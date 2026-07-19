Svoje dosiahnu za každú cenu: USA zabezpečia voľnú plavbu v Hormuzskom prielive aj bez dohody s Iránom

Hormuzský prieliv

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Boje neutíchajú.

Spojené štáty uprednostňujú zabezpečenie voľnej plavby v Hormuzskom prielive prostredníctvom mierovej dohody s Iránom, dosiahnu to však aj bez nej, uviedol v nedeľu americký minister energetiky Chris Wright. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Na mierovú dohodu sú potrebné dve strany

„Prezident Trump to chce ukončiť mierovou dohodou s Iránom, ale na to sú potrebné dve strany. Ak sú pripravení to urobiť, tak to skončí. Ak nie, budeme naďalej zabezpečovať tok dopravy cez prieliv bez spolupráce Iránu,“ povedal Wright v rozhovore pre televíziu ABC News.

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Podľa ministra denne prichádza z oblasti Blízkeho východu približne 14 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy, pričom sedem miliónov barelov sa prepravuje cez Hormuzský prieliv a zvyšok ropovodmi. „To sú dve tretiny objemu dopravy spred konfliktu, čo je výrazný nárast v porovnaní s marcom,“ priblížil minister.

Lode v Hormuzskom prielive
Foto: SITA/AP

Na Blízkom východe sa naďalej bojuje

V nedeľu Irán pokračoval v útokoch na blízkovýchodných spojencov Spojených štátov. Sirény zazneli v hlavnom meste Jordánka Ammáne a ďalších miestach tejto krajiny, v ktorej sú umiestnení americkí vojaci. Izraelská armáda oznámila, že identifikovala a spoločne s jordánskymi silami zostrelila iránsku raketu smerujúcu na jordánske prístavné mesto Akaba pri izraelských hraniciach. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.

„Pred chvíľou izraelské ozbrojené sily zaznamenali odpálenie rakiet z Iránu smerom na mesto Akaba v Jordánsku, ktoré susedí s izraelským územím,“ uviedli izraelské armádne zdroje. Neskôr informovali, že ju spoločne zostrelili. Americká ambasáda v Ammáne pred útokom oznámila, že jordánske úrady evakuovali letisko a prístav v Akabe pre nemenovanú hrozbu. Američanov vyzvala, aby sa v ich okolí nezdržovali. Správu amerického veľvyslanectva neskôr pre Reuters poprel hovorca jordánskej vlády.

Na Jordánsko sa Irán zameral aj v piatok. Americká armáda v sobotu oznámila, že pri iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja americkí vojaci a ďalší vojak je nezvestný. Škody po iránskych útokoch v nedeľu hlásili v Kuvajte, kde začalo druhý deň po sebe horieť zariadenie na výrobu elektriny a úpravu vody.

Tank
Foto: SITA/AP

Hlásia ranených

V irackom Kurdistane, kde sú prítomné americké jednotky, hlásia po útoku dronu osem zranených kurdských militantov. Z útoku obvinili Irán. Teherán zároveň informoval, že pri nedávnych útokoch Spojené štáty zasiahli jadrovú elektráreň vo výstavbe v provincii Chúzistán pri hranici s Irakom.

Spojené štáty a Izrael zaútočili na Irán 28. februára. V júni Washington a Teherán podpísali memorandum o porozumení, ktoré predpokladá okamžité prímerie na všetkých frontoch vrátane Libanonu. USA však v noci na 8. júla obnovili rozsiahle útoky na Irán, pričom ho obvinili z porušovania existujúcich dohôd týkajúcich sa Hormuzského prielivu. Teherán v odvete útočil na ciele v arabských krajinách, kde majú USA svoje vojenské základne. V útokoch na blízkovýchodných spojencov Washingtonu Irán pokračoval aj v nedeľu.

Trump hovorí o sankciách voči Iránu a Rusku

Americký prezident Donald Trump sa vyslovil za to, aby bol Irán zahrnutý do návrhu zákona o sankciách USA voči Rusku. Trump to uviedol v nedeľu v príspevku na sieti Truth Social, informuje TASR.Návrh, ktorý má podporu už viac než 60 senátorov z Republikánskej aj Demokratickej strany, by zaviedol sekundárne clá vo výške 100 percent na krajiny kupujúce ruskú ropu, zemný plyn a urán, ako sú Čína a India.

Zasiahol by aj ruskú tzv. tieňovú flotilu tankerov, ktoré sa využívajú na obchádzanie západných sankcií pri vývoze ruskej ropy.„Republikáni by mali do návrhu zákona o sankciách voči Rusku zahrnúť aj Irán. JE TO DÔLEŽITÉ!!“ napísal šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti.

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