Slováci sa hrnú do Chorvátska. Skryté poklady sú aj mimo hlavných destinácií, cesta autom sa zrýchli

Letná dovolenková sezóna je pre mnohých Slovákov už tradične prepojená s Jadranským morom. Počas minuloročnej sezóny si dovolenku v Chorvátsku užilo viac ako pol milióna našich krajanov, ktorí sa sem aj tento rok chystajú opäť. Z posledných dát je zrejmé, že záujem rastie vo viacerých oblastiach krajiny, pričom rýchlejšie by malo byť už čoskoro aj cestovanie autom.
Vyplýva to z informácií, ktoré prinieslo Chorvátske turistické združenie pre Slovensko. Jeho riaditeľ Miodrag Mlačić zároveň uviedol, že Chorvátsko aktuálne investuje nemalé finančné prostriedky do rozvoja letných destinácií, ale tiež do infraštruktúry a ďalších oblastí cestovného ruchu.
Do Chorvátska aj mimo sezóny
Cieľom je dosiahnuť aj to, že sa z Chorvátska stane celoročná destinácia, ktorá má podľa Mlačića čo ponúknuť. Pre Slovákov zostáva jednou z najväčších výhod krajiny jej bezpečnosť, blízkosť a ľahká dostupnosť.
„Chorvátsko dnes nestavia len nové hotely. Rozvíja aj kvalitu služieb, infraštruktúry a celoročnú ponuku. Práve tieto investície prispievajú k tomu, aby sme sa v najbližších rokoch mohli ešte silnejšie profilovať ako moderná európska destinácia s dôrazom na kvalitu, udržateľnosť a komfort cestovania,“ vysvetľuje Miodrag Mlačić.
Ako veľkú výhodu vníma tiež to, že sa v Chorvátsku postupne modernizuje mýtny model na diaľniciach. Ten by mal už od budúceho roka poskytnúť väčší komfort, nakoľko sa prechádza na takzvané elektronické mýto, ktoré Slováci dobre poznajú. V praxi sa tak nebudú tvoriť kolóny na mýtnych bránach, čo zjednoduší a skráti prístup cestovateľov do krajiny. Napriek rastúcej leteckej doprave stále dominantná časť Slovákov využíva pri ceste do Chorvátska auto či autobusy.
Slováci milujú Zadar či Vodice
Podľa odprezentovaných štatistík najviac slovenských dovolenkárov smeruje už tradične do Zadaru, Poreča či Vodíc, globálne sú najobľúbenejšie lokality ako Dubrovník, Rovinj a Split. Pomerne výrazný nárast slovenského záujmu však badať inde – v mestách Opatija, Pula či Záhreb. Hlavné mesto dokonca nie je ani na pobreží – to značí, že Slováci začínajú objavovať krásy krajiny aj mimo mora.
„Slováci sa do Chorvátska radi vracajú, no zároveň čoraz častejšie objavujú aj nové regióny a mestá. Vidíme rastúci záujem o destinácie, ktoré ponúkajú kombináciu mora, kultúry, gastronómie či wellness. To je presne smer, ktorým sa chorvátsky cestovný ruch v posledných rokoch uberá,“ dodal Mlačić.
Zaujímavo pôsobí aj ďalšia štatistika, podľa ktorej sú už Slováci ochotní minúť za dovolenku v Chorvátsku viac, ak na oplátku dostanú primerané služby. Odzrkadľuje sa to na tom, že plnú obsadenosť hlásia predovšetkým 4* a 5* hotely. Samozrejme, stále obľúbeným variantom sú súkromní ubytovatelia a apartmány, ktoré patria k mimoriadne využívaným alternatívam.
V tomto smere by mala turistom pomôcť iniciatíva s názvom Local Host, ktorej cieľom je zlepšenie tohto segmentu. S rozvojom rôznych ubytovacích platforiem sa totiž rozptyľuje aj kvalita niektorých ubytovaní a takéto označenie by malo cestovateľom pomôcť pri výbere hostiteľa.
Označenie Local Host Chorvátske turistické združenie udeľuje hostiteľom ponúkajúcim autentický chorvátsky zážitok a nadštandardnú úroveň služieb. Ide o ocenenie pre majiteľov súkromného ubytovania, ktorí sa aktívne venujú hosťom, poznajú svoj región a pomáhajú návštevníkom objavovať miestnu kultúru, gastronómiu či menej známe miesta.
„Na rozdiel od pripravovaných povinných registračných čísel, ktoré potvrdzujú legálnosť a evidenciu ubytovania a majú chrániť hosťa, označenie Local Host je zárukou kvality a lokálnej pohostinnosti. Turistom signalizuje, že neprichádzajú len do apartmánu, ale k hostiteľovi, ktorý im dokáže sprostredkovať osobnejší a autentickejší pohľad na Chorvátsko,“ uzatvára Mlačić.
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