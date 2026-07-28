Tento víkend do kín zamierili až dva nové slovenské filmy. Oba sú podľa divákov výborné

Až dva nové slovenské filmy mali tento víkend v kinách premiéru. Prvým je pokračovanie úspešnej slovenskej komédie Kavej 2, ktorá zároveň zažila najúspešnejší otvárací víkend v kinách pre slovenský film tohto roka. Druhým je nový slovensko-česko-maďarský film Prameň, ktorý diváci označili za najlepší film z domácej tvorby.
Prameň súťažil aj o prestížnu cenu
Nový slovensko-česko-maďarský film Prameň má už za sebou aj svoju svetovú premiéru pred medzinárodným publikom na výnimočnom 60. ročníku MFF Karlove Vary, ktorý sa so svojím jubilejným 80. výročím radí medzi najstaršie filmové festivaly na svete. Navyše dráma súťažila v Hlavnej súťaži o Krištáľový glóbus za najlepší celovečerný film.
Sú veci, o ktorých sa nehovorí. Ešte stále, ani po desiatkach rokov. Jednou z nich je možnosť slovenských rómskych žien slobodne a s informovaným súhlasom rozhodovať o svojom tele, o množstve detí, ktoré porodia, o rodine, ktorú si vytvoria.
V 80. rokoch 20. storočia sa na Slovensku vykonávali sterilizácie rómskych žien – bez toho, aby plne rozumeli ich dôsledkom. Práve to je téma, ktorej sa vo svojom najnovšom filme zhostil režisér Ivan Ostrochovský, ktorý spolu s Marekom Leščákom napísal aj scenár k tejto mimoriadnej a citlivej dráme.
Odbornou konzultantkou im pri tvorbe scenára a pri samotnom nakrúcaní bola Elena Gorolová, rómska ľudskoprávna aktivistka a sociálna pracovníčka, ktorá sa venuje osvete o protiprávnych sterilizáciách rómskych žien a viac ako 15 rokov bojovala v Českej republike za ich odškodnenie od štátu. Ona sama bola v roku 1990 po pôrode druhého syna nedobrovoľne sterilizovaná.
Hlavnú postavu, elegantnú lekárku Ingrid pracujúcu v zapadnutej okresnej nemocnici, stvárnila známa česká herečka Aňa Geislerová. Jej postava je zovretá vyčerpávajúcim manželstvom a stagnujúcou kariérou, väčšinu svojho času venuje pacientkam. Privádza na svet deti a ukončuje nechcené tehotenstvá, rómskym ženám vykonáva aj sterilizácie. Nové priateľstvo s mladou a bezprostrednou sanitárkou Agátou ju však prinúti vidieť veci v inom svetle.
Film Prameň vstúpil do kín tento víkend, zatiaľ ho však podľa dát Únie filmových distribútorov videlo len niečo málo cez 2-tisíc divákov. Na filmovom portáli ČSFD získal nadpriemerné hodnotenie – 65 %. Väčšina recenzií od divákov je pozitívna, viacerí dokonca tvrdia, že je to najlepší film z domácej tvorby, aký kedy videli.
Kavej 2 žne úspech
Oveľa úspešnejší štart však má za sebou pokračovanie obľúbenej slovenskej komédie Kavej 2, ktorú v slovenských kinách za prvý víkend videlo takmer 60-tisíc divákov, vďaka čomu má za sebou najúspešnejší otvárací víkend zo všetkých slovenských filmov v tomto roku. Zároveň je aktuálne na prvej priečke v rebríčku najnavštevovanejších filmov v našich kinách. Úspech má aj na ČSFD, kde jej svieti hodnotenie 73 %.
Kavej 2 však už videlo oveľa viac divákov, pretože ešte pred premiérou v kinách ju mali ľudia možnosť vidieť v rámci filmových premietaní na amfiteátroch vo viacerých slovenských mestách – v Prešove, Košiciach, Banskej Bystrici, Martine, Žiline a v Senci. Okrem filmu mohli diváci vidieť aj hercov a zažiť niekoľko hudobných koncertov ako napríklad vystúpenie slovenskej kapely Heľenine oči. Navyše sa na premietaniach vraj ozýval hurónsky smiech a na konci filmu neutíchajúci potlesk.
Na Kavej 2 sme do kina vyrazili aj my a musíme uznať, že druhá časť je ešte lepšia ako prvá. Najviac sa nám páčili vtipy o vzťahoch a svokrách, ktoré sú síce úplné klišé, ale aj napriek tomu vždy pobavia. Zasmiali sme sa aj na absurdnosti situácie, keď sa Veronika po ďalšom nevydarenom vzťahu rozhodla vstúpiť do kláštora. No zaujala nás aj hlbšia myšlienka, ktorá hovorila o tom, že ak žena túži po princovi na bielom koni, tak predtým, ako si aj na skutočnom koni zajazdí, musí predsa najprv odpratať hnoj.
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