Muž si na plážach v Chorvátsku fotografoval nahé deti: Našli u neho tri USB kľúče, nerobil to prvý raz

Chorvátska polícia v pondelok oznámila, že zadržala 61-ročného poľského občana podozrivého z fotografovania nahých detí na pobreží krajiny. Upozornila na to agentúra PAP, píše TASR.
Muž údajne minulý štvrtok 23. júla fotografoval deti na pláži v obci Prapratno. V sobotu bol následne vzatý do väzby na policajnom riaditeľstve v Dubrovnícko-neretvianskej župe, kde zostane až do súdneho konania. Pri prehliadke mužovho stanu a vozidla zaistila polícia mobilný telefón a tri USB kľúče.
Podľa jej oficiálneho vyhlásenia si Poliak v roku 2007 odpykal trest odňatia slobody za rovnaký trestný čin, ktorý vtedy spáchal na ostrove Rab v severnom Chorvátsku.
V Chorvátsku chytili aj slovenského podivína
Iba začiatkom mesiaca sa pritom objavil veľmi podobný prípad so slovenským spoluobčanom v hlavnej úlohe. Odohral sa v obľúbenej dovolenkovej oblasti na Istrii a v ktorom figuruje občan Slovenska. Muža mali prichytiť pri tajnom nakrúcaní detí pomocou technológie ukrytej v bežnom doplnku.
V chorvátskej Istrii zadržali 63-ročného občana Slovenskej republiky pre podozrenie, že pomocou okuliarov so zabudovanou kamerou tajne nakrúcal nahé deti. TASR o tom informuje na základe sobotňajšej správy portálu Index.hr.
Muža zadržali po tom, ako ho v nemenovanom turistickom zariadení pristihol pracovník bezpečnostnej služby a polícia uňho následne našla kompromitujúci materiál. K incidentu došlo 2. júla približne o 16.30 h, keď si zamestnanec súkromnej bezpečnostnej služby všimol muža, ako tajne nakrúca deti. Zadržal ho až do príchodu polície, ktorá vykonala vyšetrovanie a u podozrivého muža našla materiál, ktorý ho usvedčuje z trestného činu sexuálneho zneužívania detí za účelom pornografie.
Polícia vyzýva rodičov na zvýšenú opatrnosť
Podozrivého po ukončení vyšetrovania previezli 3. júla do väzobnej cely Istrijského policajného riaditeľstva. Podľa polície takéto vyšetrovania trestných činov dokazujú, že verejnosť si čoraz viac uvedomuje problém nakrúcania detí a čoraz častejšie rozpoznáva podozrivé správanie, čo umožňuje včasnú reakciu a zadržanie páchateľov.
Zároveň vyzvala rodičov, aby dávali pozor na svoje deti, sledovali, kde sa nachádzajú a čo robia na pláži, a tiež aby im obliekali plavky. Polícia požiadala občanov, aby v prípade, že spozorujú podozrivú osobu nakrúcajúcu deti, o tom okamžite informovali na čísle 192.
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