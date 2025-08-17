Ubytujete sa za 44 eur, pláže sú nádherné a bez poplatkov: Baľte kufre, tento európsky ostrov musíte navštíviť

Skopelos, foto: Pexels

Klaudia Oselská
Natáčal sa tu kultový muzikál.

Ukrytý medzi smaragdovými vodami Egejského mora leží ostrov, ktorý vás očarí svojou neporušenou krásou a príjemnými cenami. Môžete ho poznať zo slávneho muzikálu, no hlavu na hlave tu nečakajte. 

Grécky ostrov Skopelos, ktorý preslávil legendárny film Mamma Mia (vo filme však nazývaný Kalokairi), je súčasťou súostrovia Severné Sporady, má len 5-tisíc obyvateľov a aj preto je nenápadným rajom s autentickou atmosférou, tradičnou gréckou architektúrou a prekvapivo priaznivými cenami, píše Mail Online. Borovicové lesy sa tu tiahnu až k pobrežiu, olivové háje sa striedajú s útesmi a piesočnatými plážami a preto sa zvykne nazývať aj ako „zelený ostrov“.

Ubytujete sa za 44 eur na noc

Na ostrov Skopelos sa dostanete zo Slovenska najpohodlnejšie priamym letom z Bratislavy do Atén, ktorý trvá okolo dvoch hodín. Z Atén pokračujete krátkym polhodinovým letom na susedný ostrov Skiathos, pričom letenky sú dostupné za rozumné ceny, najmä mimo hlavnej sezóny, odtiaľ 15-minútovou plavbou trajektom za približne 16 eur. Na susedný ostrov Skiathos však lietajú aj nízkonákladové spoločnosti z Prahy, Varšavy či zo Salzburgu.

Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete napríklad od 44 eur na osobu za noc. Pláže sú údajne dostupné aj bez poplatkov za ležadlá. Na ostrove často premávajú autobusy, pričom cena lístka začína na necelých 2 eurách. Prípadne si môžete prenajať motorku od 15 eur na deň.

Skopelos, foto: Pexels

Ak sa chcete vydať po stopách muzikálu Mamma Mia, navštívte pláž Kastani alebo kaplnku Agios Ioannis, ktorá je známa z filmovej svadobnej scény.

Ostrov má viac ako 360 kostolov a kaplniek a neďaleko prístavu sa nachádzajú ruiny stredovekého hradu postaveného Benátčanmi, ktoré môžete navštíviť úplne zadarmo. Za dobrodružstvom sa oplatí vyraziť na plavbu do Národného morského parku Severné Sporady, ktorý je najväčšou chránenou oblasťou v Európe a domovom tuleňov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
More v Chorvátsku vyplavilo znepokojivý tragický objav: Nikto presne nevie, čo sa mohlo stať

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli
V detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenieV detstve ho zneužíval otčim: Aljašský pomstiteľ hľadal pedofilov, okradol ich a mlátil kladivom, ľudia žiadajú jeho prepustenie
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac