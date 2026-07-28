Najväčšie módne trendy jesene 2026, ktoré osviežia váš šatník. Do popredia sa vracia čipka aj volány

Dievčatá v šatách

Foto: Image by lookstudio on Magnific, Image by javi_indy on Magnific

Jana Petrejová
Jeseň 2026 prinesie výrazné farby, ženskosť aj návrat elegancie.

Nech máte svoj módny štýl akokoľvek vycibrený, počas horúcich letných dní sa možnosti obliekania často zúžia na jediné – prežiť vysoké teploty v čo najľahších a najvzdušnejších kúskoch. Jeseň však ponúka úplne iný priestor na kreativitu. Vrstvenie, textúry, výrazné strihy a zaujímavé kombinácie opäť dostanú hlavnú úlohu.

Nová sezóna prinesie množstvo trendov, ktoré dokážu oživiť aj základný šatník. Do popredia sa dostanú romantické volány, nová dominantná farba, ktorá má nahradiť obľúbenú maslovú žltú, ale aj návraty obľúbených štýlov z minulých sezón v modernejšej podobe, ako píše portál Bustle.

Dievča v bielom svetri drží listy zo stromov
Foto: Image by marymarkevich on Magnific

Jeseň 2026 bude patriť aj trendu “librarian chic”, teda štýlu inšpirovanému akademickým prostredím, pohodlnejšiemu krajčírskemu štýlu či jemnejšej verzii kostýmov. Zabudnúť netreba ani na čipku a priehľadné materiály, ktoré získajú romantickejšiu a sofistikovanejšiu podobu.

Nízky pás sa vracia v elegantnejšej podobe

Nízko posadené nohavice a sukne zažívajú návrat, no tentoraz sa výrazne líšia od začiatku 21. storočia. Zabudnite na odhalenú spodnú bielizeň a takzvané “whale tails”, ktoré boli typické pre éru Y2K. Moderná verzia nízkeho pásu stavia najmä na dizajnových detailoch – splývavé drapérie, výrazné línie, plastickú módu a nečakané výrezy.

Módne domy ako Tom Ford a Gucci na prehliadkach pre jeseň 2026 predstavili asymetrické pásy a odhalené detaily v oblasti bokov. Tento trend si obľúbili aj celebrity – napríklad Zoë Kravitz zaujala sukňou s výrazne zníženým pásom.

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Príspevok, ktorý zdieľa Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

Ide o jeden z odvážnejších trendov sezóny. Ak sa preň rozhodnete, nechajte ho vyniknúť a zvyšok outfitu udržte jednoduchší. Menej výrazná verzia v podobe jemne zníženej sukne alebo nohavíc však môže pôsobiť veľmi nenútene a moderne.

Librarian chic: návrat akademickej elegancie a vrstvenia

Na jeseň 2026 sa módny svet naplno ponorí do éry “knižničného štýlu”, ktorý spája romantiku, vrstvenie a sofistikovanosť. Tento trend môže mať viacero podôb – od hravých kombinácií s výraznými vzormi až po uhladený akademický vzhľad. Dove Cameron stavila na elegantnú verziu s klasickou bielou košeľou a výraznou červenou kravatou.

Emma Corrin zase ukázala extravagantnejšiu podobu trendu v horčicových šatách vrstvených cez tričko. Kto sa nebojí výraznosti, môže sa inšpirovať Joey King a kombinovať rôzne vzory v jednom outfite.

Žena v knižnici
Foto: Image by pereslavtseva on Magnific

Fialová farba nahradí maslovú žltú ako najväčší hit sezóny

Maslová žltá má nového konkurenta. Najväčšiu pozornosť módnych návrhárov a trendsetterov si získala fialová farba. Od jemnej levanduľovej cez sýtu fialovú až po tmavé odtiene baklažánu – fialová dominovala jesenným prehliadkam značiek Balenciaga, Chloé či Mugler.

Výhodou tejto farby je jej univerzálnosť. Nemusíte sa hneď obliecť celá do fialovej. Trend môžete začať nenápadne doplnkom, kabelkou alebo kúskom oblečenia v jemnom odtieni. Ak máte odvahu, výrazný fialový kabát alebo monochromatický outfit môžu pôsobiť mimoriadne luxusne.

