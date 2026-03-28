Našli sme najkrajšiu pláž v Chorvátsku: Zbaľte si rezne a užite si dovolenku na jednom z top miest sveta

Mnohí Slováci plánujú tento rok dovolenku v Chorvátsku. Ak túžite predovšetkým po oddychu na peknej pláži, mali by ste svoju cieľovú destináciu vyberať práve podľa nich. Našli sme najkrajšie pláže pri „slovenskom mori“ a možno práve na jednej z nich si užijete nezabudnuteľné letné chvíle.
Na portáli TripAdvisor sme si vyfiltrovali najlepšie pláže v Chorvátsku zoradené na základe obľúbenosti cestovateľov a prvá desiatka vás možno prekvapí. Aj keď prvé miesto veľkým prekvapením ani nie je.
Absolútnym favoritom sa stala pláž Zlatni Rat, ktorá sa nachádza na ostrove Brač. Je to presne tá neuveriteľne fotogenická pláž, ktorej výbežok z vtáčej perspektívy vyzerá, akoby sa strácal v azúrovom mori. Pravidelne sa objavuje v zoznamoch najlepších pláží sveta a ako sa sem čo najjednoduchšie dostať, sme pre vás zhrnuli v našom článku.
Cestovatelia jej udelili hodnotenie 4,0/5, ktoré vychádza na základe 3434 recenzií.
Chorvátsko ukrýva aj ďalšie nádherné pláže
Druhú priečku obsadila pláž Sveti Jakov, ktorú nájdete v populárnom Dubrovníku. Ukrýva sa v zátoke a je obkolesená útesmi, spomína TripAdvisor. Návštevníci však upozorňujú, že cesta na pláž je „tŕnistá“ a vedú k nej strmé schody. No dodávajú, že len čo ste už vo vode, ten zážitok stojí za to.
Od ľudí dostala na TripAdvisore vysoké hodnotenie 4,3/5, ktoré bolo vypočítané z priemeru z 545 recenzií.
Na treťom mieste sa ocitla pláž Mlini, ktorá sa nachádza na ostrove Hvar. Viacerí návštevníci opisujú, že ich očarila azúrová voda a z dovolenky na tomto mieste si odniesli len príjemné spomienky.
Podľa hodnotení cestovateľov obstála na4,5/5, pričom svoj názor vyjadrilo 294 návštevníkov.
Toto je 10 najobľúbenejších pláží v Chorvátsku podľa TripAdvisoru:
- Pláž Zlatni Rat
- Pláž Sveti Jakov
- Pláž Mlini
- Pláž Punta Rata
- Pláž Kasjuni
- Pláž Dubovica
- Pláž Stara Baska
- Pláž Ručica
- Pláž Baška
- Pláž Kupari
