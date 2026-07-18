Hrôzostrašný incident na východe Slovenska: Zrazilo sa auto s motorkou, na miesto smeroval vrtuľník

Košická polícia informuje o vážnej dopravnej nehode. Zrazilo sa osobné auto s motocyklom. Žiada vodičov o rešpektovanie pokynov.
Zranili sa dve osoby
Košická polícia na sociálnej sieti informuje o vážnej dopravnej nehode, ku ktorej došlo na úseku medzi obcami Štós a Medzev. Zrazilo sa osobné auto a motocykel. Cestu bolo nutné uzavrieť. Čiastočne bola v jednom pruhu sprístupnená po 16. hodine. Zranili sa dve osoby, ktoré sedeli na motorke. Na miesto bol vyslaný aj vrtuľník. Polícia podrobila vodiča dychovej skúške, pričom zistila, že mal v krvi 2,3 promile.
K dopravnej nehode došlo aj pri Drienovci. „Na ceste v smere z Drienovca na Turňu nad Bodvou došlo k dopravnej nehode osobného a obytného vozidla. Osobné vozidlo skončilo mimo cesty v poli. V osobnom vozidle sa nachádzali dve osoby, v obytnom vozidle dve dospelé osoby a štyri deti. Podľa predbežných informácií bol vodič obytného vozidla jednorazovo ošetrený, ostatné osoby sú bez zranení,“ informovala polícia s dodatkom, že okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Alkohol úradoval aj v Bratislavskom kraji. „Dopravní policajti v bratislavskom kraji zaznamenali za uplynulých 24 hodín viacero prípadov jázd nezodpovedných vodičov, ktorí si neváhali sadnúť za volant motorového vozidla pod vplyvom alkoholu,“ dozvedáme sa.
Šofér mal v krvi viac ako 3,5 promile
Jeden z vodičov, ktorého nebezpečnú jazdu sa podarilo zachytiť, mal v krvi viac ako 2,7 promile: „Dnes krátko pred 02.30 h spozorovala hliadka dopravných policajtov na Ulici Svornosti vozidlo Citroen Jumper, ktorého vodič pri odbočovaní z čerpacej stanice nedal znamenie o zmene smeru jazdy a následne vozidlo viedol v protismernej časti vozovky. Dôvod takejto jazdy policajti zistili po vykonaní dychovej skúšky s vodičom vozidla – nameraná mu bola hodnota 1,32 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje 2,75 promile.“ Polícia muža okamžite zadržala.
Policajti ale neverili vlastným očiam, keď boli vyslaní na križovatku ulíc Hradská a Šíravská, kde došlo k zrážke dvoch vozidiel. 51-ročného vodiča podrobili vykonaniu dychovej skúšky, ktorej výsledok predstavoval 1,69 a opakovanej 1,7 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje hodnotu 3,54 promile. Z medicínskeho hľadiska ide už o stav vážnej otravy alkoholom.
„Zo strany povereného policajta Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a vznesené obvinenie 51-ročnéu A.V. Po vykonaní potrebných úkonov bol umiestnený v cele policajného zaistenia,“ informovala polícia.
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