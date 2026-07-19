Rusko podniklo najintenzívnejší raketový útok od začiatku vojny: Vypálilo 41 rakiet a 125 dronov

Následky vojny na Ukrajine

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
SITA
TASR
Vojna na Ukrajine
O život prišla 89-ročná žena.

Rusko podniklo v noci na nedeľu jeden z najintenzívnejších raketových útokov od začiatku invázie na Ukrajinu. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského Rusko vypálilo viac ako 41 rakiet rôznych typov a nasadilo 125 útočných dronov. Informoval o tom portál Politico.

Útok poškodil obytné budovy aj internát

„Ochrana pred balistickými raketami je teraz našou stálou a najvyššou prioritou. Zachytávacie rakety potrebujeme každý deň,“ uviedol Zelenskyj. Ukrajinské letectvo oznámilo, že zo 41 rakiet zostrelilo 18 a zneškodnilo takmer všetky balistické strely smerujúce na ciele. Útok poškodil obytné budovy, supermarket aj internát v Kyjeve.

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Ruská armáda počas útoku na Kyjev zasiahla aj závod na výrobu munície a nepriestrelných viest. S odvolaním sa na zakladateľa spoločnosti UKRTAC Severiona Dangadzeho o tom informovala britská stanica BBC. UKRTAC je ukrajinský výrobca vojenskej munície, prostriedkov osobnej balistickej ochrany vrátane nepriestrelných viest, taktických batohov a cestovných tašiek.

„V dôsledku priameho zásahu rakety bola továreň Ukrtac a naše sklady úplne zničené,“ napísal Dangadze v príspevku na sociálnej sieti Facebook. Dodal, že útok na výrobný závod si nevyžiadal obete na životoch ani zranených a „to je najdôležitejšie.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Foto: SITA/AP

O život prišla jedna osoba

Podľa vyhlásenia ruského ministerstva obrany terčom útokov boli podniky Artem a Meridian vyrábajúce komponenty pre ukrajinské raketové systémy, terminál kuriérskej spoločnosti Nova pošta využívaný údajne na skladovanie a prepravu tovaru s dvojakým využitím, ako aj závod spoločnosti Oakline vyrábajúcej komponenty pre bezpilotné lietadlá Deep Strike.

Kyjevské úrady naopak informovali o poškodení obchodného centra, obytných aj administratívnych budov, kina, skladového komplexu v Bučanskom okrese a vestibulu stanice metra. Útoky si vyžiadali život 89-ročnej ženy a najmenej 15 zranených. Podľa ukrajinských vzdušných síl Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu 41 rakiet vrátane 25 balistických striel Iskander-M/S-400 a vyslalo 125 dronov. Protivzdušná obrana zostrelila 18 rakiet a 108 dronov. Zásahy 23 rakiet a desiatich útočných dronov zaznamenali na 20 miestach.

Následky vojny na Ukrajine
Foto: SITA/AP

V sprísňovaní sankcií nemôžu existovať prestávky

Ukrajina po útoku opätovne vyzvala spojencov na dodávky systémov protivzdušnej obrany Patriot a Európsku úniu na schválenie 21. balíka sankcií proti Rusku.  „Nemôžu existovať žiadne prestávky v sprísňovaní sankcií a izolácie Ruska. Zbabelec v Kremli, ktorý sa bojí stretnúť s prezidentom Volodymyrom Zelenským a ukončiť vojnu, naďalej vedie vojnu proti civilistom. Dvadsiaty prvý balík sankcií EÚ musí byť odblokovaný okamžite,“ vyhlásil úradujúci minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

Podľa Politica zásoby rakiet Patriot klesli aj v dôsledku konfliktu medzi Izraelom a Iránom, ktorý zvýšil spotrebu týchto zachytávacích striel zo strany Spojených štátov a ich spojencov. Ukrajina zároveň pokračuje v útokoch na ruskú energetickú infraštruktúru.

Donald Trump
Foto: SITA/AP

Trump o sankciách voči Rusku

Americký prezident Donald Trump sa vyslovil za to, aby bol Irán zahrnutý do návrhu zákona o sankciách USA voči Rusku. Trump to uviedol v nedeľu v príspevku na sieti Truth Social, informuje TASR.

Návrh, ktorý má podporu už viac než 60 senátorov z Republikánskej aj Demokratickej strany, by zaviedol sekundárne clá vo výške 100 percent na krajiny kupujúce ruskú ropu, zemný plyn a urán, ako sú Čína a India. Zasiahol by aj ruskú tzv. tieňovú flotilu tankerov, ktoré sa využívajú na obchádzanie západných sankcií pri vývoze ruskej ropy.

„Republikáni by mali do návrhu zákona o sankciách voči Rusku zahrnúť aj Irán. JE TO DÔLEŽITÉ!!“ napísal šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti. USA a Irán pokračovali vo vzájomných útokoch na Blízkom východe aj v nedeľu. Trump podľa serveru Axios síce zatiaľ návrh úplne nepodporil, tento týždeň ale naznačil, že je ochotný ho podpísať.

Návrh zákona bol prvýkrát predložený v apríli 2025, na dlhú dobu však uviazol v Kongrese, pretože Trump chcel dať šancu rokovaniam s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny na Ukrajine.

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