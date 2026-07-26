Ženu v mori v Chorvátsku napadla korytnačka. Uhryzla ju do stehna, musela sa brániť

Kareta obyčajná, korytnačka

Kareta obyčajná, foto: Eco cruising, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Polícia zaznamenala tri hlásené prípady pohryznutia v mori. Či za nimi všetkými stála práve korytnačka, nie je zrejmé.

Pri idylke kúpania sa v mori si mnohí predstavujeme piesočnaté dno alebo dno s jemnými kamienkami, na ktorom nás nič nepichá, azúrovú vodu a žiadny dotyk s neznámym živočíchom, o ktorého prítomnosti netušíme. Treba si však uvedomiť, že moria a oceány sú domovom fascinujúceho sveta živočíchov, a to my sme tí, ktorí sme tam na návšteve. A stret s nimi preto nemusí byť vždy príjemný. Z populárneho Chorvátska prichádzajú správy o údajných útokoch korytnačky. 

„Séria útokov“ sa mala odohrať medzi plážami Šulavi a Poštani neďaleko Splitu. Chorvátskemu portálu Dalmacija Danas sa ozvali čitatelia, ktorí rozpovedali svoje skúsenosti. Tvrdia, že v pondelok došlo k niekoľkým stretom korytnačky s človekom a uhryznutiam v oblasti Kaštel Lukšić.

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korytnačka kareta obyčajná
Kareta obyčajná, foto: Brian Gratwicke, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Ženu uhryzla do stehna, musela sa brániť

Jeden z čitateľov opísal, že obeťou veľkej morskej korytnačky sa mala stať aj jeho mama. Uviedol, že pri plávaní v mori ju varoval plavčík, že k nej pláva korytnačka. Nestihla však reagovať včas a korytnačka ju mala uhryznúť do stehna. Žena sa mala brániť silou, do korytnačky biť, až sa jej napokon podarilo „vyslobodiť“. Po uhryznutí na jej tele zostala modrina. Následne skončila na pohotovosti.

Ako vysvetľuje chorvátsky web, útoky korytnačkou pri „slovenskom mori“ nie sú bežnou vecou, ale práve naopak. Vyskytujú sa len vo výnimočných prípadoch. Najbežnejšie sa v Jadranskom mori objavuje kareta obyčajná. Je však potvrdených len pár prípadov, kedy tieto tvory skutočne pohrýzli človeka a prakticky je ich možné spočítať na prstoch jednej ruky. Pri nich malo ísť pravdepodobne o sebaobranu a nie o agresívne správanie jedinca.

Korytnačka kareta obyčajná
Kareta obyčajná, foto: Eco cruising, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nové správy z Chorvátska hovoria celkovo o troch útokoch v tejto oblasti, avšak len pri jednom z týchto prípadov obeť tvrdí, že mohlo ísť o korytnačku, ďalšie dve sú si nie isté, čo ich pohrýzlo, priblížil Gradski radio Trogir s odvolaním na vyjadrenie polície. Videná korytnačka navyše podľa svedka neprejavovala agresívne správanie.

O útokoch korytnačky v Chorvátsku sa hovorilo napríklad aj v roku 2023, kedy sa mali na pozore dovolenkári v letovisku Slatine na ostrove Čiovo. Jeden z domácich, ktorý mal zviera vidieť tvrdil, že korytnačka, ktorá sa tu pohybovala, bola dlhá viac ako meter. Turisti sa jej v tom čase báli.

Na pobreží Jadranského mora sa šíri nebezpečná infekcia

Pred niekoľkými dňami sa z populárnej dovolenkovej destinácie rozšírili správy o rozšírení ochorenia impetigo, ktoré postihuje povrchové vrstvy kože. Je to vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa šíri najmä v letných mesiacoch.

Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje u malých detí. Objavuje sa predovšetkým na tvári, najmä v okolí nosa a úst, môže sa však rozšíriť aj na ďalšie časti tela. Podľa chorvátskeho zdroja ochorenie sa spočiatku prejavuje malou rankou alebo pľuzgierom, ktorý následne praskne a pokryje sa žltkastou chrastou.

Infekcia sa ľahko šíri, najmä ak si dieťa škriabe postihnuté miesto alebo ak viacerí členovia domácnosti používajú spoločné uteráky, posteľnú bielizeň či iné osobné predmety. V lete sa prenáša ešte rýchlejšie. Používanie spoločných uterákov a ďalších predmetov na pláži uľahčuje prenos infekcie medzi deťmi.

„Preto je potrebné dbať na hygienu v domácnosti, umývať si ruky a používať vlastné uteráky. Ak infekcia neustúpi, treba dieťa vziať k lekárovi,“ radí chorvátska pediatrička a pneumologička zo Splitu Jasna Petričová Duvnjaková.

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