Pomôcť mu musel okoloidúci, ktorý mu následne pomohol aj nastúpiť do auta.

Zákazník, ktorý do podniku prišiel krátko popoludní, mal podľa slov výkonného riaditeľa pre regulačné operácie spoločnosti Liquor and Gaming NSW Dimitriho Argeresa „vykazovať viacero známok intoxikácie, ktoré mal personál identifikovať a reagovať na ne dávno predtým, ako sa zákazník dostal do takého nebezpečného stavu“.

Manažér však tieto tvrdenia odmieta. Tvrdí, že zákazník sa zdal byť počas celého popoludnia v poriadku a priznal, že vnímal len jeden signál opitosti, ktorým malo byť „mierne potkýnanie“.

Pivo
Ilustračná foto: TASR/ Matthias Balk

Podnik Hotel Gladstone mu mal podľa zistení úradov počas dvoch dní umožniť užitie viac než 40 alkoholických nápojov. Manažér o licenciu napokon prišiel a pár čelí sankciám. Úrad pre alkohol a hry v Novom Južnom Walese totiž rozhodol, že mužovi bolo umožnené pokračovať v pití aj po tom, čo už dosiahol stav opitosti.

Pozoruhodné je, že nejde o prvý prípad, keď sa podnik dostal do problémov v súvislosti s rovnakým zákazníkom. Už začiatkom roka 2024 dostala manželka Keegana zákaz činnosti po tom, čo tomu istému mužovi mala naraz podať 22 pív a poldeci tvrdého alkoholu.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.

Pozor, obmedzenie predaja alkoholu osobám, ktoré sú zjavne pod vplyvom, platí aj na Slovensku

Možno vás to prekvapí, no obmedzenia na predaj alkoholu osobám, ktoré sú zjavne pod vplyvom, platia aj u nás na Slovensku. Upravuje ich zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.

Ak podľa tohto zákona pracujete s alkoholom a ste napríklad predajcom, barmanom či čašníkom, alkohol, samozrejme, nesmiete predávať neplnoletým osobám. Rovnako však nesmiete umožniť predaj ani konzumáciu alkoholických nápojov ľuďom, ktorí sú zjavne pod vplyvom alkoholu. Zákon zakazuje aj podať alebo iným spôsobom umožniť konzumáciu alkoholu osobám, o ktorých viete, že budú následne vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohli ohroziť zdravie ľudí alebo spôsobiť škodu na majetku.

Ak sa teda raz ocitnete v úlohe barmana či predajcu a alkohol si od vás vypýta napríklad taxikár počas služby, o ktorom viete, že sa chystá šoférovať, alebo osoba viditeľne ovplyvnená alkoholom, vedzte, že odmietnutie predaja nie je len otázkou morálnej zodpovednosti – ide o povinnosť, ktorú vám priamo ukladá zákon.

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