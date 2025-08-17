Ubytujete sa za 44 eur, pláže sú nádherné a bez poplatkov: Baľte kufre, tento európsky ostrov musíte navštíviť

Ukrytý medzi smaragdovými vodami Egejského mora leží ostrov, ktorý vás očarí svojou neporušenou krásou a príjemnými cenami. Môžete ho poznať zo slávneho muzikálu, no hlavu na hlave tu nečakajte.
Grécky ostrov Skopelos, ktorý preslávil legendárny film Mamma Mia (vo filme však nazývaný Kalokairi), je súčasťou súostrovia Severné Sporady, má len 5-tisíc obyvateľov a aj preto je nenápadným rajom s autentickou atmosférou, tradičnou gréckou architektúrou a prekvapivo priaznivými cenami, píše Mail Online. Borovicové lesy sa tu tiahnu až k pobrežiu, olivové háje sa striedajú s útesmi a piesočnatými plážami a preto sa zvykne nazývať aj ako „zelený ostrov“.
Ubytujete sa za 44 eur na noc
Na ostrov Skopelos sa dostanete zo Slovenska najpohodlnejšie priamym letom z Bratislavy do Atén, ktorý trvá okolo dvoch hodín. Z Atén pokračujete krátkym polhodinovým letom na susedný ostrov Skiathos, pričom letenky sú dostupné za rozumné ceny, najmä mimo hlavnej sezóny, odtiaľ 15-minútovou plavbou trajektom za približne 16 eur. Na susedný ostrov Skiathos však lietajú aj nízkonákladové spoločnosti z Prahy, Varšavy či zo Salzburgu.
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete napríklad od 44 eur na osobu za noc. Pláže sú údajne dostupné aj bez poplatkov za ležadlá. Na ostrove často premávajú autobusy, pričom cena lístka začína na necelých 2 eurách. Prípadne si môžete prenajať motorku od 15 eur na deň.
Ak sa chcete vydať po stopách muzikálu Mamma Mia, navštívte pláž Kastani alebo kaplnku Agios Ioannis, ktorá je známa z filmovej svadobnej scény.
Ostrov má viac ako 360 kostolov a kaplniek a neďaleko prístavu sa nachádzajú ruiny stredovekého hradu postaveného Benátčanmi, ktoré môžete navštíviť úplne zadarmo. Za dobrodružstvom sa oplatí vyraziť na plavbu do Národného morského parku Severné Sporady, ktorý je najväčšou chránenou oblasťou v Európe a domovom tuleňov.
Nahlásiť chybu v článku