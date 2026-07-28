Nebezpečná organizovaná skupina sa mala po Slovensku pohybovať celé týždne: Podľa SaS ju odhalili až vďaka nehode

Poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Krúpa a policajné auto

Foto: TASR/Jaroslav Novák, Reprofoto: Facebook/SaS

Nina Malovcová
SITA
SaS hovorí o zlyhaní bezpečnostných zložiek.

Slovensko podľa SaS čelí vážnemu bezpečnostnému problému. Opozícia tvrdí, že medzinárodná organizovaná skupina sa na našom území pohybovala celé týždne bez povšimnutia polície či tajnej služby. Prípad, ktorý vyšiel najavo až po tragickej nehode v Čunove, označila za dôkaz zlyhania štátu a ostro kritizovala aj fungovanie rezortu vnútra.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) tvrdí, že vláda zlyháva pri zabezpečovaní bezpečnosti občanov. Za dôkaz označila prípad medzinárodnej organizovanej skupiny Rathkeale, ktorej pôsobenie na Slovensku podľa SaS odhalila polícia až pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove.

Poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Krúpa uviedol, že organizovaná skupina sa na Slovensku pohybovala niekoľko týždňov bez toho, aby o nej bezpečnostné zložky vedeli. „Nevedela o nej polícia, ministerstvo vnútra ani Slovenská informačná služba (SIS). To je absolútne zlyhanie bezpečnostných štruktúr štátu a dôkaz, že táto vláda rezignovala na ochranu občanov,“ vyhlásil.

Kritika smerovala aj na SIS a Trestný zákon

Podľa opozičného poslanca sa SIS namiesto riešenia reálnych bezpečnostných hrozieb sústreďuje na politickú opozíciu, zaoberá sa opozičnými politikmi, ich rodinami a ľuďmi, ktorí sa pýtajú na jej fungovanie. „Potom jej nezostáva čas na organizovaný zločin, cudzie spravodajské operácie ani skutočné hrozby pre Slovensko. Bezpečnostná služba, ktorá politicky slúži vláde, nemôže dôveryhodne chrániť štát,“ uviedol.

Krúpa zároveň kritizoval novelu Trestného zákona, ktorá podľa neho oslabila schopnosť štátu účinne bojovať proti organizovanému zločinu. Tvrdí, že Slovensko sa stalo atraktívnejším prostredím pre kriminálne skupiny. Vláda podľa jeho slov namiesto posilňovania polície a spolupráce so spojencami rozkladá vyšetrovacie tímy, znižuje tresty a vytvára prostredie, v ktorom sa zločincom oplatí pôsobiť.

SaS kritizuje ministra vnútra

Terčom kritiky SaS sa stal aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Podľa Krúpu rezort zanedbáva materiálne zabezpečenie bezpečnostných zložiek, zatiaľ čo plánuje výstavbu nového sídla ministerstva za 84 miliónov eur.

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok
Foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

„Kým polícia nemá funkčné autá, počítače, dôstojné uniformy ani dostatok ľudí, minister plánuje nové sídlo za 84 miliónov eur. Na Slovensku máme policajné budovy, ktoré nespĺňajú ani základné hygienické normy, ale minister chce ďalší palác. Toto nie je riadenie rezortu, ale papalášizmus,“ vyhlásil.

Opozícia poukazuje aj na problémy polície a hasičov

Podľa opozičného poslanca sa nedostatok financií a personálu prejavuje aj v každodennom fungovaní Policajného zboru. Tvrdí, že policajti si musia požičiavať služobné vozidlá medzi jednotlivými oddeleniami, chýba im technické vybavenie a ich nástupné platy už nie sú konkurencieschopné. Kritickú situáciu podľa neho zažívajú aj hasiči. Podľa jeho slov sú poddimenzovaní, používajú starú alebo nefunkčnú techniku a súdia sa so štátom pre nepreplatené nadčasy.

„Namiesto riešenia ich skutočných problémov ministerstvo obstaráva desať sanitiek za takmer šesť miliónov eur. Jedna má stáť približne 580-tisíc eur. Toto nie je pomoc hasičom, ale ďalší podozrivý a predražený nákup,“ uviedol Krúpa. Na záver avizoval, že SaS sa bude po voľbách pýtať, ako majetok politikov zodpovedá ich legálnym príjmom a kam išli verejné peniaze.

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