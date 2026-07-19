Smer otvorene o povolebnej matematike: Kaliňák prezradil, koho nevylučuje

Foto: SITA

Michaela Olexová
TASR
Stranu Republika, ktorá má podľa prieskumov vysokú šancu dostať sa do NR SR, označil Kaliňák za prijateľného povolebného partnera.

V súčasnosti nie je dôvod, aby sa diskutovalo o nástupcovi premiéra Roberta Fica na poste predsedu najsilnejšej vládnej strany Smer-SD, keďže je v plnej sile a nikam sa nechystá. V nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj 24 to vyhlásil podpredseda strany a minister vnútra Robert Kaliňák.

„Robert Fico je v plnej sile, reprezentuje všetky politiky strany Smer a ja predpokladám, že bude reprezentovať aj ďalej, nikam sa nechystá. A ja ho v tom samozrejme podporujem. Takže nevidím dôvod, aby tá téma vôbec existovala,“ zdôraznil.

Kaliňák sa považuje za staršiu politickú generáciu. S Ficom prišiel a s ním aj odíde

Sám sa podľa vlastných slov v pozícii nástupcu nevidí a považuje sa už za staršiu politickú generáciu, ktorá dozerá na rozvoj mladšej generácie. Zopakoval svoj výrok z minulosti, že do politiky prišiel s Robertom Ficom a s ním aj odíde.

„Ja si myslím, že tak, ako je to nastavené, je to nastavené dobre a treba v tom pokračovať ďalej,“ zhodnotil.

Podľa Kaliňáka by bolo ideálne, keby na Slovensku pôsobila jedna silná sociálna demokracia, ktorá by sa mohla postaviť proti pravicovo-liberálnym stranám. O možnostiach budúcej spolupráce či opätovného spojenia so stranou Hlas-SD, ktorú v minulosti založili odídenci zo Smeru, však nechcel špekulovať a označil to za hypotetickú otázku.

„Sme blízko programovo s Hlasom, kedysi Hlas vznikol zo Smeru a môže sa samozrejme kedykoľvek prinavrátiť. Ale dnes to nie je ani téma, ani o nej neuvažujeme. Majú samostatnú politiku, robia svoju vlastnú prácu a svoje vlastné výsledky,“ konštatoval.

Republika je prijateľným povolebným partnerom

Mimoparlamentnú stranu Republika, ktorá má podľa prieskumov vysokú šancu dostať sa po voľbách do Národnej rady (NR) SR, označil Kaliňák za prijateľného povolebného partnera.

Zhodujú sa podľa neho v obrane tradičných hodnôt, na základe ktorých Slovenská republika existuje, na rozdiel od iných opozičných strán ako SaS alebo Hnutie Slovensko.

Milan Uhrík a Mazurek
Foto: SITA/Milan Illík

„Potom sú veci, na ktorých sa nemusíme zhodnúť, alebo ktoré sú úplne zásadne odlišné v niektorých oblastiach. A to už je potom otázka diskusie,“ uviedol podpredseda Smeru-SD. „Tam, kde sa nájdu spoločné prieniky, sme schopní spolupracovať s každým, pretože ide predovšetkým o Slovensko, nie o osobné ambície niekoho konkrétneho,” doplnil.

Čo sa týka obsadenia konkrétnych postov v budúcej vláde, ide podľa neho zatiaľ o špekulácie, legitímna otázka to bude po voľbách.

„Každá politická strana, ktorá dosiahne viac ako 5 % a je v parlamente, má legitímne právo uchádzať sa o účasť na moci v podobe vlády a o akýkoľvek rezort, v ktorom sa cíti, že je profesionálne zdatná. A potom z koaličného vyjednávania vyplynie, či môže alebo nie. Rozhodne, samozrejme, aj politická matematika. Takže to sa dopredu nedá určiť, všetky veci sú otvorené,“ dodal Kaliňák.

Do diskusnej relácie dnes zamieril aj Tibor Gašpar

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) si vie predstaviť, že by na Slovensku bola jedna štátna zdravotná poisťovňa (ZP). Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácií V politike na TA3 v reakcii na spájanie Dôvery a Unionu ZP.

Opozičný podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS) sa obáva, že zlúčením poisťovní sa zníži celková konkurencia a budú menej efektívne.

Tibor Gašpar
Foto: TASR – Jakub Kotian

Gašpar zároveň podotkol, že zlučovanie Unionu a Dôvery ešte nie je dokončené. „Ak to prejde Európskou komisiou, ak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako štátna inštitúcia nebudú mať voči tomu výhrady, tak to bude v súlade so zákonom,“ uviedol Gašpar.

V diskusii riešili aj tohtoročnú správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Podľa Gašpara správa poukazuje na to, že v období rokov 2020 až 2023 sa robili kroky proti právnemu štátu. Konštatoval, že Európska komisia si dala trochu povedať v tom, že sa snaží niektoré údaje, v ktorých sa tvorí správa, verifikovať, aj keď vláda kritizuje, že to nerobí vždy a v každej časti správy. Nesúhlasí však s tým, že by Slovensko nič nerobilo v boji proti korupcii či ochrane novinárov a verejnoprávnych médií.

Čo môže Slovensko robiť v boji proti stíhaniu korupcie?

Podľa Dubéciho je potrebné diskutovať o tom, čo môže Slovensko robiť v boji proti stíhaniu korupcie. „Štatistiky nakoniec ukazujú to, že sa nič neodhaľuje,“ uviedol Dubéci. Na otázku, aké nástroje by použil, aby správa Európskej komisie v prípade stíhania korupcie bola lepšia odpovedal, že vrátiť právny stav, ktorý bol na Slovensku pred novelou Trestného zákona z roku 2024.

„To znamená, že vrátiť výšku trestných sadzieb do pôvodného. Čiže uplatniť status quo pred prijatím nového (Trestného zákona, pozn. TASR). Minimálne a dokonca prísnejšie trestné sadzby na verejných činiteľov,“ vysvetlil Dubéci.

Martin Dubéci v slovenskom parlamente
Foto: SITA

Politici komentovali aj verejné vyjadrenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho. Gašpar si myslí, že Andrassyho verejné vystúpenia sú v poslednej dobe vystúpeniami opozície. Dubéciho podľa jeho slov na Andrassyho vyjadreniach vyrušuje to, že prichádzajú z dobre spracovanej správy NKÚ.

Gašpar ozrejmil, že to, či Smer-SD postaví svojho kandidáta na predsedu Prešovského samosprávneho kraja v tohtoročných komunálnych voľbách je ešte otvorená otázka. Nevylúčil, že ich kandidátkou by mohla byť súčasná europoslankyňa Judita Laššáková (Smer-SD).

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