Na dovolenku pri mori v septembri len za 23 eur. Našli sme lacné letenky do destinácie, kde je 30 °C

Malta

Foto: pxhere

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Čo tak vyraziť k moru po skončení letných prázdnin? Má to hneď niekoľko výhod.

Nestihli ste si naplánovať letnú dovolenku, ale túžite vyraziť k moru? Obľúbené destinácie zažívajú počas júla a augusta obrovský nápor, preto naplánovať si sem výlet na poslednú chvíľu môže vyjsť poriadne draho a navyše budete sa musieť uspokojiť s ubytovaním, ktoré zostalo. Alternatívou je vyraziť k moru v septembri, kedy je more stále vyhriate a teploty vysoké. Turistov bude menej a pri plánovaní je stále z čoho vyberať. 

Hľadali sme lacné letenky k moru na september. Do oka nám padla obľúbená Malta, kam si môžete zaletieť od 23 eur, napríklad hneď začiatkom mesiaca, 7. septembra. Letí sa priamo z Bratislavy nízkonákladovou leteckou spoločnosťou Ryanair a let trvá približne 2 hodiny a 20 minút.

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Dostupných je viac septembrových termínov a zaletieť si na dovolenku môžete aj 8. septembra alebo 21. septembra. Dokonca si za 24 eur môžete uloviť letenku aj na 31. augusta. Na výber máte aj októbrové termíny, kedy je Malta stále miestom s príjemnými teplotami.

Mesto Valletta
Mesto Valletta, foto: Oren Rozen, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Spiatočné letenky počas septembra aj za 64 eur

Čo sa týka spiatočných leteniek, napríklad ak vyrazíte spomínaného 7. septembra a na Malte strávite 9 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte 64 eur. Ak vám stačí 7 nocí, cena spiatočných leteniek je 71 eur. Na výber však máte z rôznych termínov, ktoré si môžete kombinovať podľa termínu, kedy chcete vycestovať a aj podľa toho, koľko dní túžite oddychovať na dovolenke.

Malta je jednou z dovolenkových destinácií, kde si užijete kúpanie v mori aj v septembri. Teploty v hlavnom meste Valletta presahujú 30 °C a priemerná denná teplota je tu počas tohto mesiaca 29 °C, ukazujú dáta AccuWeather.

Ubytovanie na Malte nie je najlacnejšie, no je z čoho vyberať

Pozreli sme sa aj na ceny ubytovania. Ak vyrazíte na dovolenku na Maltu v nami zvolenom termíne od 7. do 17. septembra, ceny na Bookingu štartujú na 561 eurách pre dve osoby, čo vychádza na 62 eur na noc, teda 31 eur na jedného. Osoba zaplatí za ubytovanie od 280 eur.

Malta nepatrí medzi najlacnejšie dovolenkové destinácie, preto sa môže stať, že ak si potrpíte na kvalitnejšie ubytovanie, budete si musieť priplatiť.

Pripravte sa aj na vyššie ceny v reštauráciách

Údaje Numbeo zas ukazujú, že Valletta je o 7,8 % drahšia ako naša Bratislava. Obed v lacnej reštaurácii vás vyjde na 20 eur alebo trojchodové menu pre dve osoby v reštaurácii strednej triedy 80 eur. Kým o niektorých dovolenkových destináciách hovoríme ako o lacných, tu to neplatí. No Malta je klenot, ktorý sa oplatí navštíviť.

Pláž Xlendi na Malte
Pláž Xlendi, foto: Karelj, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons

Nevynechajte najlepšiu pláž Malty, ľudia sú z nej očarení

Najlepšou plážou Malty podľa hodnotení cestovateľov na portáli TripAdvisor pláž Xlendi, ktorá sa nachádza na ostrove Gozo, ktorý je súčasťou maltskej republiky. Na googli jej svieti vysoké hodnotenie 4,5 hviezdičky z 5, ktoré vychádza z viac ako 5-tisíc hodnotení. Viacerí spomínajú, že voda na pláži je čistá a nie je preplnená. Na druhej strane nemusí byť ideálna pre rodiny s menšími deťmi, kvôli prístupu po skalách. Je však dokonalá, ak si chcete zaplávať v nádhernom prírodnom prostredí.

Neďaleko sa nachádzajú fotogenické útesy Heart of Gozo, Falesie De Gozo či Sanap Cliffs, ktoré sú ideálnym miestom na prechádzky pri západe slnka s dychberúcimi výhľadmi. Na Gozo sa dostanete bez problémov trajektom.

Ak vás teda láka Malta, práve september môže byť ideálny mesiac, kedy ju navštíviť.

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