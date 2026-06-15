Lacné letenky do Neapola len za 16 eur. Ochutnáte tu najlepšiu pizzu na svete za 6 eur

Taliansko je obľúbenou destináciou mnohých Slovákov. Milujú strácanie sa v jeho rušných historických uličkách, nádherné more aj chutnú kuchyňu. Jedným z jeho najobľúbenejších miest je Neapol a skvelou správou je, že stále si sem môžete uloviť lacné letenky priamo z Bratislavy.
Najlacnejšie jednosmerné letenky z nášho hlavného mesta do Neapola štartujú už na 16 eurách. Aktuálne ich nájdete dostupné na niekoľko júnových termínov – 23. júna, 24. júna a 30. júna. Letí sa nízkonákladovou leteckou spoločnosťou Ryanair a let trvá necelé dve hodiny.
Ak chcete vyraziť na dovolenku počas letných prázdnin, na august si môžete uchmatnúť jednosmerné letenky s leteckou spoločnosťou Wizz Air za 17 eur.
Ani ceny spiatočných leteniek nemusia zruinovať váš rozpočet. Ich ceny začínajú na 35 eurách. Napríklad, ak vyrazíte spomínaného 23. júna a v Taliansku pobudnete 10 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte presne túto sumu. Ak vám stačí stráviť na dovolenke 7 nocí, môžete vyraziť spiatočne za 35 eur v termíne od 30. júna do 7. júla. Za 37 eur môžete dovolenkovať ešte kratšie, od 20. júna do 26. júna.
Domovina modernej pizze
Neapol sa nachádza na pobreží Tyrhenského mora, severne od mesta Sorrento a považuje sa za kolísku modernej pizze. Môžete si ju tu vychutnať napríklad v preslávenom podniku L’Antica Pizzeria da Michele, ktorý sa objavil aj vo filme Jedz, modli sa a miluj (Eat, Pray, Love) s Juliou Roberts v hlavnej úlohe. Hovorí sa o nej ako o “najlepšej pizzi na svete” a preto nie je prekvapením, že ľudia nemajú problém vyčkať dlhý rad, len aby si na nej mohli pochutnať.
Čo vás možno prekvapí najviac, sú ceny pizze. Nepočítajte s tým, že budete mať na výber z 20 druhov pízz, práve naopak, ponúka len tie najväčšie klasiky, ako napríklad Margheritu, a to len za 6 eur.
Úrady vyšetrujú leteckú spoločnosť Ryanair
Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair patrí aj medzi Slovákmi medzi najobľúbenejšie a pravidelne ju pri ceste na dovolenku vyhľadávajú. Pred pár dňami sa však objavila správa, že ju vyšetrujú britské úrady pre účtovanie poplatkov za sedenie pri dieťati.
Ako sme vás informovali, najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v Európe je vyšetrovaná pre svoju politiku. Tá žiada aj od rodín s menšími deťmi, aby si platili za rezerváciu miesta a zabezpečili si tak, že budú počas cestovania pri sebe.
Britský úrad Competition and Markets Authority skúma, či je účtovanie takýchto poplatkov spravodlivé z hľadiska spotrebiteľského práva, a dodáva, že Ryanair je “jedinou významnou leteckou spoločnosťou”, ktorá lieta z Británie a takýto poplatok si účtuje.
Nízkonákladovka s týmito obvineniami nesúhlasí a je odhodlaná ich vyvrátiť. Vysvetlila, že neúčtuje poplatok deťom, ktoré sedia vedľa rodičov alebo pri sprevádzajúcej osobe, ale rodičia a tieto sprevádzajúce osoby musia uhradiť rezervačný poplatok, aby mohli sedieť pri nich.
Dieťa od 2 do 11 rokov musí v lietadlách Ryanairu sedieť s dospelou osobou, no aby sa tak stalo, dospelá osoba si musí zakúpiť miesto. Ak ľudia necestujú s deťmi v tomto vekovom rozpätí, nemusia platiť nič. V praxi to znamená, že ak rodičia cestujú napríklad s dvoma deťmi na dovolenku, za cestu tam aj späť si priplatia niekoľko desiatok eur, čo ich peňaženky pocítia.
Letecká spoločnosť Ryanair je presvedčená, že všetko robí v rámci pravidiel a na svojom konaní nevidí žiadne pochybenie. Budeme sledovať, či ho preukáže vyšetrovanie.
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