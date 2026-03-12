Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland

Pláž v mestečku Neum, foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Letná dovolenka
Zistili sme, čo je najlacnejší klenot Jadranu, mnohým by tam na dovolenku k moru ani len nenapadlo ísť.

Obdobie plánovania letných dovoleniek je v plnom prúde a ak si to radi nechávate na poslednú chvíľu a chceli by ste vyraziť k Jadranu, mali by ste vedieť, že sa vám to nemusí vyplatiť. Alebo presnejšie – vašim peňaženkám, pretože dobré ponuky ubytovania za slušnú cenu už môžu byť dávno preč. Ak ešte nemáte vybranú presnú destináciu a hľadáte spomedzi nich tú najlacnejšiu, poradíme vám. 

Zoradili sme dovolenkové destinácie pri Jadranskom mori od najdrahšej po tú najlacnejšiu. Populárne Chorvátsko sa umiestnilo medzi polovicou tých drahších a našli sme krajinu s výrazne najnižšími cenami ubytovania, ktoré štartujú už na 8 eurách na osobu.

Pri zostavovaní rebríčka sme vychádzali z údajov cestovateľskej platformy Budget You Trip, ktorá zbiera skúsenosti reálnych cestovateľov a zaujímali nás priemerné výdavky ľudí, ktorí si užívajú dovolenku strednej cenovej kategórie. Ďalšie údaje sme čerpali z ubytovacieho portálu Booking (do vyhľadávača sme zadávali prvú júlovú noc a možnosti pre dve osoby) a z databázy o životných nákladoch Numbeo.

Taliansko – 200 eur na deň

Na chvoste nášho rebríčka sa ocitlo Taliansko, čo ani nie je také prekvapivé – je to pestrá krajina, ktorej turistický ruch prosperuje nielen z dovolenkárov, ktorí vyhľadávajú more, ale aj z tých, ktorých lákajú hory, či už v lete alebo aj počas zimy. Je vyhľadávané pre svoje historické bohatstvo, aj kvôli kuchyni. Čo sa týka mora, vďaka tvaru krajiny, ktorý je prirovnávaný k čižme, ho obklopuje Jadranské more, ale aj Stredozemné more a Tyrrhenské more.

Medzi obľúbené prímorské turistické oblasti mimo Jadranu patria pobrežie Amalfi, Cinque Terre, Portofino a mnohé ďalšie. Ak by ste si chceli užiť lacnú dovolenku na týchto miestach, asi to bude náročné. Napríklad najlacnejšiu dostupnú izbu na pobreží Amalfi sme našli za 135 eur pre dve osoby na noc, čo vychádza na 67,50 eura na jedného. Ak by ste tu chceli dovolenkovať 7 dní, dohromady zaplatíte od 945 eur, čo je poriadna pálka.

Pri Jadrane nájdete napríklad známe letovisko Bari alebo na severe Bibione, Caorle či Lido di Jesolo, a zo Slovenska sa sem dostanete pohodlne aj autom. Ponuky ubytovania v Bibione aktuálne štartujú na 118 eurách za apartmán na noc pre dve osoby, čo za týždennú dovolenku vychádza na 826 eur, a to nie je vôbec málo.

Západ slnka v Caorle, foto: Unsplash

Čierna Hora – 128 eur na deň

Pre niekoho môže byť prekvapením, že druhou najdrahšou krajinou pri Jadrane sa stala Čierna Hora. Kým niektorí už jej čaro stihli objaviť, pre mnohých Slovákov ide stále o menej známy klenot.

Na rozdiel od Talianska, pobrežie Čiernej Hory sa nachádza čisto len pri Jadranskom mori. Medzi jej najobľúbenejšie letoviská patria Budva, Kotor alebo ikonický, luxusom preslávený Sveti Stefan.

V Budve si môžete uloviť najlacnejšie ubytovanie od 34 eur na noc za dvojlôžkovú izbu s balkónom pre dve osoby. Za 7 dní by ste na tomto mieste zaplatili 238 eur, čo vychádza na 119 na hlavu. Ak vás zaujal Sveti Stefan, ceny samotného ubytovania v tejto lokalite nie sú také hrozné, ako by sa mohlo zdať, a štartujú na 52 eurách za dvojlôžkový apartmán.

Ostrovček Sveti Stefan, foto: Unsplash

Chorvátsko – 115 eur na deň