Dievča so slnečnými okuliarmi a fialovou bundou
Foto: Image by lookstudio on Magnific

Priehľadné materiály a lingerie štýl získajú romantickejšiu podobu

Ak vám pojem “nahé šaty” pripomína výrazné outfity z červených kobercov posledných rokov, nová sezóna prinesie ich jemnejšiu verziu. Priehľadné materiály síce zostávajú v móde, no už nepôjde o úplne odhalené outfity od hlavy po päty. Trend sa posunie smerom k jemným kúskom inšpirovaným spodnou bielizňou – napríklad čipkovaným body, pančuchám či elegantným overalom.

Značky Saint Laurent a Gucci sa pohrávajú s hranicou medzi spodnou bielizňou a oblečením na bežné nosenie. Celebrity tento štýl začínajú nosiť aj mimo spoločenských udalostí. Aby outfit pôsobil premyslene, odporúča sa kombinovať jemné priehľadné kúsky s elegantnými prvkami, napríklad lodičkami so špicatou špičkou alebo uhladeným účesom.

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Uvoľnený kostýmový štýl: nohavicové kostýmy budú menej formálne

Nohavicové kostýmy zostávajú v móde, no menia svoju podobu. Kým v roku 2025 dominoval takzvaný CEO štýl s ostrými košeľami a kravatami, jeseň 2026 prinesie oveľa mäkšiu a ženskú verziu. Kostýmy budú pôsobiť uvoľnenejšie – s padavými topmi, hlbokými výstrihmi alebo dokonca bez klasickej košele pod sakom.

Prehliadky Saint Laurent a Fendi ukázali, ako kombinovať elegantný kostým s výraznejším topom. Kto preferuje viac zakrytý vzhľad, môže sa inšpirovať Emmou D’Arcy, ktorá krajčírsky strih zjemnila splývavým vrchným dielom.

Žena v kostýme
Foto: Image by marymarkevich on Magnific

Zvýraznený pás a návrat ženského krajčírstva

Po období oversized tričiek a voľných strihov sa do centra pozornosti vracia zvýraznený pás. Najjednoduchším spôsobom, ako tento trend nosiť, sú kúsky, ktoré vytvárajú ženskú siluetu – vypasované saká, šaty s tvarovaným pásom alebo štruktúrované topy.

Módne domy Celine, Gucci a Stella McCartney predstavili elegantné kostýmy so sukňami v neutrálnych farbách, ako sú sivá, čierna či prúžky. Trend však nemusí zostať len pri tlmených odtieňoch. Jennifer Lopez ukázala výraznejšiu verziu v žiarivo žltom kostýme.

Dievča v šatách
Foto: Image by svetlanasokolova on Magnific

Veľké volány ovládnu romantickú módu

Ak máte radi výrazné kúsky, tento trend bude presne pre vás. Volány zažijú na jeseň 2026 veľký návrat – čím väčšie, bohatšie a objemnejšie, tým lepšie. Môžete sa inšpirovať Zendayou a výraznými volánmi na plášti alebo zvoliť vrstvené volánové šaty s dramatickým efektom. Pri tomto trende platí jednoduché pravidlo: viac je viac.

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Čipka zostáva symbolom romantiky a luxusu

Čipka bude patriť medzi materiály, ktoré ani v ďalšej sezóne nestratia svoju popularitu. Veľkú zásluhu na tom majú aj Margot Robbie a jej propagácia filmu Wuthering Heights, ktorá opäť upriamila pozornosť na romantickú estetiku.

Čipkované kúsky sa objavili aj na prehliadkach značiek Ann Demeulemeester, Givenchy či Valentino. Výhodou čipky je, že sa dá nosiť rôznymi spôsobmi. Hodvábne midi šaty s čipkovaným detailom môžu vytvoriť romantický vzhľad, zatiaľ čo malé čipkované prvky dokážu dodať eleganciu aj klasickým čiernym šatám.

Žena v čipkovaných šatách
Foto: Image by marymarkevich on Magnific

Módna jeseň 2026 bude pestrá, odvážna a zároveň elegantná. Ponúkne návrat ženských siluet, romantických materiálov aj kreatívneho vrstvenia. Či už vás osloví fialová farba, výrazné volány, akademický štýl alebo moderná verzia kostýmov, nová sezóna ponúkne množstvo možností, ako osviežiť svoj šatník a vyjadriť vlastný štýl.

Chcete byť v obraze aj v tom, čo prinesú ďalšie módne sezóny? Pozrite si aj náš článok o trendoch na jar a leto 2027, ktorý vám prezradí, čo bude podľa odborníkov dominovať svetovým prehliadkovým mólam.

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