Po 30 rokoch končí na Slovensku ďalšia firma: Prepustí všetkých zamestnancov, prstom ukazuje na vládu

Na Slovensku končí ďalší výrobný závod. Spoločnosť Askoll Group, ktorá pôsobí v Potvoriciach v okrese Nové Mesto nad Váhom, ukončí po 30 rokoch výrobu a prepustí všetkých 77 zamestnancov. Firma ako dôvod uvádza vysoké daňové a odvodové zaťaženie, pričom poukázala aj na viaceré konsolidačné opatrenia vlády.
Ako informovala Televízia Markíza, výroba sa zo Slovenska presunie do sesterských závodov v Rumunsku a Číne.
Firma poukázala na vysoké náklady
Spoločnosť uviedla, že materská firma rozhodla o ukončení výroby na Slovensku pre rastúce náklady na podnikanie. Medzi dôvodmi spomenula transakčnú daň, zvýšenie dane z príjmov právnických osôb aj vyššie zdravotné odvody zamestnancov.
„Materská spoločnosť sa rozhodla ukončiť výrobu na Slovensku pre vysoké daňové a odvodové zaťaženie v Slovenskej republike,“ uviedla pre TV Markíza Adela Mullerová, finančná a HR manažérka spoločnosti.
O prácu príde 77 ľudí
Závod ukončí výrobu 31. decembra 2026. O zamestnanie príde všetkých 77 pracovníkov, ktorí vo firme podľa spoločnosti odpracovali v priemere viac ako 17 rokov.
V závode sa vyrábajú elektromotory do práčok, sušičiek a umývačiek riadu pre viaceré známe značky bielej techniky vrátane Whirlpoolu, Boschu a Gorenje.
Nie je to jediná firma, ktorá končí s výrobou na Slovensku
Askoll Group nie je jedinou spoločnosťou, ktorá v poslednom období oznámila ukončenie výroby na Slovensku. Definitívny koniec čaká aj legendárne Figaro v Trnave, ktoré bolo viac ako 120 rokov neoddeliteľnou súčasťou mesta. Spoločnosť I.D.C. Holding od začiatku júna postupne presúva výrobné technológie do svojho sesterského závodu v Českej republike, pričom celý proces by mal byť dokončený do konca roka 2026.
Presun výroby je súčasťou transformácie skupiny Valeo Foods, ktorá podľa spoločnosti smeruje k modernejším technológiám, vyššej efektivite a udržateľnejšej prevádzke. Firma uviedla, že cieľom je zabezpečiť dlhodobú stabilitu a posilniť konkurencieschopnosť. Zatiaľ nie je známe, koľkých zamestnancov sa ukončenie výroby napokon dotkne. Spoločnosť však deklarovala, že sa bude snažiť ponúknuť im pracovné miesta vo svojich ďalších výrobných závodoch.
Značka Figaro sa stala súčasťou I.D.C. Holding v roku 1993 a od minulého roka patrí skupine Valeo Foods, ktorú vlastní investičná spoločnosť Bain Capital. Napriek tomu, že skupina v posledných rokoch hospodárila úspešne a v roku 2024 dosiahla tržby vo výške približne 165 miliónov eur a zisk presahujúci 17 miliónov eur, výroba z Trnavy sa presúva do zahraničia. Pre mesto tak končí jedna z jeho najznámejších priemyselných tradícií a charakteristická vôňa čokolády zostane už len spomienkou.
Prepúšťanie zasahuje aj svetových gigantov
Vlna prepúšťania pritom nie je problémom iba slovenských firiem. S redukciou pracovných miest v tomto roku pokračujú aj viaceré svetové spoločnosti, ktoré reagujú na meniace sa podmienky na trhu, rastúce náklady či reorganizáciu svojho podnikania.
Ďalšie škrty najnovšie oznámila spoločnosť Disney. Ako informoval portál The Hollywood Reporter, prepúšťanie sa dotkne stoviek zamestnancov v divíziách ESPN, Disney Entertainment Television, Pixar aj National Geographic. O prácu neprídu len pracovníci v administratíve a technickom zázemí, ale aj niektoré známe tváre vrátane moderátorov či športových analytikov.
Podľa vedenia spoločnosti sú škrty súčasťou rozsiahlej reštrukturalizácie. Tá nadväzuje na skoršie zlučovanie marketingových tímov a ďalšie organizačné zmeny, ktorých cieľom je zefektívniť fungovanie firmy a pripraviť ju na nové podmienky na mediálnom trhu. Disney už skôr avizovalo, že prvá fáza reorganizácie sa dotkne približne 1 000 zamestnancov, pričom aktuálne prepúšťanie predstavuje ďalšie pokračovanie tohto procesu.
Disney však nie je jedinou veľkou spoločnosťou, ktorá pristúpila k výrazným škrtom. V posledných mesiacoch oznámili prepúšťanie aj Volkswagen, Microsoft či O2 Telefónica Germany. Nemecká automobilka nevylučuje zrušenie až 100 000 pracovných miest, Microsoft plánuje prepustiť približne 4 800 zamestnancov a O2 Telefónica Germany rokuje o zrušení viac ako 1 000 pracovných pozícií.
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