Slováci prezradili, čo hľadajú na zoznamkách: Muži a ženy majú odlišné plány, láska nie je jediným dôvodom

Tinder v mobile a zamilovaný hetero pár

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
SITA
Takmer polovica Slovákov už skúsila online zoznamovanie.

Stačí jedno potiahnutie prstom po obrazovke a môže sa začať nový vzťah. Zoznamovacie aplikácie zmenili spôsob, akým sa ľudia spoznávajú, a dnes ich využívajú milióny ľudí po celom svete vrátane Slovákov. Nový prieskum ukázal, že online zoznamovanie si už vyskúšala takmer polovica z nich. Výsledky zároveň odhaľujú, kto ho využíva najčastejšie, aké sú rozdiely medzi mužmi a ženami a koľkým používateľom sa virtuálne zoznámenie zmenilo na skutočný partnerský vzťah.

Takmer polovica Slovákov už skúsila online zoznamovanie. Ukázal to prieskum spoločnosti ResSOLUTION Group o online zoznamovaní na Slovensku. Výsledky aktuálneho prieskumu pritom porovnávali s prieskumom spoločnosti Nielsen z roku 2021.

Z prieskumu na vzorke 504 respondentov vyplynulo, že nadviazať romantický vzťah pomocou internetu sa už niekedy pokúsilo 45 percent Slovákov z online populácie. To je síce podobný výsledok, aký ukázal prieskum pred piatimi rokmi, no odpovede žien sa mierne zmenili. Kým v roku 2021 sa o online zoznámenie pokúšalo 39 percent žien, teraz je to už 43 percent.

Mladí hľadajú lásku cez internet najčastejšie

Výsledky ukázali výraznejšie rozdiely v závislosti od veku respondentov. V najmladšej skupine od 15 do 34 rokov má s online zoznamovaním skúsenosť 59 percent opýtaných. U starších ľudí nad 55 rokov je to iba 18 percent. Najčastejšie nadväzujú online kontakty ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou (49 %) a obyvatelia západného Slovenska (49 %). Slováci sa v prieskume podelili aj o to, čo vlastne od online zoznamovania očakávajú.

Graf, zoznamky
Foto: ResSOLUTION Group

Z tých, ktorí majú so zoznamkami skúsenosti, 39 percent hľadá partnerský vzťah. Hľadanie vzťahu pritom uvádzajú častejšie muži. Partnerský vzťah hľadá na zoznamke 45 percent mužov a 32 percent žien. Druhým najčastejším dôvodom online zoznamovania je hľadanie spoločného programu či kamarátstva, čo uviedlo 29 percent opýtaných. Takmer štvrtina respondentov uviedla, že tieto platformy využíva iba na prehliadanie fotiek a online komunikáciu bez snahy o osobné stretnutie. „Z hľadiska pohlavia sa prejavuje najvýraznejší rozdiel pri hľadaní sexu na jednu alebo niekoľko nocí, u mužov je to 27 percent, u žien iba tri percentá,“ doplnila spoločnosť ResSOLUTION Group.

Mnohí si cez zoznamky našli partnera

To, že bolo online zoznamovanie úspešné, potvrdilo 36 percent používateľov zoznamiek. Takmer tretina respondentov tvrdí, že si cez zoznamovací web alebo aplikáciu našli svojho súčasného partnera. V porovnaní s prieskumom z roku 2021 ide o nárast o desať percentuálnych bodov.

Prieskum zisťoval aj to, ako dlho trvá prechod z online komunikácie do stretnutia naživo. Osobne sa stretne do niekoľkých dní 24 percent a u 22 percent došlo k stretnutiu do jedného až dvoch týždňov. Najviac ľudí (31 %) sa však stretáva ešte po dlhšej dobe. Dve percentá opýtaných uviedli, že sa presúvajú na osobné stretnutie v priebehu niekoľkých hodín a 20 percent používateľov sa s ľuďmi zo zoznamiek nestratáva vôbec.

Zamilovaný pár
Foto: Pexels

Online zoznamovanie dnes pre mnohých predstavuje cestu k vážnemu vzťahu, no odborníci upozorňujú, že nové známosti by mali sprevádzať aj opatrnosť. Ak sa komunikácia z aplikácie presunie do osobného života a prerastie do intímneho vzťahu, netreba myslieť len na sympatie či chémiu, ale aj na svoje zdravie.

Prevencia sexuálne prenosných infekcií spočíva najmä v používaní ochrany a zodpovednom prístupe k sexuálnemu zdraviu vrátane poznania zdravotného stavu partnera. Odborníci zároveň pripomínajú, že ani kondóm neposkytuje úplnú ochranu pred všetkými sexuálne prenosnými ochoreniami. Aj pri zoznámeniach cez internet preto odporúčajú robiť informované rozhodnutia a dbať na bezpečnosť rovnako, ako pri prvom osobnom stretnutí.

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