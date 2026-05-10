Lacná náhrada za Bali: Cestovateľky majú pre Slovákov tajný tip na dovolenku

„Je to rastúca krajina, ktorá je stále relatívne lacná. A je tam všetko – kúpanie, turistika aj možnosť prejsť celý ostrov za pomerne krátky čas.“

Katarína „Nana“ Naništová a Nikola Kökényová nám nedávno prezradili detaily o živote digitálnych nomádov v rozhovore, ktorý nájdete na tomto odkaze. Tentoraz sme sa ostrieľaných cestovateliek pýtali, ktorá krajina je podľa nich najvýhodnejšia z hľadiska cien.

Zaujímalo nás, ktorú dovolenkovú destináciu by odporučili každému, kto chce cestovať lacno, dobre sa najesť a zároveň nazbierať silné zážitky. Ich odpoveďou nebola jedna konkrétna krajina, ale celý región.

Región lacnejší ako Južná Amerika

Zhodujú sa, že Slovákov by mala jednoznačne lákať juhovýchodná Ázia.

„Je stále lacná. Akože fakt. Prišli sme tam po roku strávenom v Južnej Amerike a boli sme prekvapené, že je to tam ešte približne o polovicu lacnejšie,“ hovorí Nikola.

„Takže naozaj, odpoveďou je stále juhovýchodná Ázia. A tým myslím naozaj všetky krajiny.“

Ak by však mala vybrať konkrétnu, menej navštevovanú destináciu v regióne, odporúča ľuďom Laos. Ako dodáva: „Ľudia ho stále navštevujú málo. Pritom sa tam dá zažiť úplne všetko.“

Srí Lanka je ako Bali kedysi

Nana dodáva, že napriek tomu, že Srí Lanka už síce stráca povesť skrytého klenotu, o ktorom nikto nepočul, stále ju odporúča ľuďom, ktorí hľadajú menej frekventovanú alternatívu k Bali.

„Už keď sme tam boli pred tromi rokmi, hovorili sme si, že to tu vyzerá ako Bali kedysi.“

Podľa cestovateliek a informácií od agentúr, s ktorými spolupracujú, existuje veľká pravdepodobnosť, že sa Srí Lanka v najbližších rokoch zaradí medzi rovnako vyhľadávané destinácie ako Thajsko.

„Je to rastúca krajina, ktorá je stále relatívne lacná,“ dodáva Nikola. „A je tam všetko. Kúpanie, turistika aj možnosť prejsť celý ostrov za pomerne krátky čas – povedzme za tri týždne.“

Na záver sme sa ešte spýtali, či existuje krajina, ktorú by naopak neodporúčali.

Ak cestujete mimo Európy po prvý raz, vynechajte jednu krajinu

Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikane je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
