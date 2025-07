Z tohto vám bude absolútne zle: Ak sa chystáte na dovolenku, zbystrite pozornosť. Môže sa vám stať táto nechutnosť

Každému dovolenkárovi je jasné, že v každej destinácii sa nejaký ten podvodník bude snažiť zarobiť na turistoch. Avšak kým niektoré podvody sú relatívne neškodné, aj keď jednoznačne nepotešia, z iných sa dvíha žalúdok.

Zlievané víno s predraženou cenovkou

Ako informuje Mail Online, v populárnych európskych dovolenkových destináciách sa čoraz častejšie objavuje nechutný podvod. Odborníci varujú, že vás môže pripraviť o viac než len o peniaze. Ak prídete do reštaurácie, je možné, že čašníci pozlievali víno z nedopitých fliaš a pohárov po iných zákazníkoch a opätovne tento mix predávajú ako drahé vína pod značkami Rioja, Chablis či Albariño.

Zmiešané víno sa často nalieva do neoznačených fliaš a vydáva sa za prémiový produkt, niekedy za ceny, z ktorých sa tisnú do očí slzy. Podvod bol zaznamenaný najmä v populárnych miestach v Španielsku, Taliansku a vo Francúzsku, najmä v Paríži, ale aj v niektorých častiach USA a Ázie.

Podľa EuroWeekly tento podvod neraz takpovediac organizuje vedenie podniku alebo samotní majitelia. Prikazujú personálu zlievať vína za účelom diskrétneho, no nechutného zvyšovania ziskov. Odborník na vína sa vyjadril, že ak človek nie je skúseným someliérom, rozdiel medzi kvalitným drahým vínom a predraženým vínom pozlievaným z nedopitých fliaš si ani nevšimne.

Ako sa ochrániť?

Ľudia ale takto prichádzajú nielen o peniaze, v ohrození sa môže ocitnúť aj ich zdravie. Okrem toho, že neviete, kto pil z vína pred vami, neviete ani to, čo všetko takéto pomiešané vína obsahujú. Ohrození môžu byť napríklad ľudia s alergiou na siričitany.

Úrady síce posilnili kontroly, no nie je možné mať oči vždy a všade, a to najmä v reštauráciách, kde sa striedajú veľké množstvá turistov. Práve na takých miestach sa podniky často spoliehajú na to, že návštevníci nepoznajú domáce značky vín ani ich bežné ceny.

Odborníci varujú, že ak si chcete dať na dovolenke víno, radšej si objednajte novú, neotvorenú fľašu namiesto jednotlivých pohárov. V dobrej reštaurácii fľašu otvoria priamo pred vami. Zlievané víno môžete spoznať aj tak, že má zvláštnu farbu. Napríklad, biele víno môže mať zelenkastý odtieň. Pozor si dávajte aj na tzv. „happy hours“, teda šťastné hodinky, kedy podniky núkajú poháre vína extrémne lacno.