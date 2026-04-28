Dve či tri európske letecké spoločnosti môžu tento rok skrachovať. Aj Wizz Air, udrel riaditeľ Ryanairu

Mnoho Slovákov obľubuje cestovanie nízkonákladovkami Ryanair a Wizz Air. Lákajú lacnými letenkami a ponúkajú široké množstvo destinácií, z ktorých si môžu vyberať letní dovolenkári, ale aj ľudia, ktorí preferujú menej okukané miesta. Realita je však taká, že sú si navzájom konkurenciou a nie je tajomstvom, že aktuálna situácia vo svete sa môže negatívne dotknúť aj leteckého sektora. Generálny riaditeľ Ryanairu si nedal servítku pred ústa a tvrdí, že jeho ružový konkurent môže čeliť náročným časom. Podľa hovorcu Wizz Airu to ale nie je pravda.
Rastúce ceny ropy by mohli predstavovať problém pre letecké spoločnosti. A generálny riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary má na túto situáciu špecifický názor. Ako informuje Euronews s odvolaním sa na taliansky zdroj Sole 24 Ore, vyhlásil, že dve alebo až tri európske letecké spoločnosti by podľa neho mohli do konca tohto roka skrachovať.
Opísal situáciu, ktorej čelí samotný Ryanair. V dôsledku konfliktu na Blízkom východe stúpli výdavky spoločnosti len v apríli v prepočte asi o 42 miliónov eur. To môže podľa neho prestavovať problém, predovšetkým však pre konkurenciu, myslí si.
„Ak sa ropa bude držať na týchto úrovniach, dve alebo tri letecké spoločnosti by mohli v októbri alebo v novembri skrachovať,“ povedal O’Leary. Ako príklad uviedol práve Wizz Air a lotyšskú národnú leteckú spoločnosť airBaltic. K ružovej nákladovke si ešte neodpustil poznámku, podľa ktorej ho chce Wizz Air žalovať, avšak na to „nebude mať dostatok času“. Napokon dodal, že bude pre jeho podnikanie prospešné, keď konkurencia ubudne.
Wizz Air sa bráni
Letecká spoločnosť Wizz Air reagovala na tieto ostré slová a označila ich za nepravdu. Hovorca pre Euronews Travel uviedol, že Wizz Air financuje svoje lietadlá na obdobie 18 mesiacov vopred a preto sú O’Leary tvrdenia a obvinenia nepravdivé.
O podnikaní Wizz Airu hovorí ako o „podnikaní s jasnou stabilitou“. Vyzdvihol flotilu, ktorou spoločnosť disponuje a vďaka ktorej môže mať podľa jeho slov pre výrazne nižšiu spotrebu paliva navrch oproti iným leteckým spoločnostiam.
Ryanair chystá zatvorenie základne v Berlíne pre výšku letiskových poplatkov
Ako sme vás informovali podľa TASR, írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair uzavrie svoju základňu v Berlíne, stiahne z mesta sedem lietadiel, ktoré tam má umiestnené, a na polovicu zredukuje počet letov do nemeckej metropoly. Dôvodom podľa Ryanairu je plán letiska Berlín-Brandenbursko na zvýšenie poplatkov.
Berlínska základňa bude zatvorená 24. októbra tohto roka, oznámila letecká spoločnosť v piatok. Lety do mesta budú pokračovať, ale lietadlami so základňou mimo Nemecka. Ryanair uviedol, že tento krok je priamym dôsledkom plánov letiska opäť zvýšiť poplatky od roku 2027 do roku 2029 o 10 %. Dodal, že poplatky v Berlíne sa od pandémie nového koronavírusu zvýšili už o 50 %.
Združenie nemeckých letísk v sobotu vyslovilo znepokojenie nad rozhodnutím írskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair zatvoriť svoju základňu na medzinárodnom letisku Berlín-Brandenbursko a zredukovať počet letov z nemeckej metropoly na polovicu. Šéf ADV Ralph Beisel však uviedol, že nejde o problém Berlína, ale celého nemeckého sektora leteckej dopravy.
