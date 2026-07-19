96-ročná influencerka zabáva celý svet: Chváli sa, že ju domov dôchodcov nezvláda pre párty život

Svet je momentálne miestom, kde sa ľuďom neraz nežije práve najšťastnejšie. Nedostatok financií, politická situácia, konflikty, zoznam problémov je zdanlivo nekonečný. Babička, ktorá na sociálnych sieťach vystupuje ako Grandma Droniak, však svetu ukazuje, že s humorom ide predsa len všetko o niečo ľahšie.
Domov dôchodcov ju nezvláda
„Som celebrita a 96-ročná babička. Áno, môžem byť aj tvoja babička,“ informuje influencerka Lilian Droniak na svojom Instagrame. Len na tejto sociálnej sieti má viac ako 4,1 milióna fanúšikov. Vyše 15 miliónov ľudí ju však miluje aj na TikToku a tisícky ju sledujú aj na Facebooku. Každé jedno z jej videí je to najlepšie, čo v daný deň môžete vidieť. Skutočne vás to rozosmeje a zahreje pri srdci. Ak nejaký influencer stojí za sledovanie, verte nám, je to práve Grandma Droniak.
„Dúfam, že máte všetci pekný deň. Stále som nažive, je dobré byť nažive. Ľúbim vás, čau,“ hlási influencerka v jednom zo svojich posledných videí. Pozitivitou sršia aj komentáre. Ľudia babičke vyjadrujú podporu, opätujú jej lásku a chvália vlasy či outfit.
Vyše 1,1 milióna srdiečok si na Instagrame získalo video, v ktorom infuencerka oznamuje, že sa ju chystajú vyhodiť z domova dôchodcov, pretože organizuje večierky, ktoré domov nezvláda. Domov dôchodcov ju v liste informuje, že večierky sú zakázané a iným obyvateľom nesmie podávať alkohol.
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Nezastaviteľná babička
Seniorka sa však nenechá ničím odradiť, nikto jej nebude rozkazovať a list s varovaním a so zákazom v priamom prenose roztrhala. „Budem si robiť, čo sa mi zachce. Platím 12 000 dolárov mesačne za to, že tu žijem,“ vysvetľuje rebelka. Dodáva, že ak chce večierok, bude večierok a jej kamarátky sú už na ceste. „Milujem večierky, nikto ma nemôže zastaviť,“ hlási počas toho, ako si na pery nanáša rúž.
Príspevok okomentovala dokonca aj Paris Hilton, ktorá si myslí, že Grandma Droniak má naozaj plné právo zabávať sa a sľúbila jej, že sa môže prísť pobaviť aj do Hiltonu. Ďalší komentujúci influencerke prisľúbil, že bude jej DJ-om. Iní sľubujú právnu pomoc v prípade, ak by sa babička rozhodla domov dôchodcov zažalovať. Množstvo ľudí by sa k influencerke najradšej pridalo a dúfajú, že aj ich raz na staré kolená čaká takáto zábavná budúcnosť.
Užitočné rady do života
Ako to už býva zvykom, babička sa so svojím publikom delí aj o užitočné rady do života. V jednom z videí vysvetľuje, prečo nedôveruje mužom. Pred dvoma rokmi utrpela nešťastný pád a lekár jej povedal, že už nikdy nebude chodiť. Influencerka však všetkým vytrela zrak, keď v ružovom outfite a so srdiečkovými okuliarmi vzala svoju chodúľku na vychádzku.
„Žiaden muž nebude starkej rozkazovať, čo bude robiť!“ podporujú ju fanúšikovia. Ďalší dodávajú, že úžasnejšiu starú mamu ešte nikdy nevideli. Grandma Droniak ukázala ľuďom aj to, ako vyzerala jej minulosť. Narodila sa v roku 1930 a žila v časoch veľkej hospodárskej krízy. No nikdy nezabúdala na to, že život si treba užívať a zabávať sa.
Slay in peace
V ďalšom videu, ktoré si obľúbili 3 milióny ľudí, spomína starká na ľudí, ktorých prežila. Zmieňuje napríklad svojho manžela, s ktorým boli svoji 47 rokov. Udelila mu 10 bodov z 10. Neteší ju však spomienka na Bertu, ktorá s jej manželom flirtovala. Keďže sú už obaja v nebi, možno s ním flirtuje aj tam, čo robí influencerke vrásky na čele.
„Ani na to nepomysli!“ varuje babička Bertu a udeľuje jej 1 z 10 bodov. Svetu ukázala aj fotku celej svojej rodiny. Vraj to bola dobrá rodina a zaslúži si 8 bodov z 10. V popise k videu dodáva, že je rada, že niektorí ľudia už „dodýchali“. „May they all slay in peace,“ praje im však. Ak máte náhodou ťažký deň, odporúčame vám pozrieť si sociálne siete influencerky Grandma Droniak. Zaručene vám to zdvihne náladu.
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