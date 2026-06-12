Slováci sa hrnú do Chorvátska. Skryté poklady sú aj mimo hlavných destinácií, cesta autom sa zrýchli

Pláž v Chorvátsku

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
Chorvátsko
Trendy jasne ukazujú, že Slováci čoraz viac vyhľadávajú aj menej tradičné chorvátske destinácie. Dobré správy prichádzajú aj pre tých, ktorí k Jadranu cestujú autom.

Letná dovolenková sezóna je pre mnohých Slovákov už tradične prepojená s Jadranským morom. Počas minuloročnej sezóny si dovolenku v Chorvátsku užilo viac ako pol milióna našich krajanov, ktorí sa sem aj tento rok chystajú opäť. Z posledných dát je zrejmé, že záujem rastie vo viacerých oblastiach krajiny, pričom rýchlejšie by malo byť už čoskoro aj cestovanie autom.

Vyplýva to z informácií, ktoré prinieslo Chorvátske turistické združenie pre Slovensko. Jeho riaditeľ Miodrag Mlačić zároveň uviedol, že Chorvátsko aktuálne investuje nemalé finančné prostriedky do rozvoja letných destinácií, ale tiež do infraštruktúry a ďalších oblastí cestovného ruchu.

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Do Chorvátska aj mimo sezóny

Cieľom je dosiahnuť aj to, že sa z Chorvátska stane celoročná destinácia, ktorá má podľa Mlačića čo ponúknuť. Pre Slovákov zostáva jednou z najväčších výhod krajiny jej bezpečnosť, blízkosť a ľahká dostupnosť.

Chorvátsko dnes nestavia len nové hotely. Rozvíja aj kvalitu služieb, infraštruktúry a celoročnú ponuku. Práve tieto investície prispievajú k tomu, aby sme sa v najbližších rokoch mohli ešte silnejšie profilovať ako moderná európska destinácia s dôrazom na kvalitu, udržateľnosť a komfort cestovania,“ vysvetľuje Miodrag Mlačić.

Ako veľkú výhodu vníma tiež to, že sa v Chorvátsku postupne modernizuje mýtny model na diaľniciach. Ten by mal už od budúceho roka poskytnúť väčší komfort, nakoľko sa prechádza na takzvané elektronické mýto, ktoré Slováci dobre poznajú. V praxi sa tak nebudú tvoriť kolóny na mýtnych bránach, čo zjednoduší a skráti prístup cestovateľov do krajiny. Napriek rastúcej leteckej doprave stále dominantná časť Slovákov využíva pri ceste do Chorvátska auto či autobusy.

Jazda autom v Chorvátsku
Foto: Rl91, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Slováci milujú Zadar či Vodice

Podľa odprezentovaných štatistík najviac slovenských dovolenkárov smeruje už tradične do Zadaru, Poreča či Vodíc, globálne sú najobľúbenejšie lokality ako Dubrovník, Rovinj a Split. Pomerne výrazný nárast slovenského záujmu však badať inde – v mestách Opatija, Pula či Záhreb. Hlavné mesto dokonca nie je ani na pobreží – to značí, že Slováci začínajú objavovať krásy krajiny aj mimo mora.

Slováci sa do Chorvátska radi vracajú, no zároveň čoraz častejšie objavujú aj nové regióny a mestá. Vidíme rastúci záujem o destinácie, ktoré ponúkajú kombináciu mora, kultúry, gastronómie či wellness. To je presne smer, ktorým sa chorvátsky cestovný ruch v posledných rokoch uberá,“ dodal Mlačić.

pláž kolovare
Foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Zaujímavo pôsobí aj ďalšia štatistika, podľa ktorej sú už Slováci ochotní minúť za dovolenku v Chorvátsku viac, ak na oplátku dostanú primerané služby. Odzrkadľuje sa to na tom, že plnú obsadenosť hlásia predovšetkým 4* a 5* hotely. Samozrejme, stále obľúbeným variantom sú súkromní ubytovatelia a apartmány, ktoré patria k mimoriadne využívaným alternatívam.

V tomto smere by mala turistom pomôcť iniciatíva s názvom Local Host, ktorej cieľom je zlepšenie tohto segmentu. S rozvojom rôznych ubytovacích platforiem sa totiž rozptyľuje aj kvalita niektorých ubytovaní a takéto označenie by malo cestovateľom pomôcť pri výbere hostiteľa.

Označenie Local Host Chorvátske turistické združenie udeľuje hostiteľom ponúkajúcim autentický chorvátsky zážitok a nadštandardnú úroveň služieb. Ide o ocenenie pre majiteľov súkromného ubytovania, ktorí sa aktívne venujú hosťom, poznajú svoj región a pomáhajú návštevníkom objavovať miestnu kultúru, gastronómiu či menej známe miesta.

Chorvátska pláž
Foto: dronepicr, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

„Na rozdiel od pripravovaných povinných registračných čísel, ktoré potvrdzujú legálnosť a evidenciu ubytovania a majú chrániť hosťa, označenie Local Host je zárukou kvality a lokálnej pohostinnosti. Turistom signalizuje, že neprichádzajú len do apartmánu, ale k hostiteľovi, ktorý im dokáže sprostredkovať osobnejší a autentickejší pohľad na Chorvátsko,“ uzatvára Mlačić.

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