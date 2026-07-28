Na zadnej strane eurobankoviek sú znázornené mosty. Všetky ich môžete vidieť v jednom meste

Most v Holandsku a eurobankovky

Foto: ScWikiSc, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Common/ interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Nie je to však tak, že by eurobankovky kopírovali dizajn skutočných mostov, ale presne opačne. Mosty vznikli podľa fiktívnych dizajnov na našich bankovkách.

Pred niekoľkými dňami sa objavila správa o pripravovanej prvej výraznej zmene dizajnu eurobankoviek od ich zavedenia v roku 2002. Zapozerali ste sa ale niekedy detailnejšie na tie, ktorými platíme v súčasnosti? Môžete si všimnúť, že na ich zadnej strane sú vyobrazené mosty rôznych architektonických štýlov. A zaujímavosťou je, že všetky ich môžete nájsť v jednom mestečku. No je to inak, než by ste si mysleli, a tieto bankovky neodkopírovali mosty z tohto mesta, ale naopak. 

Pravda je taká, že súčasný dizajn zadnej strany eurobankoviek nezobrazuje skutočné mosty, ale zachytáva architektonické štýly z rôznych historických období.

Ako približuje portál Euronews, podľa Európskej centrálnej banky majú mosty symbolizovať akési spájanie medzi obyvateľmi Európy a zároveň zvyškom sveta. Napriek tomu tieto mosty z eurobankoviek môžete v holandskom meste Spijkenisse skutočne vidieť.

Dizajnér dal postaviť všetky mosty z eurobankoviek

Mosty skutočne nájdeme na zadnej strane všetkých bankoviek, ktoré používame, od 5-eurovej až po 500-eurovú. A keď ich videl holandský dizajnér Robin Stam, dostal šialený nápad, ktorý bol zrealizovaný ešte do roku 2013.

Most v holandskom meste Spijkenisse
Most v meste Spijkenisse, ktorý vznikol podľa dizajnu eurobankovky, foto: ScWikiSc, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Sú farebné, presne ako bankovky, na ktorých sa nachádzajú, a môžete si ich obzrieť aj z rovnakého uhla

Myšlienka vznikla v meste Spijkenisse, ktoré sa nachádza asi 25 minút autom smerom na juh od Rotterdamu alebo približne pol hodinu južne z Haagu. Ako vysvetľuje Atlas Obscura, každý z mostov bol vymodelovaný presne podľa vzoru z bankoviek a zaujímavosťou je, že pri každom z nich sa nachádza označenie miesta, z ktorého sa vám na most naskytne pohľad presne z uhla ako na bankovkách.

Navyše, nejde len tak o hocijaké stavby a mosty dokonca zachovávajú aj farbu, ktorá im na bankovkách patrí. Takže v holandskom mestečku môžete obdivovať červený, modrý, ale aj žltý most.

Most v meste Spijkenisse
Most v meste Spijkenisse, foto: Roel van Deursen, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Na prednej strane eurobankoviek sú zas zobrazené okná a dvere, taktiež v rôznych prislúchajúcich štýloch. Zatiaľ sa ale nenašiel nikto, kto by ich oživil tak ako mosty.

Aké zmeny čakajú eurobankovky?

Ako sme vás informovali, Európska centrálna banka zverejnila užší výber návrhov pre prvú výraznú zmenu dizajnu eurobankoviek od ich zavedenia v roku 2002. Ako referuje web Politico, verejnosť môže hlasovať, či by na budúcich bankovkách radšej videla významné európske osobnosti alebo motívy európskej prírody s riekami a vtákmi.

Prvá skupina návrhov predstavuje osobnosti, ktoré podľa ECB prispeli k európskemu kultúrnemu dedičstvu. Na bankovkách by sa mohli objaviť americko-grécka operná speváčka Maria Callasová, nemecký skladateľ Ludwig van Beethoven, francúzsko-poľská vedkyňa Marie Curie-Skłodowská, španielsky spisovateľ Miguel de Cervantes Saavedra, taliansky renesančný mysliteľ Leonardo da Vinci a rakúska pacifistka Bertha von Suttnerová.

Návrhy dizajnov bankoviek
Foto: ECB

Druhá skupina návrhov sa zameriava na prírodu a zobrazuje kombinácie riek a vtákov. ECB uviedla, že tento koncept poukazuje na „odolnosť a rozmanitosť európskych prírodných ekosystémov“ a zdôrazňuje význam ochrany prírody. Medzi navrhované motívy patrí horský prameň s murárikom, vodopád s rybárikom, riečne údolie so včelárikmi, meandrujúca rieka s bocianom bielym, ústie rieky s kalužiakom a morské prostredie so sulou.

Návrhy dizajnov bankoviek
Foto: ECB

O konečnom víťaznom návrhu však nerozhodne verejnosť. Rada guvernérov ECB vyberie nový dizajn pravdepodobne koncom roka na základe technického hodnotenia, výsledkov dvoch prieskumov vrátane verejného hlasovania a stanoviska dizajnérskej poroty.

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