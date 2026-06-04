Našli sme lacné letenky k moru na Azúrové pobrežie za 17 eur. Na dovolenku si zaletíte priamo z Bratislavy

Pláž vo francúzskom letovisku Nice

Pláž vo francúzskom Nice, foto: Simo Räsänen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Ak vás omrzelo Chorvátsko či Taliansko, máme pre vás tip na nádhernú prímorskú destináciu.

Hlavná letná turistická sezóna je tu a ak túžite vyraziť k moru, no ešte svoju dovolenku nemáte naplánovanú, stále si môžete uchmatnúť lacné letenky. Hľadali sme zaujímavý tip na leto a môžete sa ním inšpirovať. 

Zaujali nás letenky do prímorského francúzskeho mesta Nice, ktoré z Bratislavy jednosmerne štartujú na cenovke 17 eur. Letí sa nízkonákladovkou Wizz Air a let trvá 1 hodinu a 55 minút. Za túto sumu sú aktuálne dostupné letenky na 17. júna alebo 8. júla.

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Ceny spiatočných leteniek sú tiež priaznivé a začínajú na príjemných 32 eurách. Napríklad, ak sa rozhodnete zbaliť si kufre a vyraziť spomínaného 17. júna a v Nice strávite 6 nocí, cesta tam aj späť vás bude stáť presne túto sumu.

Pobrežie v letovisku Nice
Pláž v Nice, foto: Dennis G. Jarvis, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Pred kúpou leteniek nezabudnite na jednu vec

Nezabúdajte, že každá minca má dve strany a kým sa necháte zlákať nízkymi cenami leteniek, overte si, koľko dáte vo vašej vysnívanej destinácii za ubytovanie. Mnohé zaujímavé a dobré možnosti už v tomto období môžu byť obsadené a môže sa stať, že zaplatíte viac za izbu s nižším štandardom.

Aktuálne začínajú ponuky na Bookingu na nami zvolený termín na cenovke 384 eur pre dvoch, čo vychádza na 192 eur na jedného, čo na 7 dní nie je vôbec veľa, no tieto ceny sa môžu vyšplhať aj do výšin.

Francúzske letovisko Nice sa nachádza na južnom pobreží krajiny, neďaleko Cannes, s ktorým môžete jeho návštevu spojiť a užiť si dve zaujímavé destinácie v jednom. Nie nadarmo sa tieto oblasti nazývajú Azúrovým pobrežím, takže prímorská dovolenka tu skutočne stojí za to.

Zo Slovenska do desiatok zaujímavých destinácií

Výsledkom masívneho spúšťania nových liniek spoločnosťou Wizz Air na bratislavskom letisku, a takisto aj konkurenčného boja s Ryanairom je, že cestujúci môžu toto leto cestovať prakticky za pár eur do mnohých aj nových destinácií.

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Ako sme vás informovali, napríklad koncom mája letecká spoločnosť Wizz Air spustila novú sezónnu linku do Podgorice, ktorá bude lietať počas letnej sezóny až do 24. októbra 2026.

Lietadlo spoločnosti Wizz Air
Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Pravidelné lety medzi Bratislavou a balkánskou Podgoricou zabezpečí s frekvenciou trikrát týždenne – každý utorok, štvrtok a sobotu. Letenky si možno zakúpiť prostredníctvom webu alebo mobilnej aplikácie dopravcu už od 19,99 € za jednosmerný let, resp. od 39,98 € za spiatočnú cestu.

Tri rotácie týždenne sú ideálne aj na predĺžený víkend v Čiernej Hore. Hlavné mesto Podgorica sa nachádza približne 1,5 hodiny jazdy od známych prímorských letovísk pri Jadranskom mori, ako sú Kotor, Budva či Sveti Stefan, kde sa túto sezónu po piatich rokoch opäť otvára luxusný rezort.

Dve či tri európske letecké spoločnosti môžu tento rok skrachovať. Aj Wizz Air, udrel riaditeľ Ryanairu

Rastúce ceny ropy by mohli predstavovať problém pre letecké spoločnosti. A generálny riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary má na túto situáciu špecifický názor. Nedávno vyhlásil, že dve alebo až tri európske letecké spoločnosti by podľa neho mohli do konca tohto roka skrachovať.

Opísal situáciu, ktorej čelí samotný Ryanair. V dôsledku konfliktu na Blízkom východe stúpli výdavky spoločnosti len v apríli v prepočte asi o 42 miliónov eur. To môže podľa neho prestavovať problém, predovšetkým však pre konkurenciu, myslí si.

„Ak sa ropa bude držať na týchto úrovniach, dve alebo tri letecké spoločnosti by mohli v októbri alebo v novembri skrachovať,“ povedal O’Leary. Ako príklad uviedol práve Wizz Air a lotyšskú národnú leteckú spoločnosť airBaltic. K ružovej nákladovke si ešte neodpustil poznámku, podľa ktorej ho chce Wizz Air žalovať, avšak na to „nebude mať dostatok času“. Napokon dodal, že bude pre jeho podnikanie prospešné, keď konkurencia ubudne.

Letecká spoločnosť Wizz Air reagovala na tieto ostré slová a označila ich za nepravdu. Hovorca pre Euronews Travel uviedol, že Wizz Air financuje svoje lietadlá na obdobie 18 mesiacov vopred a preto sú O’Learyho tvrdenia a obvinenia nepravdivé.

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